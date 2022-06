Trump sabia que manifestantes estavam armados ao incentivar invasão do Capitólio, diz ex-assessora

Cassidy Hutchinson, uma ex-assessora da chefia de gabinete da Casa Branca, disse nesta terça-feira, 28, que o ex-presidente Donald Trump sabia que parte da multidão que invadiu o Capitólio em 6 de janeiro do ano passado estava armada e incentivou seus seguidores a entrar na sede do legislativo mesmo de posse dessas informações. A ex-assessora do então chefe de gabinete Mark Meadows foi convocada de surpresa para a audiência, em virtude de informações relevantes à investigação do Congresso sobre a invasão.

Na ocasião, o vice-presidente Mike Pence - no papel de presidente do Senado- se preparava para certificar do presidente Joe Biden, quando centenas de partidários de Trump, muitos deles armados, invadiram a o Capitólio para interromper a sessão, aos gritos de “Enforquem Mike Pence”.

Horas antes, Trump fizera um discurso acusando Pence de não ajudá-lo a reverter o resultado da eleição - algo que não estava a seu alcance - e exortando a multidão a marchar rumo ao Capitólio. Após horas de confronto com a polícia, cinco pessoas morreram.

Cassidy Hutchinson, ex-assessora da Casa branca, depõe sobre o envolvimento do presidente Donald Trump na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 Foto: Sean Thew/Pool via AP

“Eles não vão me machucar”

Segundo o relato de Hutchinson, Trump reclamou para ela do baixo comparecimento de seus apoiadores momentos antes de subir ao palco em 6 de janeiro num ato de apoio a ele no mesmo dia em que o Congresso certificaria a vitória de Biden. Ao ser informado de que as pessoas estavam sendo barradas por portarem armas como fuzis, pistolas, facas e outras armas, Trump retorquiu:

“Deixem eles entrarem. Eles não estão aqui para me machucar. Eles podem ir daqui direto para o Capitólio”, teria dito o presidente, segundo a depoente.

A ex-assessora ainda declarou que Trump teria tentado se juntar à turba que invadiu o Capitólio contra a vontade do serviço secreto e outros assessores próximos. Segundo ela, o presidente chegou até mesmo a tentar desviar o volante da limusine presidencial para retornar à sede do legislativo americano. / NYT E W.POST