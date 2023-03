Trump quer ser algemado se for indiciado no caso Stormy Daniels, dizem fontes

NOVA YORK - Donald Trump está aficionado com a ideia de ser algemado e fazer a ‘marcha do preso’: ser levado por policiais até o local onde terá de dar um depoimento. Esse é o relato que pessoas próximas ao ex-presidente americano deram a jornalistas do The New York Times e do The Washington Post.

A portas fechadas em Mar-a-Lago, o ex-presidente disse a amigos e associados que acharia ótimo a ideia de ser “desfilado pelas autoridades” diante de uma multidão de repórteres e câmeras de notícias preso, e algemado.

Ele até refletiu abertamente sobre se deveria sorrir para a mídia reunida, e ponderou como o público reagiria. Segundo as fontes ouvidas pelo jornais, ele disse ter descrito o potencial espetáculo como uma “experiência divertida”.

O ex-presidente Donald Trump sorri enquanto posa para uma foto no NCAA Wrestling Championships, em 18 de março de 2023, em Tulsa, Oklahoma Foto: Sue Ogrocki/AP

O ex-presidente argumentou que, como precisaria ir ao tribunal e se entregar às autoridades para tirar impressões digitais e fazer uma foto de arquivo do indiciamento de qualquer maneira, ele poderia transformar tudo em um “espetáculo”.

A crescente insistência de Trump de que ele quer ser algemado e escoltado até o tribunal parece vir de várias motivações, incluindo que projetar desafio diante do que vê como uma acusação injusta e que galvanizaria sua base para sua campanha presidencial de 2024.

Mas, acima de tudo, disseram pessoas próximas a Trump, ele estava profundamente ansioso para que quaisquer arranjos especiais – como fazer sua primeira aparição no tribunal por link de vídeo ou se esconder no tribunal – o fizessem parecer fraco ou um perdedor.

Ninguém tem certeza se seus comentários são uma bravata ou uma genuína resignação sobre o que está por vir. Se ele está realmente ansioso por isso, pode ficar desapontado.

Não há indicação, mesmo que Trump seja acusado, de que as autoridades o fariam participar daquela tradição policial da cidade de Nova York, conhecida tanto por detetives quanto por repórteres criminais - conduzir o recém-preso, algemado e escoltado, por um tapete vermelho imaginário até o carro de polícia, e exibi-lo para um grupo de jornalistas.

Se Trump for indiciado e se entregar voluntariamente, é provável que acordos sejam feitos entre o serviço secreto e a polícia para evitar um circo midíatico.

Outra fonte ouvida pelo The New York Times disse que o ex-presidente estava menos preocupado com os detalhes de onde seria visto do que com a garantia da oportunidade de mostrar ao público que não está fugindo.

Enquanto espera por uma provável acusação criminal - tornando-o o primeiro atual ou ex-presidente americano a enfrentar acusações criminais - Trump frequentemente parece desconectado da gravidade de seus possíveis problemas legais, segundo pessoas que passaram algum tempo com ele em últimos dias. Ele foi flagrado circulando por seu resort em Palm Beach em seu carrinho de golfe e, em uma noite recente, atuou como DJ em uma festa com suas listas de reprodução do Spotify, com curadoria pessoal, que geralmente incluem músicas dos Rolling Stones a “O Fantasma da Ópera”.

Quando Trump se concentrou no caso - uma das quatro investigações criminais na Geórgia, Nova York e Washington - ele focou em projetar força e evitar qualquer sinal de vergonha sobre as circunstâncias de seu indiciamento, uma abordagem que reflete sua maneira de lidar com repetidas crises políticas e seu talento para criar momentos dramáticos feitos para a TV.

Ver Trump após uma audiência no tribunal também pode galvanizar seus apoiadores, a quem instou no fim de semana a protestar no caso de sua prisão. “Ele quer ser desafiador – para mostrar ao mundo que, se eles podem tentar fazer isso com ele, podem fazer com qualquer um”, disse uma pessoa que conversou com Trump no fim de semana.

Os conselheiros de Trump também não têm certeza se ele realmente compreende a enormidade do que uma acusação pode significar para ele legalmente, em parte porque ele parecia desconectado da recente onda de atividades da promotoria em Nova York enquanto a investigação era encerrada.

Nos últimos dias, Trump ponderou sobre sua situação apenas entre almoços e jantares em Mar-a-Lago e jogando suas habituais partidas de golfe em seu resort em Palm Beach, disseram as fontes.

Quando ele finalmente decidiu criar estratégias para sua resposta ao caso do suborno, disseram as fontes, ele se concentrou mais em como pode projetar uma imagem de desafio contra a promotoria e que não se intimidou ao receber acusações criminais.

Policiais de Nova York aguardam instruções no tribunal antes do indiciamento antecipado do ex-presidente Donald Trump nesta quarta-feira, 22 de março de 2023, em Nova York Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP

Entenda as acusações contra Trump

O caso gira em torno de US$ 130.000 que Trump pagou a atriz pornô Stormy Daniels por meio de seu então advogado Michael Cohen nos últimos dias da campanha de 2016. Mais tarde, Trump reembolsou Cohen com cheques de $ 35.000 usando seus fundos pessoais, que foram registrados como despesas legais para Cohen.

Ainda não está claro quais acusações o promotor distrital pode usar contra Trump, porque o processo corre em sigilo, embora alguns membros de sua equipe jurídica acreditem que o cenário mais provável envolve uma acusação básica de falsificação de registros comerciais juntamente com possível fraude fiscal porque Trump não teria recolhido impostos sobre os pagamentos.

Trump também está obcecado em como uma acusação pode ser uma benção para sua campanha presidencial de 2024, apostando que isso enfureceria sua base eleitoral e forçaria o resto do Partido Republicano a se alinhar para defendê-lo, no que ele já caracterizou como uma acusação politicamente motivada.

No passado, a publicidade sobre as investigações políticas e criminais beneficiou a arrecadação de fundos de Trump e forçou os rivais republicanos a tropeçar entre criticar os promotores e defender alegações politicamente indefensáveis.

Ainda não se sabe se uma acusação beneficia Trump para a corrida presidencial de 2024, uma vez que suas campanhas movidas a reclamações vacilaram nos últimos ciclos eleitorais, com eleitores independentes, em particular, aparentemente exaustos por seus refrãos constantes em torno das alegações de “caça às bruxas”./NYT, W.Post e AP