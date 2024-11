Trump liga para Putin e diz ao líder russo para não ampliar a escalada na Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na quinta-feira, 07. Essa foi a primeira conversa telefônica entre os dois desde que Trump venceu a eleição, de acordo com várias pessoas informadas sobre o assunto.

PUBLICIDADE Durante a ligação, que Trump fez de seu resort na Flórida, ele aconselhou o presidente russo a não aumentar a guerra na Ucrânia e o lembrou da considerável presença militar de Washington na Europa, segundo uma fonte inteirada com a ligação, que, como outros entrevistados para esta história, falou sob condição de anonimato para discutir um assunto delicado. Os dois homens conversaram sobre a meta de paz no continente europeu e Trump expressou interesse em dar continuidade às conversas para discutir “a resolução da guerra da Ucrânia em breve”, disseram várias das pessoas.

Conversa entre Trump e Putin aconteceu na quinta-feira Foto: Yuri Kadobnov/YURI KADOBNOV

Em sua campanha presidencial, Trump disse que daria um fim imediato à guerra na Ucrânia, embora não tenha dado detalhes sobre como pretendia fazer isso. Ele sinalizou em particular que apoiaria um acordo em que a Rússia mantivesse algum território capturado e, durante a ligação, levantou brevemente a questão da terra, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A ligação, que não foi relatada anteriormente, ocorre em meio à incerteza geral sobre como Trump redefinirá o tabuleiro de xadrez diplomático mundial de aliados e adversários dos EUA após sua vitória decisiva na terça-feira, 05. Trump disse à NBC na quinta-feira, 07, que havia conversado com cerca de 70 líderes mundiais desde a eleição, incluindo o presidente ucraniano Volodmir Zelenski - uma ligação da qual Elon Musk também participou.

O governo da Ucrânia foi informado sobre a ligação de Putin e não se opôs à realização da conversa, disseram duas pessoas próximas do assunto. As autoridades ucranianas há muito entenderam que Trump se envolveria com Putin em uma solução diplomática para a Ucrânia, afirmaram as fontes.

As ligações iniciais de Trump com líderes mundiais não estão sendo conduzidas com o apoio do Departamento de Estado e de intérpretes do governo dos EUA. A equipe de transição de Trump ainda não assinou um acordo com a Administração de Serviços Gerais, um procedimento padrão para transições presidenciais. Trump e seus assessores desconfiam de funcionários de carreira do governo após o vazamento de transcrições de telefonemas presidenciais durante seu primeiro mandato. “Eles estão apenas ligando diretamente para ele [Trump]”, disse uma das pessoas familiarizadas com as ligações.

“O presidente Trump venceu uma eleição histórica de forma decisiva e os líderes de todo o mundo sabem que os Estados Unidos voltarão a se destacar no cenário mundial. É por isso que os líderes iniciaram o processo de desenvolvimento de relações mais fortes com o 45º e 47º presidente, porque ele representa a paz e a estabilidade globais”, disse Steven Cheung, diretor de comunicações de Trump, em um e-mail.

Inicialmente, Moscou reagiu com frieza à vitória de Trump, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo aos repórteres que Putin não tinha planos de ligar para o novo presidente de “um país hostil que está direta e indiretamente envolvido em uma guerra contra nosso Estado”.

Mas na quinta-feira, Putin parabenizou publicamente Trump por sua vitória, elogiando sua resposta “viril” à tentativa de assassinato na Pensilvânia, e disse que estava “pronto” para falar com Trump.

Peskov não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No início deste domingo, 10, um jornalista do canal de TV estatal russo Rossiya, Pavel Zarubin, publicou uma entrevista com Peskov na qual o porta-voz do Kremlin disse que os sinais de uma melhora nas relações sob a presidência de Trump eram “positivos”. “Trump falou durante sua campanha sobre como ele vê tudo por meio de acordos, que ele pode fazer um acordo que levará todos à paz. Pelo menos ele fala sobre paz, não sobre confronto e o desejo de infligir uma derrota estratégica à Rússia”, disse Peskov. Embora a estratégia de Biden e Harris em relação à Ucrânia fosse previsível, Peskov acrescentou: “Trump é menos previsível, e também [é] menos previsível até que ponto Trump manterá as declarações que fez durante a campanha eleitoral. Vamos esperar para ver”.

Um ex-funcionário dos EUA que estava familiarizado com o telefonema de Putin disse que Trump provavelmente não quer entrar no cargo com uma nova crise na Ucrânia provocada pela escalada russa, “dando-lhe incentivo para querer evitar que a guerra piore”.

A ligação de Trump com Zelensky na quarta-feira, 06, foi amigável, mas ocorre no momento em que as autoridades em Kiev estão ansiosas sobre o que uma presidência de Trump pode significar para o esforço de guerra, disseram fontes familiarizadas com a ligação.

Em alta Internacional Como os democratas caíram numa armadilha que Donald Trump montou para pegá-los Câmera encontrada em montanha após 50 anos revela últimas fotos de um mistério ainda sem solução Erupção vulcânica de Pompeia: narrativas sobre tragédia têm reviravolta com DNA A Ucrânia precisa de bilhões de dólares em apoio econômico e militar todos os meses para continuar a se defender de seu maior e mais bem equipado inimigo, que fez avanços militares significativos nos últimos meses. Trump reclamou do custo da guerra para os contribuintes dos EUA e observou em particular que a Ucrânia pode ter que abrir mão de parte de seu território, como a Crimeia, para obter a paz. As tensões entre a Ucrânia e a campanha de Trump aumentaram após a visita de Zelensky a uma fábrica de munição na Pensilvânia em setembro. A visita ao estado foi criticada como um golpe político por aliados de Trump, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-Louisiana), que pediu que Zelensky demitisse sua embaixadora nos Estados Unidos, Oksana Markarova. Zelensky está agora analisando candidatos para substituí-la, disse uma autoridade na Ucrânia. A embaixada ucraniana em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Siobhán O’Grady, em Kiev, Isabelle Khurshudyan, em Los Angeles, Catherine Belton, em Londres, e Aaron Schaffer, em Washington, contribuíram para esta matéria. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.