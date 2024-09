Troca de ataques entre Israel e Hezbollah mata 37 neste sábado e eleva tensão na região

O Exército de Israel e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah trocaram ataques neste sábado, 21, enquanto equipes de resgate vasculhavam escombros de um prédio de oito andares destruído em Beirute por um ataque aéreo israelense. Ao menos 37 pessoas foram mortas, incluindo três crianças e sete mulheres, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Outras 68 pessoas ficaram feridas.

Duas lideranças do Hezbollah também estão entre os mortos. Este é um dos movimentos mais intensos de Israel contra a milícia libanesa durante a guerra no Oriente Médio que está prestes a completar um ano. Também foi o maior ataque contra a capital do Líbano desde a última guerra entre Tel-Aviv e o Hezbollah, em 2006. O ataque ao prédio na sexta-feira matou 16 militantes do Hezbollah, incluindo dois importantes oficiais da Força de elite Radwan. Entre eles estão Ibrahim Aqil, chefe das operações militares do Hezbollah e Ahmed Wahbi, chefe da unidade de treinamento da milícia xiita radical libanesa.

Israel e Hezbollah trocaram ataques neste sábado, 21 Foto: Majdi Mohammed/AP

A Defesa de Israel alega ter descoberto planos de um ataque com foguetes que estaria sendo organizado pelo Hezbollah. E o alerta sobre um possível novo ataque foi feito à população neste sábado, quando o governo ampliou para regiões mais ao sul diretrizes de emergência.

O governo israelense também fechou neste sábado o espaço aéreo no norte do país para voos privados. As restrições não se aplicam para voos comerciais, segundo o Exército de Israel.

O Hezbollah lançou cerca de 100 foguetes contra o norte de Israel neste sábado, segundo o Exército israelense. A polícia de Israel afirmou que os bombardeios causaram danos e iniciaram incêndios, mas ninguém ficou ferido.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) também apontaram que caças israelenses atingiram cerca de 180 alvos do Hezbollah no sul do Líbano nas últimas horas, destruindo milhares de lançadores de foguetes.

Durante toda a semana, houve uma escalada de tensão na região. Desde o ano passado, o Hezbollah tem disparado foguetes na direção do norte de Israel, em apoio ao Hamas. Nenhum dos lados, no entanto, havia partido para um enfrentamento total.

Mas a troca de ataques ficou mais intensas após a explosão de pagers e walkie-talkies de integrantes do Hezbollah ao redor do Líbano na terça-feira, 17, e na quarta-feira, 18, em uma ação atribuída a Israel. Em um pronunciamento na quinta-feira, 19, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que o grupo irá retaliar contra Israel e não irá parar com os bombardeios no norte do país vizinho. “O inimigo cruzou todas as fronteiras e linhas vermelhas e enfrentará uma punição severa e justa.”

Assim, novas trocas de ataques são esperadas para este domingo.

Pressão

Cresce a pressão sobre o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu. De acordo com a emissora americana CNN, manifestantes em Tel-Aviv pedem a renúncia do primeiro ministro e sua substituição por alguém capaz de concretizar um acordo de libertação dos reféns do grupo terrorista Hamas. Há manifestações também em outras cidades de Israel.

No campo internacional, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, anunciou que não irá participar da Assembleia Geral da ONU, que reúne os líderes internacionais na terça-feira, e cancelou a viagem programada para Nova York.

Brasil

O governo do Brasil condenou o bombardeio israelense em Beirute.

Em nota, o governo diz que acompanha com “forte preocupação” a escalada de tensões no Oriente Médio. “O Brasil exorta as partes envolvidas ao exercício de máxima contenção e à imediata interrupção dos ataques, que ameaçam conduzir a região a conflito de ampla proporção”, diz o comunicado.

O governo também reafirmou a defesa de um cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza. A chancelaria brasileira disse estar em contato com os brasileiros que estão no Líbano via embaixada do Brasil em Beirute. /Com AP, NYT e CNN