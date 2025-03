Governo Trump expulsa embaixador da África do Sul nos Estados Unidos

O embaixador Ebrahim Rasool recebeu uma carta de expulsão do Departamento de Estado, disse Vincent Magwenya, porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul. A medida ocorre em um momento de baixa no relacionamento entre os dois países, com Trump acusando o governo de Ramaphosa de discriminar a minoria branca da África do Sul e de estar do lado de um dos inimigos dos Estados Unidos, o Irã.

Uma declaração do gabinete de Ramaphosa pediu que “o decoro diplomático estabelecido” fosse mantido. “A África do Sul continua comprometida com a construção de um relacionamento mutuamente benéfico com os Estados Unidos da América”, disse a declaração.