Tribunal Penal Internacional vai processar Rússia por crimes de guerra, diz jornal

O Tribunal Penal Internacional (TPI) abrirá dois processos contra funcionários russos por ações cometidas desde a invasão da Ucrânia, informou o jornal americano The New York Times, citando autoridades próximas ao assunto, em anonimato.

Os casos representam as primeiras acusações internacionais a serem apresentadas desde o início do conflito e ocorrem após meses de trabalho de equipes especiais de investigação. Eles alegam que a Rússia sequestrou crianças e adolescentes ucranianos e os enviou para campos de reeducação russos, e o Kremlin atacou deliberadamente a infraestrutura civil.

Segundo o jornal, o primeiro caso a ser tratado é o do suposto sequestro por parte da Rússia de crianças ucranianas, que logo foram enviadas para adoção ou a campos de reeducação. O segundo caso é sobre o ataque deliberado com mísseis das forças russas a infraestruturas civis na Ucrânia, como centrais de energia e de água.

Cidade de Bakhmut tem sido palco de intensos ataques das tropas russas Foto: Photo/Yevhen Titov / AP

Uma porta-voz do escritório do procurador do TPI, Karim Khan, não quis fazer comentários sobre a informação.

O tribunal também solicitará ordens de prisão contra várias pessoas, disse o The New York Times, citando como fonte funcionários e ex-funcionários do tribunal, sem dar detalhes sobre quem será acusado e quando.

Não ficou claro quem o tribunal planejava acusar em cada caso. Solicitado a confirmar os pedidos de mandados de prisão, o Ministério Público disse: “Não discutimos publicamente detalhes relacionados às investigações em andamento”.

O TPI, com sede em Haia, iniciou uma investigação sobre supostos crimes de guerra e contra a humanidade na Ucrânia poucos dias depois da invasão russa de 24 de fevereiro de 2022.

O procurador Karim Khan disse, no início desse mês, após uma visita à Ucrânia, que os supostos sequestros de crianças “estão sendo investigados pelo meu escritório com caráter prioritário”.

Nem Rússia nem Ucrânia são membros do TPI, porém o governo de Kiev aceitou a jurisdição do tribunal e está colaborando com o escritório de Khan.

A Rússia nega as acusações de crimes de guerra cometidos pelas suas tropas e os especialistas creem que seja pouco provável que entregue algum suspeito. / AFP e NYT