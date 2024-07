Trump chega ao Wisconsin para convenção; governador quer reavaliar permissão para armas no evento

Um dia após ter sido alvo de um atentado em comício na Pensilvânia, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou, na noite deste domingo, 14, em Milwaukee, no Estado americano do Wisconsin, onde participará da Convenção Nacional do Partido Republicano a partir da segunda-feira, 15.

PUBLICIDADE O evento confirmará Trump como candidato à presidência pelo partido, na eleição em que deve enfrentar o atual presidente dos EUA, Joe Biden, em novembro. O governador do Wisconsin, Tony Evers, pediu às autoridades de segurança que revisem uma decisão anterior que permite que as pessoas tragam armas para dentro do local da convenção após o atentado contra o ex-presidente, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à agência de notícias Associated Press no domingo.

Evers acredita que medidas adicionais precisam ser tomadas para manter os participantes da convenção, as autoridades policiais e a comunidade local seguras, disse a fonte. O pedido foi feito ao Serviço Secreto dos EUA, que o levaria ao Comitê Nacional Republicano.

Convenção Nacional Republicana começará nesta segunda-feira, 15, e deve prosseguir até a quinta-feira, dia 18 Foto: Alex Brandon/AP

Segurança

A coordenadora do Serviço Secreto para Convenção Nacional Republicana, Audrey Gibson, informou neste domingo que não houve mudanças nos planos de segurança do evento como resultado do ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em comício na Pensilvânia ontem.

Em entrevista coletiva de imprensa, Gibson afirmou que as autoridades preveem o mais forte nível de segurança possível para a convenção, que acontecerá a partir de amanhã em Milwaukee, no Estado americano do Wisconsin. Gibson não quis responder perguntas sobre o atentado a Trump, porque as investigações seguem em andamento.

Durante a mesma coletiva, representantes do FBI disseram não terem identificado ameaça articulada aos participantes da Convenção Republicana. /Com AP