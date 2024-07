Trump detalha atentado e pede união, mas acusa Partido Democrata de ‘demonizar’ rivais

O ex-presidente Donald Trump fez uma descrição detalhada da tentativa de assassinato que sofreu no fim de semana em seu primeiro discurso após o atentado. No encerramento da Convenção Nacional Republicana, ele disse que a divisão na sociedade americana precisa ser curada, mas não poupou os democratas de críticas.

PUBLICIDADE “Quando ouvi um som alto de assobio e senti algo me atingir muito, muito forte na orelha direita, perguntei a mim mesmo, o que foi isso? Só pode ser uma bala”, narrou. “Havia sangue jorrando por toda parte, e ainda assim, de certa forma, me senti muito seguro porque tinha Deus ao meu lado”, disse, lembrando que se não tivesse virada a cabeça para checar nos números sobre imigração no telão atrás de si, “não estaria aqui”.

Com um uniforme dos bombeiros no palco, ele homenageou o apoiador Corey Comperator, bombeiro que morreu no ataque ao comício ao tentar proteger a família. O colete que foi enviado para a Convenção, no entanto, estava com a grafia de Comperator errada, sem o “a”.

Enquanto descrevia o atentado e se solidarizava com as vítimas, Donald Trump defendeu que a discórdia e a divisão na sociedade americana precisam ser curadas. Mas ao virar o discurso para a corrida a Casa Branca, se voltou contra o Partido Democrata, que acusou de prossegui-lo.

“Não devemos criminalizar a dissidência ou demonizar a discordância política”, disse. “Nesse espírito, o Partido Democrata deve parar imediatamente de armar o sistema de justiça e rotular seu oponente político como um inimigo da democracia, especialmente porque isso não é verdade, na verdade, sou eu quem salva a democracia para o povo do nosso país.”

Durante a semana, Trump disse à imprensa americana que rasgou o discurso programado para a Convenção e escreveu outro do zero após o atentado. Além do conteúdo em si, havia muita expectativa para a forma.

Publicidade

Donald Trump discursa na Convenção Republicana com foto do atentado ao comício no fundo e uniforme de bombeiro em homenagem a apoiador morto. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Na forma, começou com um tom mais emotivo, que se dissipou ao longo do discurso, e evitou citar Joe Biden nominalmente — quando o fez, foi sem os apelidos de sempre. No conteúdo, repetiu conhecidas alegações e foi subindo o tom de voz à medida em que avançava para os seus tópicos de costume.

Donald Trump voltou a dizer, sem evidências, que os imigrantes vêm de prisões e instituições psiquiátricas, representando um risco para o país. Prometeu parar o que chama de “invasão” na fronteira e concluir o muro na fronteira com o México.

“No coração da plataforma republicana está nossa promessa de acabar com esse pesadelo de fronteira e restaurar completamente as fronteiras sagradas e soberanas dos Estados Unidos”, disse. “Faremos isso no primeiro dia. Isso significa duas coisas no primeiro dia, certo: perfurar, baby, perfurar e fechar nossas fronteiras”.

Foi uma referência ao slogan de campanha do Partido Republicano em 2008 “drill, baby, drill”, que defendia o aumento da perfuração de petróleo e gás como fontes de energia adicional.

PUBLICIDADE Em outro tema que aborda com frequência, o processo eleitoral, repetiu as alegações infundadas sobre fraude, e disse que os democratas aproveitaram a pandemia para trapacear em 2020, quando foi derrotado por Joe Biden. Na política externa, disse que o mundo está “oscilando à beira da 3ª Guerra Mundial” e reafirmou que a Rússia não teria invadido a Ucrânia se ele estivesse na Casa Branca. Donald Trump ainda criticou o governo democrata pela retirada das tropas do Afeganistão, que terminou com 13 soldados americanos mortos, e prometeu trazer de volta os reféns do Hamas na guerra em Gaza. Ao reverenciar J.D Vance, seu candidato a vice-presidente, Donald Trump sinalizou que aposta nele para o futuro do seu movimento Make America Great Again ao dizer: “Você vai fazer isso por muito tempo”.

Publicidade

O líder republicano foi acompanhando pela esposa Melania Trump, que tem evitado os compromissos de campanha, e pela filha Ivanka. Elas não discursaram, mas subiram ao palco ao fim da Convenção Nacional Republicana.

Ao longo do encontro, os republicanos reforçaram a união em torno de Donald Trump diante da tentativa de assassinato. O momento em que ele se levantou após ser atingido de raspão na orelha e ergueu o punho para a multidão gritando “lute”, foi evocado com frequência pelos seus aliados. Eric Trump, o segundo filho do ex-presidente, disse que o pai demonstrou coragem inabalável.

Em alta Internacional Obama diz que chances de Biden são cada vez menores e fritura da candidatura democrata aumenta Como erros de Biden e ‘culto’ republicano levaram à ressureição política de Trump Os discursos desta noite soaram como uma tentativa de amenizar a imagem de Donald Trump, figura divisiva na política americana, e rebater as críticas, com o argumento de que ele seria vítima de uma perseguição. “Já não confiamos nas nossas eleições. Já não confiamos no nosso sistema judicial e já não acreditamos que o nosso governo esteja trabalhando no nosso melhor interesse”, disse Eric Trump, citando os processos de impeachment e ações na Justiça como parte de um esforço para silenciar o pai. “Eles têm pavor de você e das dezenas de bilhões de pessoas que nos assistem pela TV neste momento. Eles tentaram de tudo para tirar isso de você. Tudo. Tentaram de tudo para destruir seu legado” acusou Eric Trump. Enquanto os críticos afirmam que a volta do republicano à Casa Branca colocaria a democracia em risco, o apresentador de TV e comentarista político Tucker Carlson afirmou que Donald Trump é quem “devolverá a democracia aos Estados Unidos”. Depois, o próprio líder republicano se diria o salvador da democracia. Em seu discurso, Carlson afirmou que a tentativa de assassinato de Donald Trump mudou o ex-presidente. “Ele não era mais apenas um candidato de um partido político, ou um ex-presidente, ou um futuro presidente. Este era o líder de uma nação”, declarou, elogiando o comportamento do republicano diante do episódio. “Ele rejeitou a oportunidade mais óbvia na política de inflamar a nação depois de ser baleado.”

Publicidade

Lutador e apresentado Hulk Hogan rasga a camisa para exibe camiseta da chapa Trump-Vance que usava por baixo na Convenção Republicana. Foto: Andrew Harnik/AFP

A defesa mais efusiva de Donald Trump, no entanto, veio do lutador aposentado e apresentador Hulk Hogan. Em um dos momentos notáveis da noite, ele arrancou gritos da plateia ao rasgar uma camisa com as palavras “verdadeiro americano” revelando outra camiseta vermelha com os dizeres “Trump-Vance”.

“Deixem a ‘Trumpmania’ governar de novo. Deixem a ‘Trumpmania’ tornar a América grande novamente”, disse aos gritos.

O momento foi posteriormente referenciando por Trump. “Podem chamar isso de entretenimento, mas eu sei o que é entretenimento,” disse. “Quando ele costumava levantar homens de 160 kg sobre seus ombros e depois os levantava novamente duas fileiras para dentro da plateia.” Ele acrescentou, “Pode ser entretenimento, mas ele é um filho da mãe muito forte.”

‘America First’

Mike Pompeo, secretário de Estado americano do governo Donald Trump, disse que ele colocava os Estados Unidos em primeiro lugar — slogan trumpista que se repetiu ao longo da noite.

Em contraste, acusou Joe Biden de traição, referindo-se à entrada de imigrantes. “Nossa fronteira virou um tapete de boas-vindas para terroristas islâmicos, traficantes de drogas, espiões chineses e criminosos violentos”, alegou.

Pompeo disse ainda que a “fraqueza” do democrata resultou nas guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, argumento que tem sido usado com frequência por Trump. E disse que não se pode confiar em Biden, voltando-se para as fragilidades que agora ameaçam a campanha do presidente de 81 anos á reeleição.

Ex-secretário do Estado Mike Pompeo discursa na Convenção Republicana. Foto: Chip Somodevilla/AFP

“Todo governo falhou em dizer a verdade. A verdade, que todos sabemos e que é tão perigosa para a nossa nação, é que Joe Biden não consegue atender uma ligação às 3h da manhã”, disse. “Na verdade, ele não atenderá depois das 16 horas.”

Publicidade

Embora o foco da Convenção seja Donald Trump, os republicanos apelaram ainda para o controle do Congresso. Hoje, o partido tem frágil maioria na Câmara e o mesmo vale do outro lado para os democratas no Senado.

O senador Steve Daines, defendeu uma maioria “America First”. “Vamos eleger um Senado que apoie o presidente Donald Trump”, disse, criticando os democratas que “falam como moderados mas votam com Joe Biden”.

MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 18: Republican presidential candidate, former U.S. President Donald Trump raises his fist as he arrives on the fourth day of the Republican National Convention at the Fiserv Forum on July 18, 2024 in Milwaukee, Wisconsin. Delegates, politicians, and the Republican faithful are in Milwaukee for the annual convention, concluding with former President Donald Trump accepting his party's presidential nomination. The RNC takes place from July 15-18. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Chip Somodevilla/CHIP SOMODEVILLA

Partido unido em torno de Trump

Ao longo da semana, a Convenção reforçou o domínio do trumpismo sobre o Partido. Nikki Haley, que disputou a nomeação republicana e até então se mostrava reticente em pedir votos para Donald Trump, expressou seu total apoio em discurso voltado para aqueles que não concordam 100% com Trump — o seu eleitorado.

Enquanto isso, antigas lideranças, como o ex-presidente George W. Bush e Mike Pence, que foi o vice de Donald Trump, e rompeu com ele após o ataque ao Capitólio, estiveram ausentes.

Dividida em blocos temáticos, sempre em alusão ao slogan Make America Great Again, a Convenção concentrou-se em economia, imigração e política externa.

Os republicanos culparam Joe Biden pela inflação; acusaram o governo democrata de permitir uma “invasão” na fronteira; e atacaram a retirada de tropas do Afeganistão, que deixou 13 soldados americanos mortos em 2021. Além de expressar apoio a Israel, que trava uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os discursos políticos foram intercalados aos depoimentos de americanos comuns, reforçando a mensagem do partido, resumida na ideia de que o país estava melhor e projetava mais força no mundo quando Donald Trump era presidente, em comparação com o governo Biden.