Trump ameaça Rússia com sanções e tarifas após ataque aéreo contra a Ucrânia

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, ameaçou a Rússia nesta sexta-feira, 7, com novas sanções e tarifas após o Kremlin ter lançado uma série de pesados ataques aéreos com drones e mísseis balísticos contra a infraestrutura energética da Ucrânia. O ataque, o mais violento dos últimos meses, ocorre depois de os EUA deixarem de compartilhar informações de inteligência sobre as movimentações militares de Moscou com Kiev.

PUBLICIDADE “Com base no fato de que a Rússia está atacando fortemente a Ucrânia no campo de batalha neste exato momento, estou considerando seriamente aplicar sanções financeiras e tarifas em larga escala à Rússia até que um Cessar-Fogo e um ACORDO DEFINITIVO DE PAZ sejam alcançados”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. “Rússia e Ucrânia, sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais.” A ajuda militar e de inteligência a Kiev foi suspensa no começo da semana, depois de uma discussão tensa entre Trump e o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, na Casa Branca em 28 de fevereiro.

Trump e Zelenski durante encontro na Casa Branca Foto: Doug Mills/NYT

Trump e seu vice-presidente, J.D. Vance, repreenderam Zelenski durante a reunião, que foi televisionada, acusando-o de ser ingrato com os Estados Unidos, que lhe forneceram bilhões de dólares em armas.

Desde então, o presidente republicano vem sendo criticado por seus aliados e opositores, que o acusam de ficar do lado da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022.

Na semana passada, os Estados Unidos votaram com a Rússia e contra seus aliados europeus nas resoluções da ONU que pedem o fim do conflito, mas sem garantir a integridade territorial da Ucrânia.

No mês passado, Trump teve uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, em um passo inicial para retomar os laços e suspender as sanções impostas pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden pela invasão da Ucrânia. / AFP