Turistas e súditos se aglomeram em frente ao Palácio de Buckingham a espera de notícias da Rainha

Horas após o anúncio de que a rainha Elizabeth II estava sendo mantida sob supervisão médica após seus médicos particulares se mostrarem “preocupados com a saúde de Sua Majestade”, turistas e súditos se reúnem em frente ao Palácio de Buckingham para aguardar novas notícias. A troca da guarda no palácio, cerimônia tradicional das sextas-feiras pela manhã, foi cancelada.

Imagens mostram turistas chorando em frente ao palácio e sentados no monumento da praça. Pessoas ouvidas pela rede BBC contaram que estavam em Londres e decidiram se dirigir ao palácio após o anúncio da Casa Real.

Jornalistas, câmeras e súditos também se juntam no local enquanto filhos e netos da rainha viajam às pressas para o palácio de Balmoral, na Escócia, onde ela está descansando, sob orientação médica.

Súditos e turistas começam a se aglomerar em frente ao Palácio de Buckingham Foto: REUTERS/Toby Melville

A historiadora Anna Whitelock, professora de história da monarquia na Universidade de Londres, afirmou à rede BBC que o anúncio desta quinta é preocupante e indica que “o fim não está tão distante”.

Turistas aguardam notícias da rainha Elizabeth II Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Movimentação em Balmoral

O castelo de Balmoral é, há muito, um dos locais preferidos da rainha, que já disse mais de uma vez que nunca foi tão feliz como nos momentos em que passa ali. Nas últimas horas, seguranças se posicionaram do lado de fora e há uma movimentação diferente de carros.

Alguns turistas e muitos jornalistas também se aglomeram em frente a esse palácio.

Comboio de carros chega ao Palácio de Balmoral com integrantes da família real, como o príncipe William Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

O herdeiro da coroa, o príncipe Charles, de 73 anos, e o filho dele, William, de 40 anos, viajaram a Balmoral, que fica 800 km ao norte de Londres. O príncipe Harry e sua mulher Meghan também viajaram à Escócia.

Os outros filhos de Elizabeth II - a princesa Anne, de 72 anos, o príncipe Andrew, de 62 anos, e o príncipe Edward, de 58 anos - também já estão em Balmoral ou a caminho da residência.

Preocupação dos últimos meses

O estado de saúde da monarca de 96 anos é motivo de preocupação constante entre autoridades britânicas desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a “exames” médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com o auxílio de uma bengala.

Rainha Elizabeth antes de receber a nova premiê do Reino Unido, Liz Truss Foto: Jane Barlow / POOL / AFP

Mas, nos últimos meses, as ausências da rainha em eventos públicos têm chamado mais atenção. Na quarta-feira, 7, por exemplo, Elizabeth cancelou uma reunião com seu Conselho Privado após ter sido instruída a descansar.

A recém-empossada primeira-ministra, Liz Truss, que esteve com a rainha em Balmoral na terça-feira, 6, afirmou que todo o Reino Unido está “profundamente preocupado” com as notícias sobre a saúde de Elizabeth.