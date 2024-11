Tribunal Penal Internacional emite mandados de prisão contra Netanyahu, Gallant e oficial do Hamas

O procurador-chefe do tribunal, Karim Khan, havia solicitado os mandados de prisão em maio, junto com outros pedidos de prisão para Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, figuras importantes do grupo terrorista Hamas. Sinwar e Haniyeh foram mortos pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). De acordo com o Exército, Deif também morreu, mas o Hamas não confirma a informação.

A guerra começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram 250. Após o ataque do Hamas, Israel iniciou uma ofensiva na Faixa de Gaza, com bombardeios aéreos e invasão terrestre, que já deixou mais de 40 mil mortos em Gaza, segundo dados do ministério da Saúde do enclave, que é controlado pelo Hamas e não diferencia civis de terroristas.