Tubarões ‘enlouquecidos’ podem estar consumindo cocaína jogada no mar dos EUA, dizem pesquisadores

O programa “Semana dos Tubarões”, do Discovery Channel, irá apresentar um episódio sobre pesquisadores que examinam se tubarões “enlouquecidos e famintos” podem estar se alimentando de drogas alucinógenas deixadas na costa da Flórida.

Imagem cedida pelo Discovery mostra mergulho de especialistas em tubarões Foto: Discovery via AP

“Tubarões de Cocaína”, que estreia na quarta-feira, mostra se os abandonados tijolos de drogas por traficantes afetam o comportamento dos animais. “Estou basicamente procurando por algo realmente estranho e fora do comum”, diz o cientista líder, Tom Hird, no programa.

“É uma manchete atraente para lançar luz sobre um problema real, que tudo o que usamos, tudo o que fabricamos, tudo o que colocamos em nossos corpos, acaba em nossos córregos de águas residuais e corpos de água naturais, e essa vida aquática da qual dependemos para sobreviver é então exposta a isso”, disse Tracy Fanara, engenheira ambiental da Flórida e principal membro da equipe de pesquisa ao The Guardian.

Na pesquisa, conduzida durante seis dias no mar em Florida Keys, Fanara e o biólogo marinho britânico Tom Hird observaram tubarões exibindo comportamentos peculiares.

Segundo o jornal, um tubarão-martelo, uma espécie que costuma nadar para longe dos humanos, veio direto na direção dos mergulhadores, movendo-se de forma irregular. Eles também observaram um tubarão de banco de areia nadando em círculos enquanto se concentrava em um objeto imaginário.

Os cientistas realizaram experimentos, como jogar fardos fictícios na água, que muitos dos tubarões mordiam, e carregar bolas de isca com pó de peixe altamente concentrado para simular cocaína. O efeito, disseram os pesquisadores, foi semelhante ao “catnip” em felinos, uma planta conhecida por provocar reações diversas nesses animais.

Fanara disse que escolheu Florida Keys como o melhor local porque uma convergência de correntes oceânicas tornou a região “predominante” para fardos flutuantes de cocaína. De acordo com a reportagem, a Flórida serve como ponto de parada para grandes quantidades de drogas que chegam aos Estados Unidos vindas da América do Sul, e pacotes de cocaína embrulhados em plástico são frequentemente perdidos no mar ou jogados ao mar por traficantes perseguidos pela polícia.

“Enquanto estávamos filmando em Keys, fardos de cocaína chegaram à praia, tipo duas vezes em uma semana, então é realmente um problema comum”, disse Fanara. Foi impossível determinar, no entanto, a quantidade de cocaína que os tubarões estavam ingerindo. Fanara planeja fazer parceria com outros cientistas marinhos da Flórida para colher amostras de sangue de alguns dos tubarões para avaliar os níveis de cocaína.

A pesquisadora ressalta que espera que aqueles que assistirem ao episódio reflitam sobre a ameaça à vida marinha e ao frágil ecossistema oceânico da Terra por causa dos poluentes na água./Com AP e The Guardian