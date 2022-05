Ucrânia acusa Rússia de bombardear fábrica de produtos químicos em Severodonetsk

Autoridades da Ucrânia acusaram a Rússia nesta terça-feira, 31, de bombardear uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk, um dos últimos redutos da província de Luhansk, no leste do país, fora do controle russo. Segundo Serhiy Haidai, governador de Luhansk, moradores da região foram orientados a não deixar suas casas.

Por meio de um canal do Telegram, autoridades ucranianas disseram ainda que o ataque aéreo russo atingiu um tanque de ácido nítrico, uma substância tóxica. O governo russo ainda não comentou o bombardeio.

Tropas russas conduzem uma ofensiva que resultou na metade do controle de Severodonetsk, um importante alvo estratégico nos objetivos de Putin de tomar o leste da Ucrânia. No fim de semana, os russos tomaram a cidade de Liman, outro ponto estratégico da região e rumavam para Sloviansk.

