Trump tem vitória em caso de fraude, mas sofre revés em ação criminal e vai a julgamento dia 15

NOVA YORK - Um tribunal de apelação de Nova York concordou em adiar a cobrança da sentença de fraude civil do ex-presidente Donald Trump de mais de US$ 454 milhões se ele depositar US$ 175 milhões em um prazo de 10 dias. O ex-presidente teve pouco tempo para comemorar. Em um outro tribunal da cidade, um juiz negou seu esforço para adiar outro processo, marcando o início para o dia 15 de abril. Com isso, Trump provavelmente se tornará o primeiro ex-presidente americano a ser julgado por acusações criminais.

PUBLICIDADE No caso de fraude fiscal, o tribunal de apelação determinou que se o pagamento de US$ 175 milhões for feito no prazo, interromperá o tempo de cobrança e impedirá que o Estado confisque os bens de Trump enquanto ele recorre. O tribunal de apelações também reverteu outros aspectos da decisão anterior que proibiu Trump e seus filhos Eric Trump e Donald Trump Jr. de exercer liderança corporativa por vários anos. No geral, a ordem foi uma vitória significativa para o ex-presidente, que defende o império imobiliário que o lançou na vida pública. “Deveria ser zero, não fiz nada de errado!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, pouco antes do início da audiência, afirmando que a multa é “fraudulenta”. Depois da decisão, em uma entrevista coletiva, Trump disse que tinha muito dinheiro e “pagará em espécie” a fiança, mas preferiria usar parte do dinheiro “ser eleito” nas eleições de novembro.

Ex-presidente Donald Trump fala com a imprensa após ter julgamento criminal marcado para o dia 15 de abril. Foto: Michael M. Santiago/ Getty Images via AFP

No caso criminal, o julgamento, no qual Trump será acusado de orquestrar o encobrimento de um escândalo sexual envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels durante sua campanha presidencial de 2016, estava originalmente programado para começar esta semana. Mas o juiz Juan M. Merchan adiou a data de início para o próximo dia 15 para permitir que os advogados de Trump analisassem os documentos recém-divulgados de uma investigação federal relacionada.

Os advogados de Trump pressionaram por um adiamento ainda maior, de 90 dias, e procuraram que o caso fosse totalmente arquivado. Mas numa audiência de uma hora, o juiz Merchan criticou os seus argumentos, rejeitando todos eles.

Ao lado de seus advogados, o republicano de 77 anos entrou na sala do juiz de instrução. “Isso é uma caça às bruxas e uma farsa”, disse ele.

Na esfera criminal, além da suposta compra de silêncio de Stormy Daniels, o líder republicano também é réu pelos documentos secretos encontrados na mansão de Mar-a-Lago, Flórida, e pelos esforços para reverter o resultado da última eleição. Apesar dos problemas com a Justiça, ele venceu sem dificuldades as primárias do partido Republicano e tem ampliado a vantagem sobre Joe Biden nas pesquisas de intenção de voto para novembro./Com AP e NYT