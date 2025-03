Foto: Abacus Data/Reproduç Entrevista com Eddie Sheppard Vice-presidente da Abacus Data O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou o cenário político do Canadá. Depois de anunciar fortes tarifas e ameaçar o Canadá de anexação, o público canadense respondeu e tornou o próximo pleito competitivo novamente. Se antes a eleição estava nas mãos do Partido Conservador, de Pierre Poilievre, agora as pesquisas indicam um cenário mais apertado, com o ressurgimento do Partido Liberal, de centro esquerda. Os canadenses seguem preocupados com o alto custo de vida e a inflação, questões que fizeram o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciar que irá sair do cargo após a eleição de um novo líder para o Partido Liberal, mas o pleito se tornou sobre quem pode lidar com Donald Trump. Em entrevista ao Estadão, Eddie Sheppard, vice-presidente da Abacus Data, um instituto de pesquisa canadense, afirma que o líder dos conservadores, Pierre Poilievre, é considerado parecido com Trump e tem o desafio de se mostrar diferente dele. “Dois terços dos canadenses avaliam que Poilievre é similar a Trump em termos de sua ideologia, então a população não tem certeza se ele é o melhor líder para enfrentar este novo momento”.

No passado, Poilievre foi comparado a Trump por sua linguagem combativa e retórica sombria sobre o futuro do Canadá. Mas, neste momento, este tipo de mensagem não é o que os canadenses desejam. “Trump anunciou tarifas e ameaçou o Canadá de anexação. O país precisa de um líder que consiga resolver estes problemas, além de criar uma identidade nacional e manter o Canadá unido”.

Em meio a tudo isso, o Partido Liberal deve escolher o seu próximo líder e candidato para as próximas eleições. O favorito é Mark Carney, economista e ex-presidente do Banco do Canadá. Segundo Sheppard, ele deve trazer novos eleitores para o Partido Liberal porque não é um político de carreira e não tem sua imagem atrelada a Trudeau.

“Ele é economista e as pessoas acreditam que ele vai conseguir lidar com Trump porque tem muita experiência em negociações”, aponta Sheppard.

Confira trechos da entrevista:

Antes da eleição de Donald Trump, Pierre Poilievre e os conservadores estavam próximos da vitória. Qual foi a principal mudança?

A maior mudança foi Trump. Pelos últimos dois anos, Pierre Poilievre e os conservadores apontaram que Justin Trudeau era o vilão. Eles culparam Trudeau por todos os problemas do Canadá e apontaram que o país estava indo em uma direção errada.

Mas as tarifas de Trump e as ameaças de anexação mudaram o tabuleiro político.

Nos últimos anos, Poilievre defendeu o argumento de que o Canadá está “quebrado” como uma forma de mostrar que o Partido Liberal não fez um bom trabalho na gestão do país. E agora, com as ameaças de Trump. ele tem que mudar a retórica e falar: bem, o Canadá não está em uma posição boa, mas ainda somos muito fortes e estamos unidos.

Portanto, os conservadores tiveram que mudar a estratégia e os liberais conseguiram um voto de sobrevivência, porque eles agora são os mais distantes de Trump em termos de posições políticas e podem realmente afirmar que são os porta-vozes de um movimento que quer manter a identidade canadense unida.

Pierre Poilievre é um político que é adorado pelos conservadores americanos e por Elon Musk. Na sua avaliação, os canadenses agora acreditam que ele não é a melhor pessoa para lidar com Trump?

O desafio para Poilievre é que dois terços dos canadenses avaliam que ele é similar a Trump em termos de sua ideologia. Então seria importante se Poilievre se distanciasse de Trump porque neste momento a maioria dos canadenses não gosta de Trump por conta das tarifas e as ameaças de anexação.

Muitos membros do núcleo duro do Partido Conservador gostam de Trump, mas a maioria dos canadenses não gosta, então Poilievre precisa balancear essas duas posições. O momento político é outro no Canadá. No ano passado, Justin Trudeau tentou ligar Polievre a Trump o máximo possível e existia o senso de que Poilievre seria melhor para o Canadá em caso de uma vitória de Trump. Mas agora a conversa mudou, Trump anunciou tarifas e ameaçou anexar o Canadá. O país precisa de um líder que consiga resolver estes problemas, além de criar uma identidade nacional e manter o Canadá unido. Então agora as pessoas estão pensando que, de fato, Poilievre é parecido com Trump e elas não têm certeza se ele é a pessoa certa para manter uma forte identidade canadense como uma nação separada dos Estados Unidos. É uma mudança interessante no panorama político.

Na sua avaliação, os canadenses estão aderindo a campanha do governo canadense de comprar mais produtos locais?

Sim, estamos vendo que muitos canadenses estão tentando comprar menos produtos americanos. Na nossa última pesquisa, 41% das pessoas afirmaram que farão tudo o que puderem para não comprar produtos fabricados nos Estados Unidos ou de empresas americanas. 37% dizem que tentarão comprar o mínimo possível de produtos dos Estados Unidos.

Em alta Internacional Como o preço do ovo pode impedir Trump de destruir a democracia americana União Europeia tributará importações dos EUA em resposta às tarifas sobre aço e alumínio Trump quer usar tratado comercial da América Central para enfraquecer ditadura mais brutal da região Portanto, estamos observando um aumento desta mentalidade em que os canadenses avaliam que precisam comprar produtos fabricados no Canadá. O maior desafio disso é que as economias de EUA e Canadá estão tão juntas que é difícil diferenciar. Alguns produtos são fabricados por empresas americanas, mas com mão de obra canadense, então fica complicado. Mas as empresas canadenses estão se esforçando para deixar claro que seus produtos são fabricados no Canadá, então temos sim um sentimento maior de nacionalismo e orgulho canadense. Na sua avaliação, o relacionamento entre Estados Unidos e Canadá será afetado no longo termo por conta das ameaças de Trump? Acredito que o último mês realmente mudou a mentalidade dos canadenses. É preciso procurar diferentes parcerias estratégicas e encontrar diferentes oportunidades de comércio. Independentemente do que aconteça no futuro, essa situação mostra que há uma fragilidade em torno do nosso relacionamento com os Estados Unidos.

Então, precisamos encontrar soluções alternativas e não podemos depender tanto de um país, porque se situações assim se repetirem, estaremos em uma posição muito ruim.

Acredito que neste momento precisamos de um exercício de criatividade e inovação para os canadenses. Esse é o lado positivo desta situação. Então eu acredito que o relacionamento deve mudar.

Claro que possivelmente será reparado um dia, mas agora o relacionamento é um pouco mais incerto.

Mark Carney é o favorito para vencer a eleição para a liderança do Partido Liberal e fez o partido se tornar competitivo nas eleições gerais. Por que ele tem este apelo com o eleitor?

Os conservadores chegaram a liderar as pesquisas com uma margem de 20 pontos no último ano. Nós vimos nas pesquisas que os canadenses querem mudança. Muitas pessoas que votaram em Trudeau em 2021 estavam procurando outros partidos e considerando um voto no Partido Conservador.

Depois que Trudeau renunciou, esse desejo de mudança ficou distinto, porque não se tratava apenas de mudar de partido. Nós temos uma mudança na liderança do Partido Liberal.

Então, aqueles que votaram no partido no passado, mas que não queriam votar, estão pensando que talvez seja possível dar outra chance. Carney é o favorito para ganhar a liderança do Partido Liberal. As pessoas não conhecem muito ele e isso será um desafio, mas também é uma força porque ele não está ligado aos liberais ou a Trudeau.

Então Carney tem essa vantagem de não ser um típico político do Partido Liberal, de ser um outsider. Ele é economista e as pessoas acreditam que ele vai conseguir lidar com Trump porque tem muita experiência. Ele deu uma nova vida aos liberais.

Neste momento, os liberais estão vivos na disputa e podem até conseguir um governo minoritário no Parlamento canadense. Se o Partido Liberal avançar em certas áreas do Canadá, eles terão uma oportunidade de vencer.

Em províncias como Quebec e Ontário, temos muito mais assentos disponíveis do que Alberta, onde os conservadores vão vencer, não importa o que aconteça. Então, se os liberais tomarem as medidas certas, essencialmente no leste do Canadá, eles podem conseguir muitos assentos.

O que Poilievre precisa fazer para mudar a sua posição neste momento?

No último ano, Poileivre tem atacado muito os outros partidos. Ele tem adotado uma postura de confronto e muitas críticas a Trudeau. O desafio dele é que agora ele não pode simplesmente falar que o Canadá está quebrado por causa do antigo governo.

O Canadá precisa de uma frente unida neste momento. Se as pessoas ouvirem que o Canadá está quebrado, isso vai quebrar com a ideia de orgulho canadense. Por isso, Poilievre teve que mudar a sua abordagem e agora também adotou uma postura mais nacionalista, em que prioriza os produtos canadenses e o mercado local.

Ele teve que mudar uma plataforma que o manteve competitivo na disputa por dois anos poucos meses antes das eleições.

De acordo com as pesquisas da Abacus, existe uma parcela da população canadense que gostaria que o Canadá se tornasse parte dos Estados Unidos?

Definitivamente tem uma parcela da população que gostaria disso. Alguns canadenses conservadores gostam de Trump e aprovaram a ideia. Segundo nossas pesquisas preliminares, de 10% a 13% da população gostariam que o Canadá se tornasse um Estado dos Estados Unidos.

Mas a esmagadora maioria é contra essa ideia. Nossa pesquisa mostra que os canadenses ficaram com raiva das declarações do Trump. Eles também estão frustrados, têm medo e ansiedade em relação a tudo isso.

Essa conversa realmente impactou negativamente os canadenses pela possibilidade do país perder a sua identidade nacional.