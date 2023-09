Ucrânia ataca Crimeia para minar logística da Rússia na Guerra

KIEV- Enquanto seus soldados seguem travando batalhas extenuantes para romper as linhas russas no sul e no leste do país, a Ucrânia vem adotando uma nova estratégia de ataques contra a capacidade militar russa na Crimeia, minando o poder de fogo do Kremlin. Nos últimos dias, drones ucranianos destruíram um sistema de defesa aérea, um navio e um submarino no Porto de Sebastopol.

Os ataques estão entre os mais devastadores contra a Marinha russa desde que começou a guerra. A Crimeia é um centro logístico crítico para o esforço de guerra da Rússia. Andrii Yeormak, conselheiro do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que a vitória depende de tirar dos russos a capacidade de travar uma guerra agressiva. “O caminho é derrotar a logística dos russos”, afirmou.

O Kremlin controla todas as informações que saem da Crimeia e é difícil avaliar o impacto dos ataques ucranianos a portos, bases e linhas de abastecimento. Moscou tem um robusto sistemas de defesa aérea capaz de se adaptar à nova estratégia ucraniana. Mesmo assim, os ataques se intensificaram nos últimos dias.

Ataque ucraniano em Sebastopol, na Crimeia Foto: HANDOUT / AFP

Militares ucranianos garantiram ontem que drones destruíram um sistema de defesa antimísseis Triumf, em Yevpatoriya, no oeste da Crimeia. A operação deve tornar ataques futuros mais eficazes. O Kremlin não comentou a ofensiva. Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou várias explosões do que parecia ser um sistema de defesa S-400.

Na quarta-feira, mísseis de cruzeiro ucranianos atingiram um submarino russo e um navio de desembarque que estavam ancorados em um estaleiro de Sebastopol. Autoridades russas admitiram que as duas embarcações foram danificadas.

Os navios de desembarque são um importante ativo logístico para apoio das tropas russas no sul e no leste da Ucrânia. Ben Barry, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, disse que os ataques na Crimeia podem “diminuir significativamente o poder de combate da Rússia”.

Continua após a publicidade

Os danos aos navios ancorados em Sebastopol devem deixar inativas as docas. “Imagens de satélite do dia 12 mostram um navio de desembarque da classe Ropucha e um submarino da classe Kilo ancorados em Sebatopol”, disse o Instituto para Estudos da Guerr a (ISW, na sigla em inglês), com sede em Washington. ”Imagens de satélite do dia seguinte mostram que o ataque, provavelmente, destruiu as duas embarcações.”

“A destruição dos dois navios torna a doca inoperante até que as forças russas possam limpar os destroços, o que pode levar um tempo significativo”, afirma o relatório do ISW. “A extensão dos ataques não está clara, mas qualquer dano a uma das principais instalações da frota russa no Mar Negro terá impacto nos recursos navais russos.”NYT