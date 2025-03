Trump diz que há ‘chance muito boa’ de paz após conversa de enviado dos EUA com Putin

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 14, que os Estados Unidos tiveram discussões “muito boas e produtivas” com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre um possível cessar-fogo para a guerra na Ucrânia.

PUBLICIDADE “Tivemos discussões muito boas e produtivas com o presidente Vladimir Putin da Rússia ontem”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social na manhã de sexta-feira. “Há uma chance muito boa de que esta guerra horrível e sangrenta possa finalmente chegar ao fim.” O presidente americano se referiu a uma reunião na quinta-feira, 13, entre Putin e seu enviado especial para Oriente Médio, Steve Witkoff, que também tem se envolvido em assuntos que não fazem parte de seu portfólio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de um evento na Casa Branca, em Washington Foto: Alex Brandon/AP

O Kremlin afirmou que espera que o líder russo possa conversar no telefone com Trump sobre o cessar-fogo. O porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, apontou em entrevista coletiva que havia razão para que houvesse um “otimismo cauteloso” em relação a um acordo de trégua. As declarações de Peskov sinalizaram que Moscou está disposta a continuar negociando a trégua com os EUA.

Na quinta-feira, antes da reunião com Witkoff, Putin mostrou que não tinha pressa em aceitar a oferta de um cessar-fogo de 30 dias. Em uma entrevista coletiva ao lado do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, o líder russo afirmou que estava aberto a uma trégua, mas que seria necessário negociar uma série de questões, como uma pausa na entrega de armas ocidentais para a Ucrânia, que poderiam atrasar o acordo ou torna-lo impossível.

“A ideia em si é a certa, e nós definitivamente a apoiamos”, disse Putin, durante uma coletiva de imprensa. Apesar disso, o líder russo questionou a efetividade do acordo. “Como eles [os ucranianos] vão usar esses 30 dias? Vão continuar a mobilização, a se armar? O que acontecerá em Kursk? Eles irão embora, devemos deixá-los ir embora após as atrocidades que cometeram [na região russa invadida por Kiev]?”, disse Putin.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de uma entrevista coletiva em Moscou, Rússia Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Peskov apontou que o resultado das negociações só seria visualizado após o retorno de Witkoff a Washington. Segundo o porta-voz, o enviado de Trump irá informar o presidente dos avanços das conversas e Trump e Putin devem se comunicar diretamente. “Há um entendimento de ambos os lados de que tal conversa é necessária.”

O Kremlin enfrenta um dilema neste momento da guerra. Moscou tem se aproximado da administração Trump, que pede o fim imediato do conflito, ao mesmo tempo em que avança no campo de batalha.

Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Putin, afirmou durante uma entrevista para a televisão russa na quinta-feira que um cessar-fogo apenas ofereceria uma “pausa temporária para os militares ucranianos”.

Na terça-feira, 11, a Ucrânia aceitou uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias. Em resposta, Washington retomou o envio de ajuda militar para Kiev.

Na quarta-feira, Trump afirmou que “agora tudo depende da Rússia”. O presidente dos EUA fez ameaças veladas de atingir a Rússia com novas sanções se o país não aceitar o cessar-fogo.

Em entrevista a emissora americana Fox News, Mike Waltz, o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, afirmou que era possível ter um “otimismo cauteloso” sobre as perspectivas de cessar-fogo. “É claro que ambos os lados terão suas demandas e, claro, ambos os lados terão que fazer alguns compromissos”./com NYT e AP