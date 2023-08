Tubarão-salmão é encontrado em rio no interior dos EUA, a 800 km do litoral norte-americano

Um tubarão-salmão, espécie que é nativa norte do Oceano Pacífico, foi encontrado nas margens do rio Salmon, cidade de Riggins, localizada no Estado americano de Idaho, nesta semana - um achado altamente incomum no Estado, que não tem praia e fica a 860 quilômetros do litoral mais próximo.

De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Pesca e Caça de Idaho, a agência foi inundada na terça-feira, 15, com ligações e e-mails relatando a criatura perto do rio. “Com tantas ligações chegando, sentimos a necessidade de investigar, e foi isso que descobrimos. Julgue por si mesmo”, escreveu o departamento em uma nota bem humorada.

De acordo com o comunicado, o departamento identificou que o animal visto na beira do rio era um tubarão-salmão, uma espécie que pode crescer até três metros de comprimento e pesar até 450kg e que gosta de se alimentar de salmão.

Foto: Divulgação/Departamento de Pesca e Caça de Idaho

O gerente de pesca da região de Clearwater, Joe DuPont, esclareceu no comunicado que as populações de salmão e truta prateada do rio Salmon não corriam perigo pela presença do animal. “Nenhum tubarão foi observado nadando em nossas escadas de peixes ultimamente, e o único tubarão conhecido que pode viver em água doce é o tubarão-touro”, escreveu. “Acho que é seguro presumir que alguém jogou isso na praia para dar boas risadas. Eu certamente ri disso. Teria sido uma ótima piada de primeiro de abril.”