Trump retorna neste sábado ao local onde foi alvo de tentativa de assassinato

O condado de Butler, na extremidade oeste de um cobiçado estado de influência presidencial, é um reduto de Trump. Ele venceu o condado - onde a participação gira em torno de impressionantes 80% - com cerca de 66% dos votos tanto em 2016 quanto em 2020. Cerca de 57% dos 139 mil registrados do condado de Butler são republicanos, em comparação com cerca de 29% de democratas e 14% de outros.

Três meses depois do atentado, as pessoas da cidade estão divididas quanto ao valor do retorno. Heidi Priest, uma moradora de moradora de Butler que criou um grupo no Facebook de apoio a Harris, disse que a última visita de Trump alimentou as tensões políticas na cidade. “Sempre que você vê pessoas apoiando Trump e entusiasmadas com sua presença, isso assusta as pessoas que não querem que ele seja reeleito”, diz ela. Mas Trump precisa aumentar o comparecimento dos eleitores em redutos conservadores como Butler County, uma comunidade predominantemente branca, rural e suburbana, se ele quiser vencer na Pensilvânia em novembro. Harris também direcionou seus esforços de campanha para a Pensilvânia, reunindo-se lá repetidamente como parte de sua campanha agressiva em estados decisivos. / AP