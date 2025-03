Análise | Trump descarta a Ucrânia em busca do objetivo maior de organizar o mundo segundo suas vontades

Depois de cinco semanas em que o presidente americano, Donald Trump, deixou clara sua determinação de descartar as fontes tradicionais de poder dos Estados Unidos - suas alianças entre democracias com ideias semelhantes - e retornar o país a uma era de negociações diretas entre grandes potências, ele deixou uma pergunta no ar: Até que ponto o republicano está disposto a sacrificar a Ucrânia em prol de sua visão?

PUBLICIDADE O notável confronto que se desenrolou diante das câmeras no início da tarde de sexta-feira, 28, no Salão Oval deu uma pista. Enquanto Trump repreendia o presidente ucraniano Volodmir Zelenski e o avisava de que “não tem as cartas” para lidar com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, e enquanto o vice-presidente, JD Vance, criticava o líder ucraniano como sendo “desrespeitoso” e ingrato, ficou claro que a parceria de três anos de guerra entre Washington e Kiev foi destruída.

O presidente americano, Donald Trump, aponta o dedo para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante discussão no Salão Oval da Casa Branca Foto: SAUL LOEB / AFP

Resta saber se ela poderá ser consertada e se o acordo para fornecer aos Estados Unidos o dinheiro proveniente dos minerais raros ucranianos, que foi o motivo central da visita, poderá ser remontado.

Mas a verdade maior é que a discussão - transmitida não apenas para um público atônito de americanos e europeus que nunca tinham visto ataques tão abertos uns aos outros, mas também para Putin e seus assessores do Kremlin - deixou evidente que Trump considera a Ucrânia um obstáculo para o que ele vê como um projeto muito mais vital.

O que Trump realmente quer, disse um alto funcionário europeu esta semana, é a normalização do relacionamento com a Rússia. Se isso significar reescrever a história da invasão ilegal de Moscou há três anos, abandonar as investigações dos crimes de guerra russos ou recusar-se a oferecer à Ucrânia garantias de segurança duradouras, então Trump, nessa avaliação de suas intenções, está disposto a fazer esse acordo.

Para qualquer um que ouvisse com atenção, esse objetivo estava borbulhando logo abaixo da superfície quando Zelenski se dirigiu a Washington para sua desastrosa visita.

O Secretário de Estado, Marco Rubio, outrora defensor da Ucrânia e de sua soberania territorial, agora convertido às jogadas de poder de Trump, deixou claro em uma entrevista ao Breitbart News que era hora de ir além da guerra no interesse de estabelecer uma relação triangular entre os Estados Unidos, a Rússia e a China.

“Teremos desentendimentos com os russos, mas temos que ter um relacionamento com ambos (Rússia e China)”, disse Rubio. Ele evitou cuidadosamente qualquer expressão que pudesse sugerir, como sempre disse como senador, que a Rússia era a agressora ou que havia o risco de que, se não fosse punida por seu ataque à Ucrânia, ela poderia atacar uma nação da Otan.

“Esses são países grandes e poderosos e têm estoques nucleares”, disse ele sobre a Rússia e a China. “Eles podem projetar poder globalmente. Acho que perdemos o conceito de maturidade e sanidade nas relações diplomáticas.”

Trump não esconde sua opinião de que o sistema pós-Segunda Guerra Mundial, criado por Washington, corroeu o poder americano.

Acima de tudo, esse sistema valorizava as relações com aliados comprometidos com o capitalismo democrático, mesmo mantendo essas alianças com um custo para os consumidores americanos. Era um sistema que procurava evitar a tomada de poder, tornando a observância do direito internacional e o respeito às fronteiras internacionais estabelecidas um objetivo em si.

PUBLICIDADE Para Trump, esse sistema dava aos países menores e menos poderosos uma vantagem sobre os Estados Unidos, deixando que os americanos pagassem uma parte excessiva da conta para defender os aliados e promover sua prosperidade. Enquanto seus antecessores - tanto democratas quanto republicanos - insistiam que as alianças na Europa e na Ásia eram o maior multiplicador de força dos Estados Unidos, mantendo a paz e permitindo que o comércio florescesse, Trump as via como uma ferida sangrenta. Na campanha presidencial de 2016, ele perguntou repetidamente por que os Estados Unidos deveriam defender os países que tinham superávits comerciais com os americanos. Nas cinco semanas desde sua segunda posse, Trump começou a colocar em prática um plano para destruir esse sistema. Isso explica sua exigência de que a Dinamarca ceda o controle da Groenlândia aos Estados Unidos e que o Panamá devolva um canal que os americanos construíram. Quando lhe perguntaram como ele poderia se apoderar do território soberano de Gaza para reconstrução em seu plano para uma “Riviera do Oriente Médio”, ele respondeu: “Sob a autoridade dos EUA”.

Mas a Ucrânia sempre foi um caso mais complicado. Há apenas 26 meses, Zelenski foi aclamado em Washington como um guerreiro da democracia, convidado a discursar em uma reunião conjunta do Congresso e aplaudido por democratas e republicanos por enfrentar a agressão de um inimigo assassino.

Zelenski viu tudo isso - ele também estava em Munique - mas claramente não leu a sala da mesma forma que seus apoiadores europeus. Enquanto o presidente Emmanuel Macron, da França, e o primeiro-ministro Keir Starmer, da Grã-Bretanha, o precederam no Salão Oval com planos elaborados para aplacar Trump e explicar como a Europa estava aumentando seus próprios gastos militares, Zelenski mordeu a isca, especialmente quando Vance começou a zombar dos esforços da Ucrânia para recrutar tropas.

Ele se tornou combativo, dizendo a Trump que os oceanos entre a América e a Rússia não a protegeriam para sempre. Trump levantou a voz e disse ao ucraniano que ele teria sorte se conseguisse apenas um cessar-fogo, sugerindo que quaisquer termos - ou nenhum termo - seriam melhores do que sua inevitável derrota.

“Quero ver garantias”, retrucou Zelenski. E, minutos depois, ele deixou a Casa Branca, com seu almoço de frango assado com alecrim e creme brulee não consumido, o acordo sobre minerais não assinado e a futura capacidade de seu país de se defender de uma nova investida russa para derrubar Kiev em dúvida.

Macron, ao lado do líder ucraniano, pediu que o Ocidente agradecesse aos ucranianos por serem a defesa avançada da liberdade. Ele foi acompanhado pelos nervosos europeus orientais, liderados pela Polônia, Lituânia e Letônia. Mas, em particular, vários diplomatas europeus disseram que achavam que o dano poderia ser irreparável.

Os russos comemoraram sua boa sorte. O ex-presidente Dmitri A. Medvedev agradeceu a Trump por “dizer a verdade” na cara de Zelenski. Ele pediu que suspendesse o restante da ajuda americana.

Rubio foi um dos primeiros a parabenizar o presidente por colocar em seu lugar um homem que o secretário de Estado costumava aplaudir como um Churchill moderno de camiseta.

“Obrigado Trump por defender os Estados Unidos de uma forma que nenhum presidente jamais teve a coragem de fazer antes”, escreveu Rubio nas redes sociais. “Obrigado por colocar os Estados Unidos em primeiro lugar.”

É claro que é muito mais fácil repetir o slogan favorito de Trump e explodir uma ordem mundial existente do que criar uma nova. Foram necessárias décadas para montar as regras de engajamento global pós-Segunda Guerra Mundial e, apesar de todos os seus defeitos, o sistema foi bem-sucedido em seus objetivos principais: evitar guerras entre grandes potências e incentivar a interdependência econômica.

Trump nunca articulou detalhadamente com o que substituiria essas regras, a não ser que usaria o poder militar e econômico dos Estados Unidos para fazer acordos - essencialmente, um argumento de que manter a paz é tão simples quanto tecer acordos minerais e pactos comerciais, talvez com algumas transações imobiliárias incluídas.

Há poucos precedentes que sugiram que essa abordagem, por si só, funcione, especialmente quando se trata de lidar com líderes autoritários como Putin e o presidente Xi Jinping, da China, que adotam uma visão de longo prazo ao lidar com democracias que eles consideram carentes da vontade sustentada necessária para atingir objetivos difíceis.

Mas, a julgar pela exibição de sexta-feira no Salão Oval da Casa Branca, Trump parece convencido de que, enquanto ele estiver no comando, o mundo se ordenará como ele determinar.

