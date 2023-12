O deputado Hasan Bitmez morreu nesta quinta-feira, 14, em um hospital na Turquia, dois dias após ter um ataque cardíaco enquanto discursava no parlamento. O político infartou enquanto dizia que Israel seria sofreria “a ira de Alá” por seus bombardeios na Faixa de Gaza.

A morte do legislador opositor, do partido Saadet, foi anunciada pelo próprio ministro de Saúde, Fahrettin Koca, que indicou que o estado de Bitmez começou a piorar ao passar da noite. Imagens do deputado caindo ao chão durante o discurso impactaram o país. Após o ocorrido, ele foi hospitalizado em situação “extremamente crítica”.

Bitmez, 53 anos, desmaiou quando fazia um discurso inflamado na sessão plenária do Parlamento turco, no qual chamou de “atrocidades” os ataques de Israel em Gaza após os ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de Outubro.”

O deputado turco Hasan Bitmez Foto: Reuters

“Talvez você possa se esconder da nossa consciência, mas não da história... Você não escapará da ira de Alá”, disse ele antes de desmaiar e cair no chão./EFE