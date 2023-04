Tumulto no Iêmen durante distribuição de dinheiro deixa mais de 80 mortos, dizem rebeldes

Um tumulto na capital do Iêmen, Sanaa, durante distribuição de dinheiro para a caridade nesta quarta-feira, 19 (quinta-feira, 20, no horário local) deixou mais de 80 pessoas mortas e 320 feridas, de acordo com os rebeldes houthis, que controlam parte do país.

Segundo uma autoridade de saúde, os mortos e os feridos foram levados para hospitais próximos e os responsáveis pela distribuição de caridade foram levados presos pela polícia, disse o Ministério do Interior em um comunicado divulgado pela agência de notícias rebelde Saba. As autoridades solicitaram que o caso seja investigado.

O porta-voz do ministério, Abdel-Khaleq al-Aghri, culpou a “distribuição aleatória de dinheiro “por parte de alguns comericantes” sem coordenação com as autoridades locais. Segundo testemunhas, rebeldes armados atiraram para cima na tentativa de controlar a multidão e aparentemente atingiram um fio elétrico, que explodiu. Isso provocou pânico e as pessoas começaram a correr, acrescentaram.

Os rebeldes rapidamente isolaram a escola onde o evento foi organizado e impediram a aproximação de pessoas, incluindo jornalistas.

Um vídeo transmitido pela televisão Houthi Al Masirah mostrou uma multidão de pessoas, amontoadas, com pessoas tentando escalar o resto para sair do aperto. Muitos tiveram suas bocas e rostos cobertos pelas mãos de outras pessoas e o resto de seus corpos engolidos pela densa multidão, segundo esta gravação.

O Iêmen está em guerra desde 2014, quando os rebeldes apoiados pelo Irã tomaram Sanaa e desencadearam uma intervenção militar no ano seguinte, liderada por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, para apoiar o governo oficial.

O conflito é descrito pela ONU como “uma das piores tragédias humanitárias”. Segundo a organização, mais de dois terços dos 21,7 milhões de habitantes do Iêmen vivem abaixo da linha da pobreza.

Continua após a publicidade

Sem acesso ao hospital

As famílias das vítimas correram para os hospitais, mas muitos não puderam entrar porque altos funcionários estavam visitando os feridos e prestando homenagem aos mortos. Grandes multidões se aglomeram na entrada das unidades. /AFP e AP