Trump pressionou vice a não certificar vitória de Biden mesmo sabendo que era ilegal, aponta comitê

REUTERS, WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pressionou seu vice, Mike Pence, a derrubar sua derrota nas eleições de 2020, apesar de ter sido repetidamente informado de que o ato era ilegal, disseram nesta quinta-feira, 16, assessores de Pence ao comitê do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Membros do seleto comitê da Câmara dos Deputados, liderado pelos democratas, disseram que Trump continuou sua campanha de pressão, mesmo sabendo que uma multidão violenta de seus apoiadores estava ameaçando o Capitólio enquanto Pence e legisladores se reuniam para certificar formalmente a vitória do presidente Joe Biden nas eleições de novembro de 2020.

O comitê de nove membros usou as três primeiras de pelo menos seis audiências públicas deste mês para construir um caso em que os esforços de Trump para reverter sua derrota equivaleram a conduta ilegal, muito além da política normal.

Trump negou repetidamente irregularidades, enquanto repetia suas falsas acusações de que perdeu a eleição apenas por causa de uma fraude generalizada que beneficiou o democrata Joe Biden. Trump e seus apoiadores - incluindo muitos membros republicanos do Congresso - rejeitam o painel de 6 de janeiro como uma caça às bruxas política.

O advogado John Eastman era um dos maiores defensores da teoria de fraude eleitoral e avisou Trump dois dias antes que seria ilegal pressionar Pence a reverter o resultado Foto: Tom Brenner/REUTERS

A votação de certificação em 6 de janeiro se tornou o foco de Trump, que a viu como uma última chance de manter a presidência, apesar de sua derrota nas urnas.

Marc Short, que era o chefe de gabinete de Pence, disse em depoimento em vídeo que Pence disse a Trump “muitas vezes” que não tinha autoridade para impedir a certificação de votos no Congresso, como o presidente republicano pretendia.

Gregory Jacob, advogado de Pence, disse que o principal defensor dessa teoria, o advogado John Eastman, admitiu na frente do presidente dois dias antes do ataque que seu plano de fazer Pence interromper o procedimento violaria a lei.

Eastman argumentou que Pence poderia rejeitar os resultados de certos estados se os considerasse ilegítimos, dando aos republicanos nesses estados a oportunidade de declarar Trump o vencedor, apesar da contagem real de votos. Assessores de Pence disseram ao comitê que a ideia não tinha base legal.

“É de tirar o fôlego que esses argumentos tenham sido concebidos, muito menos absorvidos pelo presidente dos Estados Unidos”, disse o ex-juiz do Tribunal de Apelações dos EUA Michael Luttig, um conselheiro informal de Pence.

Espera-se amplamente que Trump concorra à presidência novamente em 2024, e membros do comitê e testemunhas alertaram que ele não aceitaria a derrota, independentemente do resultado real.

“Hoje, quase dois anos depois daquele dia fatídico de janeiro de 2021, ainda assim, Donald Trump e seus aliados e apoiadores são um perigo claro e presente para a democracia americana”, disse Luttig.

O comitê mostrou um e-mail que Eastman enviou ao advogado de Trump, o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, pedindo perdão presidencial. Eastman nunca recebeu um.

‘Enforquem Mike Pence’

A audiência contou com vários clipes arrepiantes de alguns dos milhares de apoiadores de Trump que desceram ao Capitólio após um comício em que Trump criticou repetidamente Pence, gritando para que Pence fosse retirado do prédio ou enforcado.

Trump twittou às 14h24, enquanto o ataque acontecia, que Pence não teve “coragem” para interromper a contagem.

“Parecia que ele estava jogando gasolina no fogo ao twittar isso”, disse Sarah Matthews, funcionária da Casa Branca de Trump, em depoimento em vídeo.

O deputado Pete Aguilar afirmou que uma testemunha disse ao Federal Bureau of Investigation que os Proud Boys, um dos grupos de direita que participaram do ataque ao Capitólio, disseram que o grupo teria matado Pence se conseguissem alcançá-lo.

Um tweet do ex-presidente Donald Trump é exibido em uma tela durante uma audiência do Comitê para Investigar o Ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA em Washington Foto: Tom Brenner/REUTERS

Membros do comitê disseram que os comentários de Trump contra Pence incitaram a multidão.

O comitê exibiu fotos de Pence abrigado durante o tumulto. Jacob, que estava com Pence durante o ataque, disse que se recusou a sair e que não queria dar aos manifestantes a satisfação de forçá-lo a sair do prédio. “O vice-presidente não queria correr o risco de que o mundo visse o vice-presidente dos Estados Unidos fugindo do Capitólio dos EUA”, disse ele.

O ataque ao Capitólio atrasou por horas a certificação da eleição, feriu mais de 140 policiais e levou a várias mortes.

Mesmo depois que a polícia reprimiu o ataque e recuperou o Capitólio, Eastman continuou a pressionar a equipe de Pence para anular a votação.

“Eu imploro a você uma última vez, o vice-presidente, por favor, faça o que pedimos a ele nos últimos dois dias - suspenda a Sessão Conjunta, envie-a de volta aos Estados Unidos”, escreveu Eastman a Jacob às 11h44 da noite em um e-mail divulgado pela comissão.