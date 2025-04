Trump diz que Rússia precisa ‘se mexer’ para acabar com a guerra; enviado se reúne com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 11, à Rússia que o país precisa “se mexer” para acabar com a guerra na Ucrânia, antes de uma reunião entre o seu enviado, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin, na Rússia. O presidente americano tem demonstrado impaciência com Putin por causa das exigências do russo.

PUBLICIDADE O encontro privado durou quatro horas e meia. A agência de notícias russa Tass noticiou que Witkoff e Putin conversaram sobre a trégua na Ucrânia. Segundo a agência de notícias Reuters, Putin afirmou que desejava o reconhecimento da anexação do leste ucraniano, na prática sob a posse da Rússia desde 2022. Witkoff teria transmitido a mensagem a Trump ao retornar à Casa Branca, dizendo que essa seria a forma mais rápida de acabar com a guerra. A ideia é rejeitada por Kiev e impossibilita a negociação.

Imagem mostra o presidente russo Vladimir Putin recebendo o enviado de Trump à Rússia, Steve Witkoff, nesta sexta-feira, 11. Os dois deram andamento à negociação para o fim da guerra na Ucrânia Foto: Gavriil Grigorov/AP

Ante os impasses, Trump tenta pressionar a Rússia nas declarações mais recentes. Na rede Truth Social, ele, que prometeu durante a campanha que acabaria com as guerras rapidamente, escreveu que a Rússia “precisa se mexer” em uma guerra “terrível e sem sentido”.

O governo americano mantém negociações em separado com as autoridades ucranianas, que ainda não resultaram no fim dos ataques. Em paralelo, o governo Trump pressiona a Ucrânia a permitir o acesso às reservas minerais do país como “pagamento” pela ajuda militar fornecida nos últimos três anos.

A Ucrânia acusa a Rússia de atrasar deliberadamente as conversações para ganhar mais terreno e passou a envolver a China no conflito, com declarações do presidente Volodmir Zelenski sobre supostos chineses lutando pelo lado russo. A China negou as acusações.

Terceira reunião entre Putin e Witkoff

Esta é a terceira visita de Witkoff à Rússia. Ele havia ido a Moscou pela última vez no dia 13 de março para se encontrar com funcionários do alto escalão da Rússia, sendo recebido por Putin à noite.

No início de fevereiro, Witkoff voou para a Rússia para negociar uma troca de prisioneiros e depois participou de negociações russo-americanas de alto nível em Riad.

Moscou divulgou imagens de Putin cumprimentando Witkoff nesta sexta-feira. A reunião foi anunciada pela Rússia como um processo de normalização das relações entre Rússia e EUA e busca de consensos. “O trabalho árduo continua. Naturalmente, Witkoff (...) levará algo de seu presidente para Putin”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, antes do encontro.

Horas antes, Witkoff se reuniu em São Petersburgo com a presença do diretor do Fundo Russo de Investimento Direto, Kirill Dmitriev. Dmitriev visitou Washington no início de abril, marcando a primeira visita de uma alta autoridade russa aos EUA desde o início da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Witkoff, um amigo próximo de Trump, participou das negociações sobre o conflito na Ucrânia e também é o enviado do presidente dos EUA para o Oriente Médio.

No sábado, ele deve viajar para Omã para participar de negociações nucleares com o Irã, um aliado russo com o qual os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas há 45 anos.

A visita do enviado da Rússia também ocorre um dia após uma troca de prisioneiros e uma rodada de negociações entre Washington e Moscou sobre a operação de suas missões diplomáticas, pela segunda vez desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro.

Em uma entrevista no mês passado, Witkoff elogiou Putin. Ele afirmou que o presidente russo não é “um cara ruim”. /AFP