Opinião | Trump e Vance estão acabando com as ilusões do mundo sobre a política externa dos EUA

No entanto: A pretensão na política externa nem sempre é igual a autoengano. É também apenas uma forma de polidez, de abordar assuntos incômodos e fazer com que países em dívida com você ou que você precisa pressionar sintam que são amigos e não apenas súditos. É uma maneira de dar aos líderes estrangeiros espaço para fazer o que você quer e, ao mesmo tempo, lidar com seus próprios públicos internos, certificando-se de que você não está acidentalmente dando poder a partidos hostis às suas políticas (como pode acontecer em nosso vizinho do norte se a guerra de palavras de Trump com Justin Trudeau salvar o Partido Liberal na próxima eleição) e, de modo geral, revestindo a política de poder com as vestes do idealismo.

A maior parte da equipe de política externa em torno de Trump, até onde posso perceber, imagina-se fazendo o que presidentes republicanos realistas como Dwight Eisenhower e Richard Nixon fizeram no passado — combinando meios e fins, aceitando males menores para evitar males maiores e aplicando a terapia de choque necessária para um sistema de alianças que precisa dela.

Mas esses presidentes realistas também eram extremamente fluentes na linguagem da diplomacia — eles podiam se mostrar idealistas quando a situação exigia isso, falar suavemente mesmo quando estavam agindo de forma implacável e acalmar os aliados, bem como acioná-los.