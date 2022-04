Por que as tropas russas estão usando galhos de árvores para camuflagem na Ucrânia?

KIEV - Em um movimento que chama a atenção de analistas, tropas russas na Ucrânia vêm usando galhos de árvores, palha e tapetes para se camuflar. A técnica, considerada pouco sofisticada para um exército tão avançado, pode ser um indício de que os comandantes de Moscou estavam pouco preparados para a duração da guerra, que já ultrapassa mais de um mês.

A camuflagem, seja para indivíduos ou equipamentos, é uma parte fundamental do combate, mesmo em uma era de avanços tecnológicos que incluem drones, imagens de satélite e escopos infravermelhos. Ela funciona distorcendo formas e reduzindo as assinaturas de calor.

Observadores que acompanharam de perto o conflito na Ucrânia afirmam que as forças russas exibem um elevado grau de amadorismo em campo, apesar de sua superioridade militar em relação à Ucrânia. Eles avaliam vídeos que circulam nas mídias sociais mostrando uma série de artifícios.

Em um deles, supostamente capturado por um soldado russo que buscava cobertura em meio a um tiroteio, é possível ver uma colcha de retalhos do que parecem ser mudas de pinheiro ao longo de um dos flancos de um veículo. É uma visão que “cheira a desespero”, disse Mike Jason, um oficial aposentado do Exército dos EUA que serviu no Iraque e no Afeganistão.

Ucranianos montam guarda no front da capital do país, Kiev Foto: Sergei Supinsky/AFP

O procedimento tático militar dos EUA, observou Jason, é cobrir veículos inteiros com uma rede de camuflagem leve quando eles não estão se movendo, mesmo que seja apenas por curtos períodos. Unidades ucranianas foram vistas usando combinações de rede e folhagem para ajudar a quebrar a forma dos cascos dos veículos blindados. As mudas de pinheiro, avaliou Jason, são “melhores do que nada”, mas parecem indicar que a unidade envolvida não possui competência básica ou simplesmente não tem em mãos o equipamento certo para usar camuflagem.

Outras imagens mostram transportes blindados com o que se assemelha a feno de curral espalhado em seus topos. Em mais um vídeo compartilhado nas redes sociais, tropas russas podem ser vistas cobrindo um veículo com tapetes ou outro tipo de tecido pesado.

Esta poderia ser uma tentativa, supôs Jason, de reduzir ou distorcer as assinaturas de calor, que as armas antiblindagem – como os mísseis Javelin fabricados nos EUA e fornecidos à Ucrânia – usam para travar seus alvos. Uma assinatura alterada poderia tornar mais difícil para um artilheiro distinguir entre um veículo blindado russo e um carro civil, embora um batedor treinado oscilasse entre uma luneta térmica e binóculos para pegar outras evidências de atividade inimiga, observou ele.

Os militares dos EUA estão emergindo de sua própria complacência após as guerras no Iraque e no Afeganistão, onde a camuflagem de veículos em uma luta contra os insurgentes era muitas vezes uma reflexão tardia. Novos treinamentos indicam um retorno aos fundamentos como o uso de redes de camuflagem, disse Jason. Redes e outros tecidos podem ajudar na ocultação, e usar folhagens para distorcer os contornos dos veículos pode ajudar a dar às tripulações segundos vitais para reagir a um confronto ou ataque. Mas eles são de uso limitado na era dos drones e imagens de satélite, disse Jason, tornando a camuflagem um esforço destinado principalmente a enganar os olhos humanos.

A aparente falta de redes de camuflagem modernas dos russos é o exemplo mais recente do que os analistas chamam de uma série de erros táticos desde que a invasão começou no final do mês passado, o que fortalece crenças nos Estados Unidos e na Europa de que o presidente Vladimir Putin e seus comandantes militares não conseguiram antecipar a forte resistência que suas tropas enfrentam.Para a perplexidade de muitos observadores ocidentais, os soldados russos mostraram uma tendência a falar em rádios e telefones celulares inseguros, permitindo que a inteligência inimiga interceptasse suas comunicações. Os planejadores militares também não conseguiram distribuir combustível e comida suficientes, levando as tropas a abandonar os veículos no local e, em alguns casos, a se render.

Igualmente esquisito, dizem os analistas, é que as unidades russas são de fato versadas em camuflar seus veículos, e há evidências de que o fizeram em exercícios militares anteriores. Em 2018, a mídia estatal russa divulgou os protótipos avançados de camuflagem de seus militares, que, segundo ela, eram capazes de duplicar o ambiente ambiental.

Ficou claro, disse Jason, que os drones táticos comerciais e menores fornecidos aos ucranianos pela Turquia estão permitindo que eles localizem unidades russas para artilharia e ataques aéreos, levando os russos a recorrer a soluções ad hoc, como equipar seus veículos com pedaços de arbustos ou simplesmente tirando-os da estrada e escondendo-os entre as árvores. “A Rússia não tem uma boa resposta”, afirmou.