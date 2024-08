Uma tábua cuneiforme de 3.500 anos foi encontrada por arqueólogos durante escavações na Turquia. O artefato foi localizado no sítio arqueológico de Tell Atchana, em região bastante afetada por terremotos no último ano, e parece ser o recibo de uma compra feita no século XV a.C. As informações são da CNN.

PUBLICIDADE A tábua, que pesa um total de 28 gramas e mede 4,2 centímetros por 3,5 centímetros, descreve a compra de cerca de 200 mesas, cadeiras e bancos de madeira, como em uma nota fiscal, diz a emissora americana. De acordo com os pesquisadores, a descoberta, feita no fim do mês passado, pode ajudar a entender como era estruturado o sistema econômico no fim da Idade do Bronze. “Estamos literalmente lendo os registros de um contador de quase 3.500 anos atrás”, disse à CNN um dos cientistas envolvidos, o professor da Universidade Johns Hopkins (EUA) Jacob Lauinger.

Tábua encontrada descreve a compra de cerca de 200 mesas, cadeiras e bancos de madeira, como em uma nota fiscal. Foto: Murat Akar/Universidade Mustafa Kemal

Um arquivo de tábuas semelhantes foi descoberto no local na década de 1930, em uma fortaleza próxima ao portão do sítio arqueológico, onde ficava a antiga cidade de Alalakh. Segundo Lauinger, a placa encontrada em julho pode pertencer a esse arquivo ou então a um outro que ainda não foi descoberto.

A CNN afirma que, embora outras peças já encontradas mencionem a produção de móveis no local, não o fazem na escala listada no artefato recém-descoberto. A equipe estuda as conexões entre os conteúdos do item e busca entender como as tábuas se encaixam no contexto mais amplo da sociedade da época.

Os pesquisadores pretendem explorar que tipo de cenário pode ter causado a necessidade da compra dos móveis. “Foi para alguma ocasião especial, como um casamento real? Poderia ter sido para um festival religioso? Ou estaria Alalakh produzindo móveis para exportação?”, questionou Lauinger, em entrevista à CNN.

Cidade antiga devastada

Em fevereiro de 2023, três tremores de terra ocorreram nas proximidades do sítio arqueológico Tell Atchana, causando o desabamento de algumas seções das áreas de escavação e danos considerados severos a outras.

Segundo a CNN, depois dos abalos sísmicos, o complexo de pesquisas arqueológicas se tornou um centro de apoio humanitário para a população. Mais tarde, a retomada das atividades serviu como um auxílio para muitos dos estudantes, traumatizados pela tragédia. “Usamos a arqueologia como forma de recuperação e cura”, disse à reportagem o líder das escavações, Murat Akar.

Os esforços também mobilizaram a comunidade local, que, para recuperar parte dos danos, participou da confecção de cerca de 4.500 tijolos de barro para as construções da antiga cidade. A iniciativa, segundo Akar, proporciona aos habitantes uma forma de “preservar seu próprio patrimônio cultural”.