Trump aumenta vantagem sobre Haley nas primárias de New Hampshire, diz pesquisa

MANCHESTER – Com a indicação presidencial republicana agora sendo uma disputa entre duas pessoas, Donald Trump mantém uma clara liderança entre os eleitores de New Hampshire sobre Nikki Haley, sua última adversária restante, de acordo com uma pesquisa promovida pelo Washington Post com a Universidade de Monmouth. Os candidatos disputarão as primárias no Estado nesta terça-feira, 23.

A pesquisa revela que 52% dos potenciais eleitores nas primárias apoiam Trump, enquanto 34% apoiam Haley. Na pesquisa, o governador da Flórida, Ron DeSantis, apareceu com 8%, mas o estudo foi finalizado antes de DeSantis anunciar no domingo, 21, que estava desistindo da corrida eleitoral. O apoio a Haley quase duplicou em relação aos 18% de pesquisas de novembro, mostrando um possível benefício da desistência do ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie. Por outro lado, o apoio a Trump cresceu seis pontos percentuais no mesmo período. Trump, por sua vez, pode ter sido beneficiado pelo apoio de Vivek Ramaswamy, que também largou a campanha — e pode ganhar mais com a saída de DeSantis, que também declarou apoio a Trump. Se os apoiadores do governador da Flórida forem distribuídos com base na sua segunda opção declarada, o apoio de Trump aumenta quatro pontos, enquanto o de Haley aumenta dois pontos.

Trump é impulsionado pelo forte apoio da base conservadora do partido, enquanto Haley tem consolidado o apoio entre os eleitores moderados e independentes.

New Hampshire oferece a Haley a melhor oportunidade para frear o ímpeto do ex-presidente. Qualquer eleitor independente ou não afiliado pode participar nas primárias republicanas no Estado, e ela tem contado com uma grande participação para impulsionar sua posição o suficiente para desafiar genuinamente Trump. Mas há poucas evidências de que ela tenha avançado significativamente em relação a Trump desde seu terceiro lugar nas prévias de Iowa, na segunda-feira passada.

Os apoiadores de Trump parecem mais empenhados em votar do que os de Haley. Embora Trump esteja à frente de Haley por 18 pontos entre todos os potenciais eleitores, a sua vantagem cresce para 28 pontos entre os eleitores que se dizem “extremamente motivados” para votar nas primárias republicanas. Trump venceu as primárias neste Estado oito anos atrás com 35% dos votos.

Os índices de favoritismo de Haley diminuíram entre os potenciais eleitores republicanos nas primárias de New Hampshire: 46% deles são favoráveis a ex-embaixadora da ONU, abaixo dos 56% em novembro.

Suas classificações desfavoráveis aumentaram de 31% em novembro para 40% agora, colocando-a com uma margem líquida positiva de seis pontos em comparação com uma margem positiva de 25 pontos há dois meses. O declínio ocorreu à medida que a campanha de Trump a atacava cada vez mais, incluindo uma enxurrada de anúncios.

O índice de favoritismo de Trump é de 23 pontos líquidos positivos, com 59% dos eleitores republicanos nas primárias de New Hampshire avaliando-o de forma favorável e 36% desfavoravelmente, inalterados desde novembro.

Não declarados terão papel importante

Os eleitores não declarados de New Hampshire, aqueles que não estão registados como republicanos, desempenharam frequentemente papéis significativos nas primárias presidenciais. Eles representaram até 45% dos eleitores primários nas primárias anteriores de New Hampshire e a pesquisa do Post com Monmouth descobriu que 47% dos potenciais eleitores republicanos nas primárias não são republicanos registrados.

A pesquisa revela que estes eleitores não declarados apoiam Haley em detrimento de Trump por 10 pontos, 48% contra 38%, uma melhoria para ela desde novembro. Mas Trump ostenta uma vantagem muito maior, de 42 pontos, entre os 53% da amostra que são republicanos registados: 64% contra 22% para Haley, essencialmente inalterado desde novembro.

A vantagem de Haley com os eleitores não declarados será fundamental para o seu desempenho na terça-feira, e outras pesquisas mostram estimativas variadas para o seu apoio. Uma pesquisa da Suffolk University com Boston Globe e NBC-10, realizada em 18 e 19 de janeiro, revelou dados semelhantes, com Haley liderando por oito pontos entre esses eleitores. Já uma pesquisa CNN-UNH mostrou Haley liderando por 28 pontos com este grupo. A relativamente grande parcela de eleitores republicanos moderados a liberais em New Hampshire também oferece uma oportunidade para Haley. Ela viu sua parcela de votos aumentar neste grupo de 35% em novembro para 56%. No entanto, Haley enfrenta dificuldades com os conservadores, que compõem uma parte maior do eleitorado potencial, com Trump desfrutando de uma liderança de 68 pontos entre os eleitores muito conservadores e uma liderança de 29 pontos entre os eleitores um tanto conservadores.

Atitudes de Trump pesam

Cerca de metade dos potenciais eleitores republicanos nas primárias de New Hampshire acreditam na falsa ideia de que Biden venceu as eleições de 2020 “devido a fraude eleitoral” (51%), enquanto 42% afirmam que ele ganhou as eleições “de forma justa”. Esta é uma porcentagem menor do que entre os participantes da bancada republicana do Iowa que afirmaram que Biden não foi eleito legitimamente, mas ainda é um lembrete de como as mentiras de Trump sobre as eleições de 2020 afetam as ações dos republicanos.

Aqueles que acreditam em falsas alegações de fraude eleitoral continuam sendo os apoiadores mais fortes de Trump, com 82% a apoiá-lo para a representação do partido e apenas 14% dizendo que apoiam Haley e DeSantis. Aqueles que acreditam que Biden venceu as eleições de forma justa apoiam Haley por uma grande margem: 71% em comparação com 14% de Trump.

Cerca de um quarto dos potenciais eleitores do Partido Republicano em New Hampshire (26%) dizem que Trump cometeu um crime na sua resposta às eleições presidenciais de 2020. Outros 27% dizem que ele “fez algo errado, mas não criminoso”, e 45% dizem que “não fez nada de errado”.

Em alta Internacional Kim Jong-un está realmente planejando um ataque desta vez? Trump chega como favorito a New Hampshire e pode liquidar primárias republicanas antes do esperado EUA lançam nova rodada de sanções contra rede financeira do Hamas ligada ao Irã Trump lidera Haley com base na confiança para lidar com quatro questões diferentes entre os eleitores republicanos de New Hampshire. Ele goza da maior margem de confiança para lidar com a política de imigração (62% contra 26%), que tem sido o foco dos ataques de Trump contra Haley. Ele também goza de uma grande vantagem na política econômica (58% a 29%) Trump tem uma ampla margem sobre Haley, que serviu como embaixadora na ONU, em termos de confiança para lidar com a política externa (57% contra 32%). A questão mais próxima é o aborto: 40% preferem Trump e 29% preferem Haley, enquanto 22% dizem que confiam em ambos igualmente. Os eleitores republicanos nas primárias de New Hampshire são relativamente mais liberais em relação ao aborto do que os republicanos em outros lugares. Esta é uma abertura potencial para Haley, que se opõe veementemente ao aborto, mas instou os republicanos a encontrarem uma maneira melhor de falar sobre o assunto, numa altura em que os democratas têm tido sucesso em retratar o partido como extremista nesta questão. Mais de metade dos potenciais eleitores republicanos no estado (56%) dizem que pensam que o aborto deveria ser legal em todos ou na maioria dos casos, em comparação com 43% que disseram o mesmo numa sondagem Post-Ipsos-538 a prováveis eleitores republicanos em todo o país, em Dezembro. A pesquisa Post-Monmouth descobriu que 54% dos eleitores republicanos de New Hampshire dizem estar pelo menos um pouco preocupados com o fato de o Partido Republicano estar se concentrando demais no aborto. Os eleitores do Partido Republicano em New Hampshire, que acham que o aborto deveria ser principalmente ou sempre legal, apoiam Haley sobre Trump em 49% a 38%. Entre aqueles que pensam que o aborto deveria ser maioritariamente ou sempre ilegal, Trump tem 72% de apoio aos 14% de Haley.

A pesquisa ouviu 712 eleitores potenciais nas primárias republicanas de New Hampshire e foi realizada de 16 a 20 de janeiro. A margem de erro é de cerca de 4,2 pontos percentuais. A amostra foi extraída de um banco de dados de eleitores registrados em New Hampshire que foram registrados como republicanos ou não declarados./Washington Post.