Aventureiro demora uma década, mas visita 195 países sem viajar de avião

Torbjorn Pedersen fez uma mala com algumas necessidades em 2013 – camisas, jaquetas, sapatos, um kit de primeiros socorros e um notebook – animado para começar uma jornada histórica. Ele esperava possivelmente se tornar a primeira pessoa a visitar todos os 195 países sem voar. Ele imaginou que voltaria para sua casa, em Copenhague, em quatro anos como ganhador deste recorde.

Mas Pedersen recentemente saiu de um barco na Dinamarca, tendo completado seu objetivo seis anos depois do previsto e sentindo-se sortudo por estar vivo. Ele disse que se aventurou cerca de 41 mil quilômetros de carro, trem, ônibus, táxi, barco, contêineres de navios e seus próprios pés. Pedersen, de 44 anos, disse que se deparou com centenas de desafios, incluindo problemas de visto, zonas de guerra e sustos de quase morte, mas terminou com uma confiança renovada em si mesmo e no mundo.

“Eu me sinto bem acima da minha idade saindo disso”, disse Pedersen. “Isso pode significar 50 anos de experiência de vida reduzidos a 10 anos.”

Em janeiro de 2013, Pedersen leu um artigo sobre turistas que visitaram todos os países do mundo. Pedersen construiu uma carreira de transporte de produtos e planejamento de projetos de construção em todo o mundo, e recentemente havia começado a namorar. Mas ele queria estabelecer um recorde de viagem, então começou a traçar uma rota que o levaria ao redor do mundo sem depender de aviões.

O aventureiro conta que recebeu financiamento de uma empresa da Dinamarca de energia geotérmica que se interessou por seu projeto e que também retirou milhares de dólares de sua conta poupança e fez empréstimos para bancar a viagem.

Em outubro de 2013, ele começou sua jornada pegando um trem da Dinamarca para a Alemanha. Ele conta que passou pelo menos 24 horas em cada país, onde frequentemente alugava uma cama em um dormitório ou hostel, ou encontrava alguém para hospedá-lo por meio do aplicativo Couchsurfing. Ele pretendia gastar cerca de US$ 20 por dia.

Thor Pedersen esperava cumprir seu objetivo em quatro anos, mas levou 10. Ele conseguiu visitar os 195 países sem depender de avião, e várias vezes pensou em desistir. Foto: James Brooks/AFP

Continua após a publicidade

Viajar pela Europa foi a parte mais fácil de sua viagem. Pedersen encontrou seu primeiro obstáculo quando disse que não conseguia encontrar um barco para levá-lo da Noruega até as Ilhas Faroe em dezembro de 2013. Depois de cerca de três semanas, uma companhia de navegação o deixou embarcar. “Esse tipo de coisa parecia difícil na época”, disse Pedersen. “Mas isso é brincadeira de criança em comparação com o que ainda viria.”

Em maio de 2014, disse Pedersen, ele dirigiu um barco em más condições da Islândia, passando por icebergs durante uma tempestade. Antes de o barco chegar ao Canadá, 12 dias depois, ele pensou que iria bater e afundar.

Já em junho de 2015, disse Pedersen, ele foi diagnosticado com malária cerebral em uma clínica de Gana. Ele disse que acredita que foi infectado pelo vírus cerca de duas semanas antes na Libéria, onde conta ter dormido do lado de fora de um posto de gasolina. Pedersen disse que teve alucinações e perdeu temporariamente a capacidade de realizar tarefas simples, como escrever. Mesmo depois de cerca de duas semanas de tratamento, suas mãos tremeram por quase três meses, ele conta.

Mas outros momentos lembraram a Pedersen por que ele começou sua viagem. Na República do Congo, em outubro de 2015, ele se sentou na traseira de um caminhão com cerca de 50 pessoas enquanto viajavam por uma estrada de terra. A certa altura, uma mulher começou a bater com uma garrafa de água na mão e a cantar. Em segundos, todos no caminhão estavam cantando juntos. Ainda assim, ele precisou lidar com pensamentos de desistência naquela época. Ele estava exausto e solitário e sentia que as pessoas não estavam levando sua missão a sério.

Sua perseverança só diminuiu em janeiro de 2016, disse Pedersen, quando ele estava viajando por uma selva africana à noite e encontrou um grupo de homens bebendo e dançando ao som de música alta. Quando o avistaram, três homens apontaram armas para ele e perguntaram o que ele estava fazendo. Pedersen pensou que estava a segundos de morrer.

Os homens o deixaram ir, mas no final daquele mês, o motorista que dirigia para ele e outras sete pessoas em Camarões adormeceu no volante. O carro começou a sair de uma estrada de terra e se aproximar de um penhasco quando Pedersen disse que pulou do assento e agarrou o volante.

Mesmo assim, a bondade de outras pessoas manteve Pedersen motivado. Ele conta que enquanto seus pedidos de visto para alguns países foram negados por meses, ele encontrou motoristas de táxi ou amigos em comum residentes desses países para levá-lo até lá.

Continua após a publicidade

Pedersen visitou o Sudão do Sul em novembro de 2016, quase três anos depois da longa guerra civil do país. Ele ficou apavorado ao ver ônibus sendo alvejados e passageiros atacados, relembra.

Mas não demorou muito para o pêndulo balançar para o outro lado. Mais tarde naquele mesmo mês, no Quênia, ele fez uma de suas melhores lembranças de vida quando pediu em casamento sua namorada, que estava o visitando, no topo do Monte Quênia. Conforme ele narrava suas viagens nas redes sociais, as pessoas se ofereciam para hospedá-lo e comprar cerveja quando ele estivesse visitando seus países.

Outra das memórias favoritas de Pedersen é de outubro de 2019, nas Ilhas Salomão. A eletricidade havia acabado, disse Pedersen, e um morador perguntou se ele tinha algum filme em seu laptop. Cerca de uma hora depois, cerca de 80 pessoas estavam sentadas ao redor de seu computador assistindo Além da Linha Vermelha, de Terrence Malick.

Pedersen disse que notou semelhanças entre as pessoas em todo o mundo. Todo mundo estava discutindo Game of Thrones quando foi ao ar na década de 2010. As pessoas jogavam futebol, brincavam com fidget spinners (pequenos brinquedos giratórios) e compartilhavam suas opiniões sobre Donald Trump em quase todos os países, disse Pedersen.

Em março de 2020, disse Pedersen, ele chegou a Hong Kong com uma lista de mais nove países para visitar. Então a pandemia de coronavírus chegou e suspendeu as viagens internacionais. Pedersen disse que conseguiu um emprego em uma igreja que lhe forneceu moradia. “Não há uma resposta legítima de por que não desisti”, disse Pedersen. “Eu deveria ter desistido muitas vezes.”

Depois de morar em Hong Kong por quase dois anos, disse Pedersen, ele foi para Palau em janeiro de 2022. Em outubro, ele e sua noiva se casaram em Vanuatu entre decorações de folhas de palmeira e corações gravados na areia.

Continua após a publicidade

Em maio, disse Pedersen, ele chegou ao último país, Maldivas. Alguns dias depois, ele conta, começou uma viagem de dois meses por vários oceanos até a Dinamarca. Cerca de 150 pessoas – familiares, amigos e seguidores nas redes sociais – cumprimentaram Pedersen na costa leste da Dinamarca em 26 de julho.

De volta à Dinamarca, Pedersen está em busca de uma nova identidade. Ele era tímido uma década atrás, mas agora espera dar palestras sobre sua viagem pelo mundo e escrever um livro. Fora isso, ele só quer ir para algum lugar tranquilo onde possa processar o que aprendeu na última década. “As pessoas estão apenas sendo pessoas em todos os lugares”, disse ele./Washington Post.