Opinião | Trump age sob influência de Putin e tem contatos com os russos há 40 anos

Enquanto concentrava 100 mil soldados na fronteira, Putin menosprezou a Ucrânia e conversou com Joe Biden e governantes europeus sobre uma solução política. Três dias antes de ordenar a invasão, encenou na TV com o chanceler Serguei Lavrov otimismo em relação a um acordo para evitar a guerra. É um método para disfarçar as reais intenções e culpar os outros.

Trump recebeu Emmanuel Macron e Keir Starmer e submeteu Zelenski a uma série de humilhações antes do desfecho de sexta-feira: conversou primeiro com Putin sobre o destino da Ucrânia e aceitou as condições do invasor; impôs contrato que entregava aos EUA as riquezas do país e cobrava quatro vezes mais do que a ajuda americana; chamou-o de “ditador” e disse que ele precisava “se mover depressa ou não teria mais país”.

O objetivo era provocar Zelenski a reagir de forma agressiva. Na véspera do encontro, Trump simulou esquecimento dos insultos contra ele e boa vontade, com um acordo menos extorsivo. No dia seguinte, culpou-o pela perda do apoio americano, numa postura passivo-agressiva.