Disputa por candidatura republicana fica entre Trump e Haley, e hostilidades entre os dois aumentam

Enquanto o Partido Republicano se preparava para sua segunda prévia a ser realizada nesta terça, 23, no Estado de New Hampshire, as hostilidades entre o ex-presidente Donald Trump e a ex-governadora Nikki Haley chegaram ao seu ponto mais alto desde o início da campanha. Haley foi para o tudo ou nada contra o ex-presidente e, no sábado, 20, fez declarações que a afastaram totalmente de Trump.

Os ex-aliados estão efetivamente em uma disputa de duas pessoas, já que o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu de sua candidatura neste domingo, 21, e declarou apoio a Trump. Haley questionou a aptidão mental de Trump depois das falsas acusações de que ela não impediu a invasão ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. "A preocupação que tenho, e não estou dizendo nada depreciativo, é a de que quando estamos lidando com as pressões de uma presidência, não podemos ter outra pessoa da qual duvidamos que seja mentalmente capaz de fazê-lo", disse a ex-embaixadora da ONU, em New Hampshire.

Depois, ela verbalizou algo que já estava sendo discutido: não ser vice-presidente da chapa com Trump. “Eu sempre disse isso. Esse é um jogo que eles jogam e que eu não vou jogar. Não quero ser vice-presidente”, afirmou, de acordo com o Washington Post.

Nikki Haley nas primárias em West Des Moines, Iowa Foto: AP Photo/Abbie Parr

Em seus ataques mais incisivos até o momento, ele criticou Trump por sua desonestidade e suas relações com “ditadores”. Trump deu força a esse argumento em um comício à noite, quando elogiou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban. “É bom ter um homem forte governando seu país”, disse ele, repetindo o argumento de que os presidentes deveriam ter “imunidade total e completa” contra processos por qualquer coisa que façam no cargo.

Haley também questionou a aptidão mental de Trump depois que ele a confundiu com a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi em um comício na sexta-feira. A campanha democrata, do presidente Joe Biden que busca a reeleição, usou a situação nas redes sociais e compartilhou um vídeo usando imagens dos dois republicanos. “Não concordo com Nikki Haley em tudo, mas concordamos em uma coisa: ela não é Nancy Pelosi”, diz Biden na publicação.

No mesmo evento de sexta-feira, Trump considerou que Haley não tinha “timbre presidencial” e, no sábado, várias autoridades eleitas da Carolina do Sul subiram no palco com ele ― uma demonstração de força do Estado-natal de Haley com o objetivo de fazê-la parecer isolada.

Em uma entrevista no programa Face the Nation, da CBS News, no domingo, Haley tentou transformar esses apoios a Trump em algo negativo. “É porque eu nunca cuidei de autoridades eleitas”, disse ela, acrescentando: “Não é de surpreender que esse grupo esteja se voltando para Trump, porque ele vai cuidar deles. Eu não vou fazer isso. Vou cuidar dos contribuintes”.

Os eleitores independentes, que podem votar nas primárias de New Hampshire, representam 40% do eleitorado do Estado, e Haley está contando com seu apoio. Mas a pesquisa diária de acompanhamento dos eleitores de New Hampshire da Suffolk University mostra que Trump a está vencendo por 17 pontos porcentuais, e uma nova pesquisa da CNN o mostra liderando por 11 pontos.

Em uma entrevista que foi ao ar ontem na Fox News, Trump voltou a promover uma teoria racista e nativista de que a ex-governadora não era elegível para a presidência.

O âncora Bret Baier pediu a Trump que explicasse postagens recentes nas redes sociais nas quais o ex-presidente digitou repetidamente incorretamente o nome de Haley, Nimarata Nikki Randhawa. Na semana passada, ele se referiu a ela como “Nimbra” e “Nimrada”.

“É apenas algo que surgiu”, disse Trump. “Você sabe, é o nome dela, de onde quer que ela tenha vindo.”

A resposta foi uma alusão à falsa alegação de que Haley ― que nasceu nos EUA ― não é elegível para servir como presidente porque os seus pais imigrantes indianos não eram cidadãos quando ela nasceu.

O ‘estilo Haley’

As declarações de Haley, ainda que possam ser confusas para algumas pessoas, conversam com seu estilo de fazer política: sempre camaleônica e passeando entre possibilidades.

Quando Nikki Haley era legisladora na Carolina do Sul, apoiou orçamentos impulsionados por auxílio federal. Ao concorrer para governadora, criticou a dependência de Washington.

Em certa ocasião, chamou a bandeira dos Estados Confederados de símbolo de herança e evitou pedidos para removê-la dos terrenos da casa do governo estadual. Após um massacre racista em Charleston, Haley mudou de ideia e começou um movimento para retirá-la.

Em alta Internacional Ações dos Houthis no Mar Vermelho atingem comércio global e irritam americanos e europeus Vizinhos e inimigos: entenda a história do conflito entre palestinos e israelenses Houthis, baluches e curdos: quem são as minorias envolvidas na nova crise no Oriente Médio Quando Trump concorreu à presidência em 2016, ela se opôs a ele antes de se juntar à sua administração como embaixadora da ONU. Agora, está concorrendo contra Trump para a indicação republicana de 2024 dizendo que ele é um “agente do caos”. Por quase 20 anos, Haley tem trabalhado para navegar na marcha à direita dos Republicanos, tentando cultivar tanto o establishment quanto a base conservadora incendiária que deu origem a Trump. Ela é vista como uma unificadora pragmática ou uma política que segue a direção do vento, e, enquanto busca a indicação republicana, suas mudanças políticas tornaram-se a linha de ataque mais persistente de seus oponentes. “Talvez ela possa ser um pouco camaleoa”, disse o ex-deputado estadual Doug Brannon, um colega republicano. “A governadora e eu não nos dávamos bem”, disse ele, “mas isso não significa que ela não seja uma política brilhante”. A metamorfose é uma arte política praticada há muito tempo. Bill Clinton ganhou o apelido de “Slick Willie” e conquistou dois mandatos na Casa Branca. Trump passou de ser enfaticamente favorável aos direitos ao aborto para dizer aos eleitores que ele sozinho era responsável pela decisão da Suprema Corte que revogou Roe v. Wade, conquistando os evangélicos brancos.

Na campanha de 2024, Haley tem enfrentado seus críticos. O fato de Trump evitar debates significa que ela e o ex-presidente não se confrontaram pessoalmente, mas ela se defendeu veementemente contra suas sugestões de que ela está fora de sintonia com o Partido Republicano atual.

“Para aqueles que relatam que sou moderada, vou perguntar a você ou a qualquer pessoa, Trump ou qualquer pessoa na Fox News que diz que não sou conservadora: nomeie uma coisa em que eu não fui conservadora”, disse na sexta-feira, também em New Hampshire.

Ela enumerou uma série de medidas que assinou como governadora para reduzir impostos, fortalecer os requisitos de identificação do eleitor e reformar as pensões dos funcionários públicos, entre outras questões. “A diferença é quem decide quem é conservador e quem é moderado”, afirmou.

Rob Godfrey, que serviu na administração de Haley, disse que ela aprecia “usar o púlpito”.

“Ela se orgulha de estar disposta a chamar a atenção de pessoas que ela acha que não estão servindo bem aos seus constituintes”, disse Godfrey. Ele insistiu que sua antiga chefe está menos preocupada com a posição e a ideologia do que em alcançar o resultado mais conservador possível em políticas de “bom governo”.

“Essa abordagem irrita algumas pessoas”, disse Godfrey. “Isso sempre aconteceu.”

Trajetória de Nikki Haley

Nikki Haley, hoje com 52 anos, foi eleita pela primeira vez para a legislatura da Carolina do Sul em um distrito suburbano de Columbia, há 20 anos. Filha de imigrantes indianos, ela derrotou um veterano legislativo de 30 anos nas primárias republicanas. Certa vez, ela disse ao The New York Times que Hillary Clinton, a candidata presidencial dos democratas em 2016, a inspirou a concorrer ao cargo.

A candidata presidencial Nikki Haley em um evento de sua campanha em Iowa Foto: AP Photo/Charlie Neibergall

Haley rapidamente ascendeu a um posto de liderança, mas colidiu com colegas por causa de sua pressão por mais votos registrados em vez de votos verbais que pouparam o escrutínio dos legisladores. Então logo almejou o poder executivo.

Ela se juntou às primárias para governador em 2010, que incluiu o vice-governador, o procurador-geral e um congressista em exercício. Haley quase ganhou a indicação, com 48,9% dos votos nas primárias. Haley derrotou o deputado americano Gresham Barrett em um segundo turno de 65% a 35%.

Whit Ayres, pesquisador nacional que trabalhou para Barrett, disse que a campanha previu a capacidade de Haley de lançar uma rede ampla. “Essas margens dizem algo sobre suas habilidades políticas”, disse ele.

Na legislatura, Haley votou pela obtenção de milhões de dólares em ajuda federal durante a crise financeira de 2008-09 para evitar que o sistema financeiro americano entrasse em colapso.

Em 2010, porém, havia uma raiva crescente sobre o impacto que a crise teve sobre os americanos que perderam as suas casas, uma vez que os titãs de Wall Street raramente eram responsabilizados. Isso deu origem ao Tea Party, que alimentou o fogo do populismo que impulsionou Trump seis anos depois. Haley, então candidata ao governo, protestou contra os resgates e alardeou o endosso de Sarah Palin, a candidata à vice-presidência em 2008 e favorita do Tea Party.

“Quando Sarah Palin apareceu foi um ponto de virada”, disse Ayres. “Nós sabíamos então que ela era real.”

Haley combinou seu apoio a Palin com outro do mais moderado Mitt Romney enquanto ele se preparava para sua segunda candidatura presidencial. Mais tarde, ela apoiou Romney nas primárias presidenciais republicanas de 2012. Em 2014, ela ampliou sua primeira margem nas eleições gerais para ganhar um segundo mandato com 56% dos votos.

Como governadora, Haley teve disputas com colegas republicanos que muitas vezes pareciam pessoais. Ela vetou medidas de gastos e ameaçou fazer campanha contra membros do partido nas primárias.

Ela também deixou sua marca nas questões sociais, assinando uma medida de 2016 que proíbe o aborto com 20 semanas, com exceções. Isso não satisfaz, atualmente, muitos membros da base nacional do Partido Republicano. Mas Haley argumentou contra uma proibição nacional mais rigorosa e disse que a posição conservadora é deixar a questão para os governos estaduais.

Haley aperfeiçoou sua personalidade conservadora além dos debates políticos. Ela disse a seus seguidores do Instagram em dezembro de 2013 que ganhou uma arma no Natal. “Devo ter sido boazinha: Papai Noel me deu uma Beretta PX4 Storm”, postou ela.

Godfrey, seu aliado de longa data, disse que o melhor exemplo de sua abordagem veio depois que um supremacista branco em 2015 matou oito fiéis negros em uma igreja de Charleston. Haley havia dito anteriormente que remover a bandeira de batalha confederada do Capitólio não era uma prioridade. Após o tiroteio, ela rapidamente iniciou conversas multirraciais e bipartidárias que levaram à retirada da bandeira da Guerra Civil. “Ela estava dando cobertura” aos conservadores brancos, disse Godfrey, e “construindo consenso”.

Koonce rebateu: “Ela merece parte do crédito”, mas isso “não deveria apagar o que ela havia dito antes que todas aquelas pessoas morressem para fazer a coisa certa”.

À medida que as próprias ambições de Haley se alargavam para além da Carolina do Sul, ela, tal como tantos republicanos, teve de descobrir como concorrer contra Trump.

Em 2016, ela deu a resposta republicana ao último discurso sobre o Estado da União do presidente Barack Obama. Pesando o impulso à direita de seu partido, Haley elogiou Obama como um quebrador de barreiras e comunicador. Ela instou os republicanos a aceitarem a responsabilidade compartilhada pelos problemas do país. E alertou os conservadores: “em tempos de ansiedade, pode ser tentador seguir o canto da sereia das vozes mais furiosas. Devemos resistir a essa tentação.”

Dilemas éticos

Além das questões envolvendo a “dúvida conservadora” que pairam sobre Haley, há dilemas éticos que se tornam um calo na trajetória da republicana.

Para entender, vamos voltar um pouco no tempo. Haley atuava na legislatura da Carolina do Sul há menos de dois anos quando se candidatou a um emprego no final de 2006 como secretária de contabilidade na Wilbur Smith Associates, uma empresa de engenharia e design com contratos estatais.

Ela precisava de trabalho. O negócio de roupas de seus pais, onde ela e seu marido trabalhavam, estava em declínio. Haley ganhava um salário de apenas US$ 22 mil como legisladora estadual de meio período. E a própria empresa do seu marido, que envolvia negócios que trocavam bens e serviços, estava perdendo dinheiro.

Os executivos da Wilbur Smith consideravam Haley qualificada demais para o trabalho de contabilidade. Mas, por causa de sua ampla rede de contatos, diriam mais tarde, eles colocaram Haley em regime de remuneração, pedindo-lhe que explorasse novos negócios em potencial. Ela nunca encontrou nenhum, disse mais tarde um alto executivo. Nos dois anos seguintes, a empresa pagou-lhe US$ 48 mil por um cargo que o executivo descreveu como “uma posição passiva”.

Esse contrato, e um outro subsequente, muito mais lucrativo, como arrecadação de fundos para um importante hospital em seu condado natal, permitiram que Haley triplicasse sua renda em apenas três anos. Mas também a levaram para uma zona ética cinzenta que manchou o seu primeiro mandato como governadora da Carolina do Sul.

Nikki Haley e Donald Trump, quando ela era embaixadora americana na ONU e ele, presidente dos EUA Foto: AP Photo/Seth Wenig

Haley não divulgou seu contrato com Wilbur Smith até 2010, mantendo-o em segredo por mais de três anos. Ela também pressionou pela principal prioridade do hospital – um novo centro de cirurgia cardíaca – ao mesmo tempo em que estava na folha de pagamento. E Haley arrecadou dinheiro para a fundação de caridade do hospital junto a lobistas e empresas que podem ter tido motivos para bajular ela.

A linha tênue entre os interesses pessoais e públicos de Haley tornou-se objeto de uma investigação ética da Câmara Estadual em 2012. O comitê liderado pelos republicanos concluiu que Haley, então governadora, não havia violado nenhuma regra ética do estado. Mas os especialistas em ética e mesmo alguns dos seus antigos apoiantes dizem que o resultado foi mais uma acusação às regras frouxas e aos laços acolhedores entre legisladores e interesses especiais do que uma justificação das suas ações.

“Nikki Haley estava agindo de forma antiética? Talvez”, disse Scott English, que foi chefe de gabinete do ex-governador Mark Sanford, um republicano e antecessor de Haley. “Ela estava agindo de forma antiética, de acordo com as regras da política da Carolina do Sul na época? De jeito nenhum.”

Nikki Haley e Donald Trump

Após a vitória de Trump em novembro, ela esteve na Trump Tower, em Nova York, conversando com o presidente eleito sobre empregos.

No início de sua campanha de 2024, Haley contornou Trump com leveza. Mas às vésperas das primeiras disputas, suas críticas tornaram-se mais diretas, em questões como o papel de Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

“Acho que o que aconteceu em 6 de janeiro foi um dia terrível e acho que o presidente Trump terá que responder por isso”, disse ela em um debate na quarta-feira em Iowa.

Agora, ela começa a deixar seus ataques cada vez mais diretos contra Trump e, principalmente, cutucando as feridas do ex-presidente. Afinal, como destacou o The New York Times, Haley “tem um enorme terreno a percorrer e muito pouco tempo para fazê-lo” antes das primárias dos Estados Unidos.

Trump estava lotando arenas e centros de eventos em Concord e Manchester na sexta e no sábado, falando para multidões de adoradores enquanto as autoridades eleitas republicanas faziam fila. Seu evento no sábado à noite em Manchester atraiu alguns milhares de fãs. Enquanto isso, Haley visitava lojas de varejo e restaurantes. Seu maior evento, em Nashua, atraiu cerca de 500 pessoas, destacou o Times./NYT e AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.