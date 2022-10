Trump pede que Suprema Corte intervenha em caso de documentos secretos levados da Casa Branca

Continua após a publicidade

WASHINGTON - Advogados do ex-presidente Donald Trump pediram à Suprema Corte dos Estados Unidos nesta terça-feira, 4, para entrar na disputa legal sobre os documentos confidenciais apreendidos durante uma busca do FBI em sua propriedade na Flórida, aumentando uma disputa sobre os poderes de um árbitro nomeado para inspecionar os registros.

A equipe de Trump pediu aos juízes que revogassem uma decisão do tribunal de primeira instância de Atlanta e permitissem que um árbitro independente revise os cerca de 100 documentos com marcações confidenciais que foram recuperados na busca de 8 de agosto em Mar-a-Lago, o resort de Trump na Flórida. A defesa argumenta que o tribunal não teria jurisdição sobre o caso.

Um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do 11º Circuito dos Estados Unidos com sede em Atlanta, no mês passado, limitou a revisão do árbitro à parcela de documentos não confidenciais. Os juízes, incluindo dois indicados por Trump, ficaram do lado do Departamento de Justiça, que argumentou que não havia base legal para o árbitro conduzir sua própria revisão de registros confidenciais.

O advogados do ex-presidente Donald Trump pediram à Suprema Corte dos EUA para entrar na luta legal sobre os documentos confidenciais apreendidos durante uma busca do FBI em sua propriedade na Flórida

Mas os advogados de Trump disseram em seu pedido à Suprema Corte que era essencial que o árbitro tivesse acesso aos registros confidenciais para “determinar se os documentos com registros de confidencialidade são de fato confidenciais e, independentemente da classificação, se esses registros são registros pessoais ou presidenciais”.

“Como o presidente Trump tinha autoridade absoluta sobre as decisões de classificação durante sua presidência, o status atual de qualquer documento contestado não pode ser determinado apenas por referência às marcações nesse documento”, afirma o pedido. Segundo a defesa do ex-presidente, sem a revisão do arbitro, “as opiniões incontestáveis do atual Departamento de Justiça substituiriam a autoridade estabelecida do Chefe do Executivo”.

Os advogados de Trump apresentaram o pedido da Suprema Corte ao juiz Clarence Thomas, que supervisiona questões de emergência da Flórida e de vários outros estados do sul. Thomas pode agir por conta própria ou, como geralmente é feito, encaminhar o recurso de emergência para o resto do tribunal.

Horas depois do pedido, a Suprema Corte pediu que o Departamento de Justiça se pronuncie sobre a petição até o próximo dia 11.

O FBI diz que apreendeu cerca de 11.000 documentos, incluindo cerca de 100 com marcações de confidenciais, durante sua busca. A equipe de Trump pediu a uma juíza da Flórida, Aileen Cannon, que nomeasse um árbitro para fazer uma revisão independente dos registros.

Cannon posteriormente designou um juiz veterano do Brooklyn, Raymond Dearie, para revisar os registros e separar aqueles que podem ser protegidos por alegações de privilégio advogado-cliente e privilégio do Executivo. O Departamento de Justiça se opôs à capacidade de Dearie de revisar os registros confidenciais, levando o tribunal de Atlanta a ficar do lado do departamento.

À Suprema Corte, Trump tenta argumentar que ele tinha poderes - e teria feito - a desclassificação dos documentos secretos antes de levá-los. Em uma entrevista no mês passado, Trump demonstrou ter uma visão mais ampla que a Justiça de seu poder de desclassificar documentos. “Você pode desclassificar apenas dizendo ‘está desclassificado’, mesmo apenas pensando nisso”, disse Trump a Sean Hannity na Fox News.

Decisões anteriores

Embora a Suprema Corte seja dominada por seis juízes conservadores, três deles nomeados por Trump, o tribunal rejeitou esforços anteriores para bloquear a divulgação de informações sobre o ex-presidente, e especialistas jurídicos disseram que o novo pedido de emergência de Trump enfrenta desafios significativos.

Em janeiro, a Suprema Corte recusou seu pedido para bloquear a divulgação dos registros da Casa Branca mantidos pelos Arquivos Nacionais sobre o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, rejeitando efetivamente sua alegação de privilégio Executivo. A Corte manteve uma decisão do tribunal de apelações de que o desejo de Trump de manter a confidencialidade das comunicações presidenciais era menor que a necessidade de uma contabilidade completa do ataque.

Apenas o juiz Clarence Thomas foi uma discordância. Mais tarde, descobriu-se que sua esposa, Virginia Thomas, havia enviado uma enxurrada de mensagens de texto à Casa Branca de Trump pedindo esforços para derrubar a eleição de 2020. Especialistas em ética jurídica disseram que a conexão do juiz Thomas com o caso deveria tê-lo levado a se desqualificar.

Foto do FBI dos documentos apreendidos na casa de Trump

Em 2020, enquanto Trump ainda era presidente, o tribunal decidiu que ele não tinha o direito absoluto de bloquear a divulgação de registros financeiros solicitados por promotores em Nova York. “Nenhum cidadão, nem mesmo o presidente, está categoricamente acima do dever comum de produzir provas quando convocado em um processo criminal”, escreveu o juiz John G. Roberts Jr. pela maioria. Os juízes Thomas e Samuel Alito Jr. discordaram.

O tribunal devolveu o caso aos tribunais inferiores para novos procedimentos. Depois que eles novamente decidiram contra Trump, ele pediu aos juízes que ouvissem um novo recurso em 2021. Em uma derrota decisiva, o tribunal se recusou a ouvir o caso, abrindo caminho para a liberação dos autos. Não houve dissidências notáveis./AP e NYT