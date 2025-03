Trump no Congresso dos EUA: o que esperar do discurso do presidente dos EUA

O presidente americano Donald Trump deve discursar em uma sessão conjunta do Congresso na noite desta terça-feira, 4, seis semanas após o início de sua presidência, na qual ele reorientou radicalmente o governo federal e pareceu alterar a política externa dos EUA em relação à Rússia.

Também será seu primeiro discurso à nação desde que retornou à Casa Branca, e isso ocorre em meio à incerteza econômica e ao declínio da popularidade de Trump.

Como ele abordará o custo das coisas?

PUBLICIDADE Trump ganhou a Casa Branca culpando os democratas pela inflação e lembrando os eleitores da economia sólida que ele teve durante parte de seu último mandato presidencial. Mas não houve uma mudança drástica na economia desde que ele assumiu o cargo. Embora o desemprego permaneça baixo, o sentimento do consumidor está em baixa, as economias locais distantes de Washington estão sentindo os efeitos da rápida contração do governo federal, e Trump está avançando com tarifas sobre os principais parceiros comerciais, como México e Canadá, que, segundo os economistas, provavelmente aumentarão os preços de grande parte do que os americanos compram - de café a tomates e gasolina. As ações caíram drasticamente na segunda-feira, enquanto o país se preparava para que essas tarifas atingissem as carteiras dos americanos.

É provável que isso anule quaisquer ganhos econômicos obtidos pelos republicanos com a extensão dos cortes de impostos de Trump, que beneficiam principalmente os ricos e as empresas, segundo os economistas.

Uma pesquisa recente da CBS News/YouGov mostra que 80% dos americanos querem que Trump se concentre na economia e na inflação, mas apenas 29% disseram que acham que ele está priorizando “muito” a inflação.

“O problema político fundamental que o presidente enfrenta é que suas políticas e suas mensagens erráticas sobre políticas futuras estão colidindo com a realidade econômica”, disse Michael Strain, economista do conservador American Enterprise Institute.

“Nada do que ele possa dizer mudará o fato de que a criação de uma enorme incerteza sobre o futuro da política comercial e dos programas do governo fará com que as empresas apertem o botão de pausa nos gastos com investimentos. Nada do que ele possa dizer impedirá que as centenas de milhares de funcionários públicos e empreiteiros, preocupados com a possibilidade de serem demitidos, diminuam seus gastos. Nada do que ele possa dizer impedirá que os aumentos de tarifas se traduzam em preços mais altos para o consumidor.”

Como Trump explica tantas mudanças no governo federal?

Algumas das mudanças mais drásticas no governo de Trump vieram de Elon Musk. O homem mais rico do mundo está liderando a iniciativa de desmantelar agências governamentais, reduzir a força de trabalho federal e obter acesso a dados confidenciais do governo - tudo em uma tentativa, segundo ele, de “restaurar a democracia”.

Mas a maior parte do que o Serviço DOGE dos EUA está fazendo sob o comando de Musk está sob escrutínio legal, com os tribunais analisando se isso viola as leis de privacidade, os direitos dos funcionários federais e os controles e equilíbrios da Constituição.

Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, na segunda-feira, 3. Ele irá discursar no Congresso. Foto: Pool via AP

O DOGE agiu tão rapidamente que está sendo alvo de críticas cuidadosas até mesmo de alguns republicanos, preocupados com o fato de que os serviços básicos do governo - e a manutenção de ameaças contra o país - poderiam ser prejudicados. As pessoas que fazem a manutenção das armas nucleares dos Estados Unidos foram demitidas e depois recontratadas às pressas.

Sarah Chamberlain, presidente e diretora executiva da Main Street Partnership, que apóia os republicanos no Congresso, diz que sente que os republicanos no Congresso estão um pouco nervosos em relação ao poder e à autoridade de Musk sobre o governo. As pesquisas mostram que ele não é uma figura muito simpática.

No entanto, ela disse que o que Musk está fazendo se encaixa na mensagem central de Trump de interromper um sistema que muitos americanos acham que não está funcionando para eles. “Trump se candidatou dizendo: ‘Vamos encontrar desperdícios e fraudes e cortar despesas’”, disse ela. “Acho que ninguém se opõe à redução do desperdício no governo.” “Quando Elon Musk arranca a placa da [Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional]”, acrescentou Mike Davis, um aliado de Trump e chefe do Projeto Artigo III conservador que defende um executivo mais musculoso por meio de tribunais conservadores, ”quantos americanos reais na América real sentiram a dor? Zero?”

E Trump pode facilmente racionalizar seus cortes em meio à preocupação generalizada sobre o congelamento de subsídios federais ou o corte do Medicaid, dizem seus aliados.

O que Trump diz sobre a Ucrânia, a Rússia e a política externa?

Trump colocou a política externa dos EUA de cabeça para baixo ao fazer eco à propaganda da Rússia sobre a guerra, repreendendo o presidente da Ucrânia no Salão Oval e votando ao lado da Rússia nas Nações Unidas sobre a guerra na Ucrânia.

E, na segunda-feira, Trump decidiu pausar todas as futuras entregas de ajuda militar dos EUA à Ucrânia, informou o The Washington Post, uma medida que, segundo analistas, pode condenar a Ucrânia, uma vez que ela está impedindo a incursão da Rússia.

Washington agora está “amplamente alinhado” com a visão de mundo e os objetivos de política externa de Moscou, disse o Kremlin no último fim de semana.

“Isso representa uma mudança total de 180º em relação à posição dos EUA em relação à Rússia”, disse Max Bergmann, diretor do programa Europa e Rússia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, após a votação da ONU sobre a Ucrânia, na qual os Estados Unidos ficaram do lado da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte. “A Rússia tem sido o principal adversário dos Estados Unidos no mundo nos últimos 100 anos.”

É uma questão em aberto o quão popular - se é que será - esse pivô para a Rússia. Até o momento em que Trump voltou a ser presidente, as autoridades dos EUA - inclusive os principais republicanos - argumentavam que apoiar a Ucrânia contra a invasão russa era a coisa certa a fazer para combater a influência da Rússia e da China.“

É exagero dizer que tudo depende da Ucrânia - se dependesse, estaríamos lutando lá”, disse Peter Rough, diretor de Europa e Eurásia do Hudson Institute, de direita, em uma entrevista recente. “Mas acho que a guerra está moldando as percepções de todos sobre o poder americano e a durabilidade do sistema construído pelos EUA.”

Como os democratas respondem?

Na última vez que Trump discursou no Congresso, a então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi (D-Califórnia), rasgou seu discurso para demonstrar sua repulsa. Desta vez, os democratas estão divididos quanto à resistência mais eficaz a Trump: ignorá-lo ou jogar tudo o que têm contra ele.

Alguns legisladores democratas estão boicotando o discurso por completo.

“Todo mundo sempre diz: ‘Bem, isso é falta de respeito’”, disse o senador Ron Wyden (D-Oregon), que, em vez disso, fará uma reunião na Câmara Municipal. “Eu lhe digo que o que é desrespeitoso é Donald Trump pisar na Constituição, violando a lei ao cortar o financiamento de programas essenciais que o Congresso aprovou leis reais exigindo que fossem financiados. É isso que considero desrespeitoso.”