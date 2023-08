Trump se declara inocente das acusações de manipulação das eleições de 2020

WASHINGTON — O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou nesta quinta-feira, 3, inocente das acusações de conspiração para reverter o resultado da eleição presidencial de 2020.

Trump havia se apresentado mais cedo em um tribunal federal em Washington para ser formalmente detido e processado em um dos casos mais sérios que enfrenta o ex-presidente.

Em processos judiciais anteriores, a equipe jurídica de Trump tentou sempre adiar o julgamento, mas neste caso tanto o lado da defesa quanto o promotor concordaram com um julgamento “rápido”.

O ex-presidente Donald Trump fala antes de embarcar em seu avião no Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, na quinta-feira, 3 de agosto de 2023, em Arlington, Virgínia, depois de enfrentar um juiz por acusações de conspiração federal que alegam que ele conspirou para subverter a eleição de 2020. Foto: Alex Brandon) / AP

Trump fez uma primeira aparição no tribunal federal E Barrett Prettyman, onde entrou pela entrada subterrânea. Quando ele deixou o tribunal no final da tarde de quinta-feira, vários gritos de “prendam ele!” foram ouvidos do lado de fora do tribunal. De acordo com AP, dezenas de pessoas se manifestaram em contra e a favor do político fora do tribunal.

Este indiciamento marca o terceiro e mais grave processo criminal de Trump, que enfrenta quatro acusações neste caso imputadas por um Grande Júri federal que ouviu provas obtidas na investigação do advogado especial Jack Smith sobre a suposta conspiração do ex-presidente para anular a eleição, causando a infame invasão dos seus apoiadores ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2020.

De acordo com os documentos divulgados pelo tribunal, a acusação também faz referência a seis co-conspiradores do ex-presidente, cujos nomes não foram citados.

Até o momento, uma das estratégias da equipe legal de Trump tem sido qualificar as acusações como “falsas” e politicamente dirigidas. Os advogados estão solicitando que o caso seja transferido para fora da capital americana, onde Trump afirma ser “impossível obter um julgamento justo”. Washington, D.C., é uma cidade fortemente democrata. O objetivo dos advogado foi sempre transferir o julgamento para um local mais favorável aos republicanos, como a Virgínia Ocidental.

“Este é um dia muito triste para os Estados Unidos”, disse Trump antes de deixar o Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, em direção a Nova Jersey. Enquanto segurava um guarda-chuva, Trump chamou o caso de “perseguição de um oponente político”.

“Isso nunca deveria ter acontecido nos Estados Unidos”, disse ele.

Acusações contra Trump podem somar 55 anos de prisão

Durante a audiência de hoje, a juíza que presidiu o caso, Moxila A. Upadhyaya, disse ao ex-presidente que ele poderá pegar no máximo 55 anos de prisão se for condenado por todas as acusações, que incluem: