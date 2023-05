Turquia não está a salvo do autoritarismo mesmo que Erdogan seja derrotado; leia a análise

A eventual queda do presidente populista Recep Tayyip Erdogan, caso ocorra nas eleições de domingo, observadas e disputadas de perto, pode colocar a Turquia de volta ao caminho democrático. Mas a verdadeira orientação geopolítica da Turquia ainda está em jogo. Os parceiros ocidentais têm a oportunidade de ajudar a conduzir a Turquia pós-Erdogan na direção certa.

Ferramentas para isso eles têm. Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP), da oposição, prometeu restabelecer o estado de direito nos seus primeiros dias como presidente, caso seja eleito e assuma ao poder. Sua ampla coalizão de seis partidos se comprometeu a libertar os presos injustamente pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) de Erdogan e a suspender as restrições às principais liberdades.

Kilicdaroglu também prometeu reparar a autonomia de várias instituições que foram pressionadas pelo governo de Erdogan, incluindo o Judiciário. Dado o compromisso do governo Biden de apoiar as democracias contra a autocracia, todas essas mudanças sem dúvida seriam muito bem-vindas.

Mas o cálculo geopolítico é menos claro. Na última década, Erdogan gradualmente afastou a Turquia dos Estados Unidos e da Europa. Especialmente desde a tentativa fracassada de golpe na Turquia em 2016, ele formou um vínculo com o presidente russo, Vladimir Putin, com os dois líderes frequentemente se encontrando e concordando em acordos de compartilhamento de poder na Síria, Líbia e no sul do Cáucaso. Embora a Turquia tenha fornecido drones e outros equipamentos militares para a Ucrânia, Erdogan se recusou a participar das sanções lideradas pelos EUA contra a Rússia, fornecendo a esta última um valioso acesso aos mercados globais.

Kilicdaroglu não é amigo da Rússia. Em uma entrevista recente ao Wall Street Journal, ele disse que Ancara cumpriria as decisões ocidentais sobre sanções. Ele também prometeu aproximar a Turquia da Otan e da União Europeia. Prometeu aprovar a adesão da Suécia à Otan- sustentada por Erdogan - antes da cúpula da aliança em julho.

Continua após a publicidade

Kemal Kilicdaroglu durante comício de campanha em Kocaeli, no interior da Turquia Foto: Yasin AKGUL / AFP

Um equilíbrio difícil

Mas os profundos laços econômicos da Turquia com a Rússia podem impedi-la de se alinhar completamente com o Ocidente. Na entrevista ao Wall Street Journal, Kilicdaroglu deu uma pista de como esse equilíbrio seria difícil. Ele disse que tentaria manter os investimentos turcos na Rússia, enquanto apoiava a política mais ampla de sanções ao país. A realidade dos negócios claramente limitaria seu espaço de manobra.

A perspectiva de uma reaproximação EUA-Turquia certamente perturbará Putin, que ficará tentado a inviabilizar a presidência de Kilicdaroglu. No entanto, Putin não deve confrontar diretamente a Turquia. Historicamente falando, quando a Rússia ameaça os turcos, estes se alinham totalmente com o Ocidente.

Em vez disso, é provável que Putin se volte para sua arma comercial para atingir a economia da Turquia. Putin pode proibir visitas turísticas à Turquia (citando “preocupações de segurança”) e pode tentar limitar as importações agrícolas. Ele também pode exigir o pagamento imediato das contas de energia atrasadas de Ancara – cerca de US$ 4 bilhões – e impor preços mais altos às exportações de gás natural para a Turquia. Essas medidas custariam muito à já frágil economia do país dezenas de bilhões de dólares, desencadeando uma crise cambial.

Tudo isso deve estar na mente de Kilicdaroglu. Ele sabe que nenhum governo de coalizão terminou seu mandato desde que a primeira administração do tipo apareceu em cena na década de 1960. Um colapso econômico, combinado com disputas internas da coalizão, tornaria seu governo fraco e ineficaz aos olhos do eleitorado. Esses desenvolvimentos podem permitir que Erdogan encene um retorno político à moda do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu.

Uma democracia completa?

Continua após a publicidade

A UE e os Estados Unidos poderiam, no entanto, ajudar a tornar irreversível a transição da Turquia para a democracia. Desde a união aduaneira de 1995, que abrange apenas bens industriais, os laços econômicos formaram a base das relações UE-Turquia. Kilicdaroglu quer aprofundar a união para abranger também os serviços. A UE deve sinalizar no início de uma presidência Kilicdaroglu sua vontade de fazer exatamente isso.

Washington pode desempenhar um papel fundamental – restaurando os laços de defesa, a base das relações EUA-Turquia. Uma das questões inflamadas no relacionamento gira em torno da decisão de Erdogan de comprar o sistema de defesa antimísseis S-400 da Rússia. Os Estados Unidos expulsaram a Turquia de seu programa de caças F-35 em 2019 e, no ano seguinte, impuseram sanções à indústria de defesa da Turquia.

O governo Biden deveria trabalhar duro para sair desse impasse. Se Kilicdaroglu se comprometesse a não ativar os S-400 e concordasse em colocá-los sob custódia conjunta com a Otan, Washington deveria dar luz verde ao pedido de Ancara para comprar aviões de combate F-16 e F-35.

Gestos como esses não eliminarão todos os atritos entre a Turquia e seus parceiros. Por exemplo, o apoio dos Estados Unidos à Unidade de Proteção do Povo Curdo (YPG), com sede na Síria, certamente continuará sendo um ponto crítico no relacionamento.

Mas, juntos, os dois movimentos enviariam sinais poderosos aos mercados. Os investidores globais têm prestado muita atenção à orientação geopolítica da Turquia, preocupados com o que uma deriva na órbita da Rússia significa para retornos de longo prazo. Mostrar que a Turquia está firmemente de volta à inclinação para o Ocidente atrairia grandes capitais – entradas que poderiam ajudar a compensar quaisquer perdas críticas que Putin possa infligir.

Embora a presidência de Kilicdaroglu esteja repleta de incertezas, se os cidadãos da Turquia escolherem a democracia em vez da autocracia, os Estados Unidos e a Europa devem apoiar essa escolha. Uma Turquia mais democrática está ao nosso alcance e beneficiaria a todos.

*Soner Cagaptay é o autor de “A Sultan in Autumn: Erdogan Faces Turkey’s Uncontainable Forces”.