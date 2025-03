Trump ordena ataque em grande escala contra Houthis no Iêmen e ameaça Irã

WASHINGTON - O presidente Donald Trump anunciou neste sábado, 15, que os Estados Unidos lançaram uma ação militar “decisiva e poderosa” contra os rebeldes Houthi, no Iêmen. Parte do “Eixo da Resistência” do Irã, o grupo causou problemas ao comércio global com ataques no Mar Vermelho em meio ao conflito no Oriente Médio.

PUBLICIDADE Logo após Donald Trump anunciar os ataques aéreos, os Houthi disseram que Sanaa, a capital do Iêmen foi atingida por bombardeios. Nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas, a maioria em estado grave, segundo balanço preliminar do ministério da Saúde ligado ao grupo rebelde. Os ataques aéreos teriam atingido um bairro residencial controlado pelos Houthi, de acordo com a emissora Al Masirah.

Bombardeios são relatados na capital do Iêmen após Donald Trump anunciar ataques "decisivos" contra rebeldes Houthi. Foto: Osamah Abdulrahman/Associated Press

“Eles empreenderam uma campanha implacável de pirataria, violência e terrorismo contra navios, aeronaves e drones americanos e de outros países”, escreveu Trump na sua rede, a Truth Social, ao anunciar a ação militar e criticar a resposta de Joe Biden aos rebeldes como “pateticamente fraca”.

“Usaremos força letal avassaladora até atingirmos nosso objetivo”, seguiu o presidente americano, alertando que os rebeldes devem parar os ataques. “SE NÃO PARAREM, O INFERNO CAIRÁ SOBRE VOCÊS COMO NUNCA VIRAM ANTES!”, escreveu em letras maiúsculas.

Trump encerra o texto com um recado direto ao Irã: O apoio aos terroristas Houthi deve terminar IMEDIATAMENTE!”.

A ofensiva americana ocorre dias após os Houthi anunciarem que retomariam ataques contra embarcações que considerassem vinculados a Israel no Mar Vermelho. O grupo aliado do Hamas alegou que seria uma demonstração de apoio aos palestinos depois que Israel bloqueou a ajuda humanitária ao enclave.

No dia 11 de março, os huthis anunciaram que retomariam seus ataques contra barcos que considerassem vinculados a Israel no mar Vermelho, em uma demonstração de apoio aos palestinos da Faixa de Gaza./Com AFP