Ucrânia convoca programadores civis para desenvolver aplicativos de guerra

THE WASHINGTON POST - Valentine Hrytsenko, o chefe de marketing de uma empresa ucraniana de sistemas de segurança, estava fugindo de Kiev com seu filho de um mês nas primeiras horas da guerra quando recebeu uma mensagem pelo Facebook: O que os codificadores de sua empresa sabem sobre sirenes de ataque aéreo?

O chefe de um desenvolvedor de aplicativos ucraniano, Stepan Tanasiychuk, tinha amigos com dificuldades para ouvir os alarmes assustadores disparados por funcionários da defesa civil sempre que os militares transmitiam por rádio informações sobre ataques com mísseis. As relíquias da Guerra Fria não eram audíveis em abrigos antiaéreos ou fora das cidades - uma falha crítica para os ucranianos desesperados para evitar ataques surpresa.

Mas a empresa de Hrytsenko, Ajax Systems, há anos cria aplicativos que podem emitir alertas ao smartphone de uma pessoa mesmo no modo silencioso. Tanasiychuk sabia disso, porque ele próprio era dono de um de seus sistemas de segurança doméstica.

Bombeiros apagam incêndio em casa atingida por foguetes russos em Kiev; ataques aéreos massacram principais cidades ucranianas. Foto: Aris Messinis/ AFP

Trabalhando em casas e abrigos, uma equipe de programadores reunida às pressas de ambas as empresas construiu o aplicativo de sirene “Air Alert” em um único dia sem dormir. E todos os dias desde então, eles lançaram atualizações para o que se tornou o aplicativo mais baixado em toda a Ucrânia -- mais de 4 milhões de pessoas o usam hoje.

“Ontem, alguns soldados… nos disseram que esse aplicativo salvou suas vidas”, disse Hrytsenko. “Estamos muito orgulhosos de ajudar o país a lutar.”

Em tempos de paz, os programadores da cena tecnológica ucraniana criaram softwares de consumo que impulsionaram startups locais e alguns dos maiores nomes do Vale do Silício.

Agora, eles criam aplicativos de guerra - uma infraestrutura digital sem precedentes projetada tanto para o combate na linha de frente quanto para as realidades da vida sitiada.

Existem ferramentas on-line para organizar protestos anti-Kremlin e documentar crimes de guerra. Existem aplicativos para coordenar entregas de suprimentos, encontrar rotas de fuga e contribuir para ataques cibernéticos contra sites militares russos. Existe até um aplicativo que as pessoas podem usar para relatar os movimentos das tropas russas, enviando vídeos marcados com localização diretamente para a inteligência ucraniana.

O ministro da transformação digital do país, Mikhailo Fedorov, disse ao The Washington Post que estão recebendo dezenas de milhares de relatórios por dia.

Mulher ajuda idosa a descer escadas de estação de metrô em Kharkiv, usada como abrigo antibomba em durante ataque russo. Foto: REUTERS/Thomas Peter

Os ucranianos usaram habilmente as mídias sociais para neutralizar a propaganda na Rússia e mobilizar o sentimento antiguerra em todo o mundo. Mas os aplicativos mostram como o país se armou com o poder da Internet de uma maneira mais sutil, expandindo o alcance de pressionados recursos civis e colaborando com a defesa urbana do país.

Os ucranianos deslocados pela guerra que construíram os aplicativos disseram que são realistas sobre o impacto que terão em um conflito devastador. Mas afirmam que estão investindo suas vidas nas ferramentas pela chance de ajudar a parar a carnificina, trabalhando mesmo enquanto estocam coletes à prova de balas, retiram suas famílias para áreas seguras e se preparam para as batalhas à frente.

Os desenvolvedores dizem que a Ucrânia estava preparada para esse tipo de resistência. Impulsionado pelo dinheiro de projetos de terceirização do Ocidente, o setor de tecnologia do país se tornou um gigante digital, com milhares de pessoas trabalhando para startups locais e gigantes de tecnologia americanos, incluindo Google, Oracle, Snap e Amazon’s Ring.

Muitos dos designers de software, engenheiros e hackers que chamaram a Ucrânia de lar viram seu trabalho tradicional interrompido e foram jogados em vidas de incerteza, medo e orgulho nacional. Quase todos eles ainda têm acesso à internet.

Na Rússia, a mídia independente foi esmagada, vozes dissidentes presas e a Internet do país entupida de propaganda e teorias da conspiração sobre uma guerra que o Kremlin não permite que as pessoas chamem de guerra.

Mas o governo ucraniano acolheu esse estilo livre de inovação técnica em seus níveis mais altos. No início de 2020, seu Ministério da Transformação Digital lançou um aplicativo, “Diia” ou “Action”, que funcionava como uma carteira de motorista digital e incluía links para serviços públicos, desde certificados de vacinação contra coronavírus até alvarás de construção.

Seu líder, Fedorov, de 31 anos, havia lançado anteriormente uma agência de marketing on-line que dirigiu a campanha eleitoral vencedora do presidente ucraniano Volodmir Zelenski, o “e-Zelenski”. Desde o início da guerra, Fedorov tem usado sua visivelmente impetuosa persona nas mídias sociais para pressionar as empresas de tecnologia do Ocidente a desafiar o Estado russo.

O aplicativo do ministério também evoluiu de uma pesada rede de serviço público para um companheiro em grande escala para os ucranianos em guerra. O aplicativo agora inclui listas de empregos remotos para ucranianos desempregados; um portal de pagamentos em dinheiro para cidadãos que fogem do combate; e até mesmo um conjunto de aulas de vídeo-aprendizagem e aulas de matemática para crianças afastadas da escola.

O aplicativo se tornou uma tábua de salvação - e popular, classificando-se entre os três principais aplicativos mais baixados na Ucrânia durante todo o mês, mostram dados da empresa de análise Sensor Tower.

Mas algumas de suas características mais proeminentes são inconfundivelmente militaristas. Os desenvolvedores do aplicativo começaram a permitir que ucranianos comuns enviem fotos e vídeos marcados com localização de militares russos - bem como dicas sobre pessoas “suspeitas” que podem ser invasores ou sabotadores. Os dados, disse Fedorov ao The Washington Post, são agregados em um mapa visível para oficiais de inteligência ucranianos que trabalham em defesa e contra-ataques.

Funcionários do ministério também começaram a empurrar os recursos do aplicativo para fronteiras controversas. Fedorov disse nas redes sociais nesta semana que sua equipe, que já usou escaneamentos de reconhecimento facial para verificar as identidades dos ucranianos para serviços governamentais, começou a adaptar a tecnologia de escaneamento facial para identificar os rostos de soldados russos mortos.

Um funcionário do ministério disse ao The Washington Post na semana passada que o projeto está “em desenvolvimento muito inicial” e provavelmente dependeria do software oferecido pela empresa de reconhecimento facial Clearview AI, que foi criticada por governos internacionais por abastecer seu banco de dados com bilhões de fotos de rostos de pessoas. retiradas de redes sociais e outros sites.

Autoridades ucranianas dizem que a tecnologia ajudaria a refutar as alegações do Kremlin de que apenas um pequeno número de soldados foi morto durante o que chamou de operação militar limitada. Fedorov disse à Reuters que as autoridades ucranianas já usaram as identificações dos soldados mortos para contatar seus parentes na Rússia. Essas alegações não puderam ser confirmadas de forma independente.

Funcionários da agência de Fedorov também estão trabalhando em sistemas de discagem em massa para números de telefone russos para compartilhar a terrível verdade sobre a guerra na esperança de estimular a dissidência antiguerra. “Todos nós mudamos. Começamos a fazer coisas que não podíamos imaginar há um mês”, disse Fedorov em uma publicação no Instagram na quarta-feira. “Obrigado a todos pela luta.”

Para pessoas que desejam denunciar locais e comportamentos militares russos sem o aplicativo Diia, eles podem enviar informações para o eVorog, um chatbot do ministério no serviço de mensagens Telegram. Depois de verificar que o remetente não é russo, o chatbot pede a localização exata do “equipamento ou ocupante” militar junto com uma foto ou vídeo da cena. Essa informação, disse o ministério, é então enviada aos militares ucranianos para “repelir rapidamente o inimigo”.

O Serviço de Segurança da Ucrânia, principal agência de aplicação da lei no país, administra um bot de Telegram a parte que permite que as pessoas enviem “avistamentos” de pessoas ou veículos “suspeitos”. Imagens que promovem a ferramenta no Facebook, Instagram e Telegram mostram um tanque russo na mira, um código QR para facilitar o download e uma pergunta em ucraniano: “Você viu o inimigo?”.

Muitas outras agências ucranianas lançaram suas próprias ferramentas online. O Gabinete do Procurador-Geral do país criou um site para relatar crimes de guerra que permite que qualquer pessoa envie fotos, vídeos e dados de geolocalização para uma investigação mais aprofundada de uma longa lista de horrores em potencial.

O escritório usa os dados e outros relatórios para oferecer estimativas diárias de possíveis crimes de guerra. Uma caixa de seleção no site de denúncias lista “tortura (espancamentos, estupros, mutilações)”, “assassinatos, ataque ao pessoal médico” e “uso de roupas civis pelo ocupante”.

O Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação do Ministério da Informação da Ucrânia usou formulários do Google para organizar protestos contra a guerra em 18 cidades ao redor do mundo, com perguntas como “Quantas pessoas você poderia teoricamente trazer para um a manifestação?”

E a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma legião estrangeira fundada no mês passado para recrutar combatentes voluntários de todo o mundo, criou um site com dicas para viajar para o campo de batalha: “Recomenda-se, se disponível, trazer seu kit militar… [incluindo] capacete [e] colete a prova de balas”.

Um mapa interativo no site permite que os visitantes vejam quantos voluntários viajaram de cada país. A Rússia, em vermelho, é mostrada como “14.000 negativos” - estimativa da Ucrânia, não confirmada, sobre o número de soldados russos mortos em ação.

Contas oficiais do governo compartilham esses números constantemente nas mídias sociais. No Instagram, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia publica registros diários do que os militares russos perderam, incluindo 1.578 veículos blindados, 517 tanques e 42 drones militares.

Barricadas antitanque são posicionadas em rua de Odessa, em preparação para um possível ataque russo. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

O país também usou o Telegram para dar instruções a centenas de milhares de voluntários do “Exército de TI” sobre quais sites russos sobrecarregar. Os combatentes ucranianos também usaram aplicativos sociais para coordenar ações mais diretas; um jornalista do Wall Street Journal disse que soldados ucranianos e voluntários da Defesa Territorial usaram o aplicativo de mensagens Viber para direcionar fogo de artilharia contra tropas russas.

Além dos esforços liderados pelo governo, as empresas de tecnologia ucranianas revelaram várias de suas próprias ferramentas de guerra. Há a Prykhystok, um site para coordenar acordos de compartilhamento de quartos para abrigar refugiados ucranianos que escapam de zonas de guerra ativas.

Há um site da organização sem fins lucrativos UkraineNow que conecta motoristas voluntários a pessoas que procuram uma carona para deixar o país. Outro site, o Pomich, criado pela startup ucraniana de tecnologia de carga Cargofy, ajuda a conectar proprietários de caminhões com pessoas que buscam transportar alimentos e suprimentos humanitários.

Há um quadro de empregos em tempo de guerra para solicitações de trabalho on-line: desenvolvedores da Web, designers gráficos, tradutores de idiomas e voluntários antipropaganda online. E depois há aplicativos como o Play for Ukraine, um jogo de quebra-cabeça on-line que, em segundo plano, usa a conexão de Internet do jogador para enviar milhares de solicitações online em sites russos na esperança de ajudar a derrubá-los.

A maioria dos esforços não foi testada e cada um carrega seus próprios riscos em uma zona de guerra onde milhares já foram mortos. Um local de abrigo para refugiados, por exemplo, enfrentou críticas de que a falta de verificações de segurança para os anfitriões pode significar que as pessoas podem acabar ficando em algum lugar perigoso. (O site foi relançado desde então com um processo mais agressivo para verificar as identidades dos hosts.)

Mas a invasão russa claramente deu aos trabalhadores de tecnologia ucranianos um novo chamado, e vários disseram que foram encorajados pela ideia de que estavam construindo ferramentas para o bem público.

Tanasiychuk, fundador da empresa de desenvolvimento Stfalcon que ajudou no Air Alert, já havia liderado uma equipe que fazia projetos de aplicativos terceirizados para empresas ocidentais que buscavam planejar rotas de ônibus e vender ingressos para shows.

O mais próximo que eles chegaram da ação militar foi um jogo atrevido para smartphone lançado logo depois que a Rússia invadiu a Crimeia, Last Outpost, centrado em um soldado defendendo sua terra natal contra ondas de invasores com chapéus russos.

Desenvolver e atualizar o Air Alert, disse ele, muitas vezes parecia uma confusão caótica de chamadas noturnas e bate-papos do Telegram. Para fazê-lo funcionar, os programadores do setor privado tiveram que trabalhar com autoridades federais e unidades locais de serviços de emergência e defesa civil.

Eles também tiveram que projetar um sistema digital para que os operadores das sirenes analógicas da velha escola pudessem facilmente alimentar em milhões de telefones; agora, quando um possível ataque aéreo é relatado, eles apertam dois botões em vez de um.

Os programadores não tinham certeza de como o app seria recebido, escrevendo em um anúncio: “O aplicativo foi desenvolvido em uma emergência durante um dia, então pode haver alguns pequenos problemas”. Mas em um dia de sua estreia nas lojas de aplicativos, foi baixado mais de 100 mil vezes. Desde então, o Google disponibilizou as notificações de alerta para todos os usuários na Ucrânia.

Os avisos de ataque aéreo tornaram-se um poderoso símbolo de uma nação no limite: em um de seus relatórios diários em vídeo no Telegram, o presidente Zelenski segurou seu telefone enquanto uma sirene tocava, dizendo: “Ouvimos isso por horas, dias, semanas.”

Mas os desenvolvedores do aplicativo também sentem que é um símbolo do que uma equipe orientada pode realizar. Mesmo lutando para manter seus trabalhos diários em execução, eles continuaram a lançar atualizações gratuitas, uma vez por dia, corrigindo bugs e adicionando novas regiões monitoradas. As próximas versões incluirão novos tipos de alarmes para bombardeios, combates urbanos e ataques com armas químicas.

“É a melhor coisa que eu e minha equipe fizemos em nossas vidas”, disse Tanasiychuk. “Cada membro da equipe, eles trabalhavam também para seus pais, seus vizinhos, seus parentes. Eles estavam preocupados com eles… e se você tem esse sentimento, você pode vencer montanhas”.