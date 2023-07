Trump busca o impeachment de Biden e os Republicanos dão sinal de apoio aos planos do ex-presidente

WASHINGTON — Donald Trump quer o impeachment do presidente Joe Biden, e os aliados do ex-presidente no Congresso, assim como seus rivais presidenciais do Partido Republicano em 2024, estão ansiosos para se juntar a essa luta à medida que seus próprios desafios legais aumentam.

O principal oponente de Trump, o governador da Flórida Ron DeSantis, disse esta semana que os republicanos da Câmara “estão absolutamente no seu direito” de considerar um inquérito de impeachment contra Biden. A ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, também candidata à presidência, disse que os republicanos estariam “justificados para fazer isso”. E os líderes do Partido Republicano da Câmara alinhados com Trump estão prevendo o que está por vir.

“Os republicanos da Câmara não vão deixar passar nenhuma oportunidade”, disse a deputada Elise Stefanik, de Nova York, a quarta líder do Partido Republicano na Câmara e uma das principais aliadas de Trump, que às vezes é mencionada como uma possível escolha para vice-presidente.

O presidente Donald Trump fala durante um comício em protesto contra a certificação do colégio eleitoral de Joe Biden como presidente em Washington, em 6 de janeiro de 2021. Foto: Evan Vucci / AP

Esta semana, a perspectiva de impeachment do presidente Joe Biden por causa dos negócios de seu filho, Hunter Biden, emergiu dos cantos mais distantes do braço direitista do Partido Republicano para a corrente principal da organização.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, anunciou na Fox News que a Câmara pode abrir um inquérito de impeachment contra Biden, e expandiu seus planos em um evento para a imprensa na terça-feira, 25, no Capitólio.

A portas fechadas na quarta-feira, 26, no entanto, o presidente republicano disse aos colegas do Partido Republicano que ainda é cedo no processo de impeachment, e McCarthy reconheceu que ainda há muito que não se sabe sobre Joe Biden e se ele tinha alguma consciência ou envolvimento nos negócios de seu filho que poderiam resultar em um crime passível de impeachment.

“O porta-voz falou sobre o que sabemos e o que não sabemos”, disse o deputado Tom Cole, do Oklahoma, um legislador experiente e presidente do comitê.

“Há muita coisa que não sabemos — não sabemos se algum dinheiro foi diretamente para o presidente Biden ou não”, disse Cole, explicando a mensagem para o Partido Republicano da Câmara. “É sobre isso que eles fazem as investigações.”

A deputada Marjorie Taylor Greene, do Partido Republicano da Geórgia, disse que McCarthy também disse a eles que, se houver uma investigação de impeachment de Biden, ele pedirá que “vocês estejam comigo nisso”.

O presidente Joe Biden fala no Salão Leste da Casa Branca em Washington, em 25 de julho de 2023. Foto: Susan Walsh / AP

Greene, um aliado de Trump que apoia o impeachment, disse que ninguém se levantou durante a reunião privada para protestar.

Ao avisar Biden que a Câmara está considerando uma investigação, os republicanos estão elevando uma verificação outrora rara do Congresso sobre o poder executivo — as acusações formais de impeachment por crimes graves e contravenções — a mais uma ferramenta a ser utilizada na política partidária.

É uma escalada política, incentivada por Trump, depois de seus dois impeachments. A perspectiva de um inquérito de impeachment de Biden também surge no momento em que Trump enfrenta processos judiciais crescentes, incluindo uma possível acusação federal na investigação liderada pelo advogado especial Jack Smith sobre seus esforços para anular a eleição no período que antecedeu o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Trump é o único presidente na história dos EUA que sofreu dois impeachments — primeiro em 2019 por causa de seu telefonema pedindo ao presidente ucraniano Volodimir Zelenski para desenterrar supostos casos de corrupção envolvendo os Bidens sob ameaça de o país correr o risco de perder a ajuda militar dos EUA, e novamente em 2021 após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por apoiadores de Trump tentando anular a eleição de Biden.

Agora, como o principal candidato do Partido Republicano à indicação para enfrentar Biden em 2024, Trump há muito tempo sofre com seus impeachments nas mãos dos democratas da Câmara. McCarthy sugeriu que os impeachments de Trump poderiam ser eliminados, conforme proposto por Stefanik e Greene. Mas Trump quer que Biden enfrente acusações de impeachment semelhantes.

“Eles me destituem por causa de um telefonema ‘perfeito’ e não destituem Biden”, publicou Trump on-line em letras maiúsculas esta semana, chamando o atual presidente de “corrupto”.

Na semana passada, em uma reunião da Fox News em Iowa, Trump expressou reclamações semelhantes, perguntando: “Por que não estão pedindo o impeachment de Biden? ... Por que ele não está sofrendo impeachment?”

Os republicanos da Câmara em vários comitês estão sondando os Bidens e sugerindo que o presidente pode ter ficado ciente ou envolvido no trabalho de seu filho Hunter Biden, particularmente quando o Biden mais novo atuou no conselho da empresa de energia ucraniana Burisma.

Os republicanos no Congresso apontam para o depoimento de dois delatores do IRS que testemunharam na semana passada que o Departamento de Justiça atrasou sua investigação sobre Bidens, uma alegação que a agência rejeita. Os republicanos também divulgaram publicamente o que o FBI diz ser informação não verificada de um informante confidencial que alega pagamentos da Burisma aos Bidens como suborno, embora outros documentos mostrem um alto funcionário da empresa contestando que quaisquer pagamentos tenham sido feitos.

Hunter Biden havia concordado em se declarar culpado de acusações de evasão fiscal decorrentes de uma investigação federal, mas o acordo foi desfeito na quarta-feira quando um juiz levantou dúvidas sobre ele.

“Já vi o suficiente. Precisamos de um conselheiro especial que tenha jurisdição sobre toda e qualquer investigação da família Biden”, disse Chris Christie, outro rival de Trump na corrida de 2024, nas mídias sociais.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy fala aos repórteres no edifício do Capitólio em Washington, em 25 de julho de 2023. Foto: Kenny Holston / NYT

A Casa Branca se recusou a responder a perguntas específicas sobre qualquer inquérito de impeachment do Partido Republicano da Câmara contra Biden.

“Eles podem fazer o que quiserem, mas vamos nos concentrar”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, no início desta semana, apontando para as “prioridades reais com as quais as famílias americanas se preocupam”.

O próprio Biden já disse várias vezes que não conversa com o filho sobre seus negócios no exterior.

Quando Hunter Biden compareceu ao tribunal na quarta-feira, o secretário de imprensa emitiu uma declaração: “Como já dissemos, o presidente e a primeira-dama amam seu filho e o apoiam enquanto ele continua a reconstruir sua vida.”

Nem todos os republicanos estão de acordo com os planos da Câmara de considerar uma investigação de impeachment, mas aqueles que se opuserem poderão sofrer retaliação política de Trump.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse na quarta-feira que entende que os republicanos da Câmara podem ser incentivados a iniciar um inquérito de impeachment depois que Trump sofreu impeachment duas vezes quando os democratas tinham o controle da Câmara.

Mas o republicano de Kentucky alertou seus colegas republicanos para não continuarem nesse caminho.

“O impeachment deveria ser mais raro do que comum”, disse McConnell, que há muito tempo suporta a ira de Trump e não fala com ele desde o mês anterior ao ataque no Capitólio. “Acho que isso não é bom para o país quando temos repetidos impeachment.”

Trump destacou esta semana outros senadores republicanos, incluindo John Cornyn, do Texas, e Mitt Romney, de Utah, que expressaram sua relutância em iniciar um processo de impeachment.

Os democratas da Câmara declararam que o esforço de impeachment de Biden é extremismo político e sinalizaram que se oporão a ele.

“Estou bem ciente de como é importante seguir os fatos e as evidências antes de chegar a qualquer conclusão — e os republicanos estão fazendo o contrário”, disse o deputado democrata Dan Goldman, de Nova York, um dos principais promotores do primeiro impeachment de Trump pela Câmara em 2019.

“O que eles estão falando agora é pura retribuição política que não se baseia em fatos e provas”, disse ele, acrescentando que isso é “abusar do poder de impeachment do Congresso”. /AP