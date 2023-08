Tribunal da Tailândia concorda em rever bloqueio após premiê eleito ser impedido de assumir o cargo

O Tribunal Constitucional da Tailândia aceitou nesta quinta-feira, 2, rever o bloqueio do parlamento à candidatura a primeiro-ministro de Pita Limjaroenrat, que venceu as eleições de maio, atrasando ainda mais a formação do novo governo.

Os juízes do Tribunal Constitucional anunciarão sua decisão em 16 de agosto, informou o órgão em um comunicado.

Como resultado da decisão, o presidente da Câmara, Wan Noor, informou que a sessão marcada para sexta-feira para eleger o próximo líder do país seria adiada até que a decisão do judiciário tailandês fosse conhecida.

Apoiadores do Partido Movimento Adiante seguram um retrato de Pita Limjaroenrat, líder do partido, durante um protesto em Bangcoc, Tailândia Foto: Sakchai Lalit / AP

A Tailândia está em um impasse político dois meses e meio depois das eleições de 14 de maio, após a vitória inesperada do partido Movimento Adiante, uma formação progressista que busca retirar os militares do poder, o que causou um terremoto político.

Essa formação e outras sete plataformas criaram uma coalizão de partidos pró-democracia com uma grande maioria entre os 500 membros da Câmara dos Deputados eleita, mas a coalizão não conseguiu formar um governo depois que a candidatura de Pita foi bloqueada duas vezes pela oposição do Senado, uma câmara não eleita cujos 250 membros foram escolhidos pela antiga junta militar em 2014 após reformarem a constituição para favorecer os militares.

A eleição do primeiro-ministro envolve ambas as câmaras do legislativo e o candidato deve obter uma maioria absoluta.

A denúncia aceita pelo Tribunal Constitucional diz respeito à segunda candidatura, apresentada em 19 de julho. Na ocasião, uma controvertida moção, com apoio da maioria do legislativo, argumentou que a proposta já havia sido rejeitada e não poderia ser votada novamente.

Como resultado desses bloqueios, o Adiante decidiu, no final de julho, entregar a formação do governo ao seu parceiro Phue Thai, o segundo colocado nas eleições, que anunciou o fim da coalizão na quarta-feira.

Apoiadores do líder do Partido Movimento Adiante e seu candidato a primeiro-ministro Pita Limjaroenrat tentam remover barricadas durante um protesto em frente à sede do Partido Pheu Thai em Bangcoc, Tailândia, nesta quarta-feira, 2 Foto: Rungroj Yongrit /EPA/EFE

O Phue Thai, que apresentará o magnata da construção Srettha Thavisin como candidato a primeiro-ministro, havia planejado anunciar sua nova aliança hoje, mas, diante dos novos acontecimentos, optou por adiar a apresentação. /EFE