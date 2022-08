Trump diz que agentes do FBI levaram seus passaportes na batida em sua mansão na Flórida

WASHINGTON - O ex-presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira, 15, que agentes do FBI “roubaram” seus passaportes na semana passada quando invadiram sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida – em sua mais recente alegação explosiva contra a aplicação da lei federal.

“Na operação do FBI em Mar-a-Lago, eles roubaram meus três passaportes (um expirado), juntamente com todo o resto”, escreveu Trump em um post no Truth Social, a rede social que fundou. “Este é um ataque a um adversário político em um nível nunca visto antes em nosso país. Terceiro Mundo!”, acrescentou.

Agentes do FBI revistaram no dia 8 a residência de Trump em Mar-a-Lago em conexão com registros que foram removidos da Casa Branca quando Trump deixou o cargo em janeiro de 2021.

Donald Trump deixa a Trump Tower, em Nova York, dois dias depois que agentes do FBI revistaram sua casa em Mar-a-Lago Palm Foto: David 'Dee' Delgado/Reuters

Documentos divulgados na sexta-feira dizem que o Departamento de Justiça está investigando se Trump violou três leis, incluindo a Lei de Espionagem de 1917.

Normalmente, a apreensão dos passaportes de uma pessoa indica que as autoridades temem que ela possa fugir – ou que possa enfrentar acusações criminais que a impedem de viajar para fora dos EUA.

Inventário do que foi apreendido pelo FBI na mansão de Trump não menciona passaportes Foto: Jim Bourg/Reuters

Um inventário do que foi retirado do resort não mencionava passaportes, mas 27 caixas – algumas com documentos confidenciais -, fotografias e uma nota manuscrita, entre outros itens./COM AP