Ucrânia diz que ataque da Rússia em Donbas falhou, e Ocidente vê pouco avanço russo no leste

KIEV - Forças da Rússia atacaram a região de Donbas, no leste da Ucrânia, neste sábado, 30, mas não conseguiram capturar as três áreas-chave, disseram militares ucranianos. O anúncio ocorre em meio a avaliações ocidentais de que, apesar de um novo foco na região leste, Moscou ainda está lutando, com o Pentágono afirmando observar apenas um “progresso lento” após a feroz resistência ucraniana.

Os russos estavam tentando capturar as áreas de Liman em Donetsk e Sievierodonetsk e Popasna em Luhansk, disse o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia em uma atualização diária. Em seu boletim deste sábado, as autoridades ucranianas disseram que os russos “não estão tendo sucesso” e que “os combates [na região] continuam.”

Endossando as afirmações ucranianas, um alto-oficial do Pentágono afirmou na última sexta-feira, 29, que o esforço russo para capturar Donbas está paralisado e as forças militares parecem estar perdendo parte de seu poder.

A ofensiva russa parece estar vários dias atrasada, disse a autoridade. O país enfrenta forte resistência das forças ucranianas e sofre de alguns dos mesmos problemas com logística e baixa moral das tropas que atormentam os militares russos desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, disse.

Essa avaliação dos combates em uma ampla área do leste da Ucrânia, da costa sul à cidade de Kharkiv, no norte, concorda em grande parte com o que as autoridades ucranianas disseram. Mas as alegações de ambos os lados são difíceis de confirmar no terreno, dada a falta de acesso ao campo de batalha.

Nesta última fase da guerra de nove semanas, os militares da Rússia estão tentando explorar sua vantagem na quantidade e alcance de seus sistemas de artilharia em lutas contra as forças de defesa ucranianas mais motivadas e móveis - mas também com armas mais leves.

Militares russos se reúnem enquanto guardam uma área no porto de Mariupol, em território sob o governo da República Popular de Donetsk, leste da Ucrânia Foto: Associated Press

Moscou anunciou o início da ofensiva renovada em Donbas há quase duas semanas, mas ainda não obteve grandes avanços territoriais. Apesar de um ataque em três frentes do norte, sul e leste, as forças russas fizeram apenas progressos incrementais na melhor das hipóteses, disse o funcionário do Pentágono.

No início de sua invasão, a Rússia tentou avanços relâmpagos para tomar cidades e locais estratégicos, apenas para ver suas forças atoladas com pesadas perdas. Embora tenham sido capazes de garantir território no sul, as tropas foram forçadas a recuar no norte.

Agora, usando uma estratégia que data dos tempos soviéticos, a Rússia está contando com artilharia para atacar as forças ucranianas ao longo de uma frente de quase 500 Km. As forças ucranianas estão cedendo pequenos pedaços de território apenas para recuperá-los.

“É uma luta de facas”, disse o oficial, com os dois lados travando um combate feroz no terreno plano e aberto que distingue esta fase da guerra das batalhas urbanas dentro e ao redor das cidades do norte, separadas por colinas, bosques e pântanos, que definiu as primeiras semanas.

A Rússia agora tem 92 grupos de batalhões lutando no leste e no sul da Ucrânia - contra 85 há uma semana, mas ainda muito menos do que os 125 usados na primeira fase da guerra, disse a autoridade do Pentágono. Cada grupo de batalhão tem cerca de 700 a 1.000 soldados.

Muitos dos batalhões da Rússia sofreram pesadas baixas e perdas de equipamentos nos primeiros combates e foram retirados para o território russo. Esforços para reforçar e reabastecer os batalhões agredidos foram apressados e, como resultado, muitas das unidades apressadas de volta à luta provavelmente não estão com força total, disse o funcionário do Pentágono.

À luz desses problemas, um especialista militar britânico disse que o ataque russo ao Donbas “meio que fracassou” e que a Rússia corre o risco de ficar sem novas tropas para implantar lá.

“Eles retiraram todas essas unidades atacadas de Kiev e depois tentaram reconstituí-las para combate no leste”, disse o analista Mike Martin, pesquisador visitante em estudos de guerra no King’s College de Londres. Até agora, o Kremlin resistiu à realização de uma mobilização geral que implicaria um recrutamento mais amplo de homens russos.

Uma avaliação do combate na Ucrânia pela agência britânica de Inteligência de Defesa divulgada na sexta-feira também sugeriu um movimento lento das forças russas. “Devido à forte resistência ucraniana, os ganhos territoriais russos foram limitados e alcançados a um custo significativo para as forças russas”, disse a agência em comunicado.

Ao norte de Donbas, as forças ucranianas vêm realizando uma campanha para afastar as tropas russas de Kharkiv, que já foi a segunda maior cidade da Ucrânia. Os combates têm sido ferozes lá, e os militares da Ucrânia esperam forçar os russos a sair do alcance da artilharia de Kharkiv, que fica a apenas 32 quilômetros da fronteira russa.

Os ucranianos lutam para retomar o território que os russos detinham desde o início da guerra. Nos últimos dias, eles retomaram o controle de Ruska Lozova, uma cidade de 6.000 pessoas a cerca de 20 Km ao norte de Kharkiv, permitindo que muitos de seus moradores fugissem por uma estrada aberta para Kharkiv. Não ficou claro se eles conseguiram manter a cidade diante de um contra-ataque russo.

Os militares ucranianos, em um briefing em Kiev na noite de sexta-feira, também notaram contratempos logísticos para o exército russo, mas sugeriram que eles foram superados em alguns casos. Um assessor presidencial sugeriu que as forças russas já haviam sofrido “perdas colossais” em Donbas, embora essa avaliação não possa ser confirmada imediatamente.

Rússia acusa Ucrânia de atacar seu território

Por outro lado, a Rússia afirmou neste sábado que um bombardeio ucraniano atingiu parte de um complexo de terminal de petróleo russo perto da fronteira com a Ucrânia, em uma aparente continuação de uma campanha não reconhecida de Kiev para realizar ataques em solo russo.

Prédios de logística em um terminal de petróleo em Zhecha, a 45 Km da fronteira da Rússia com a Ucrânia, foram danificados por dois projéteis, informou a agência de notícias estatal russa RIA Novosti, citando o governador regional de Briansk, Alexander Bogomaz.

Bogomaz também disse que a defesa aérea russa impediu que uma aeronave ucraniana sobrevoasse a região de Briansk, da qual Zhecha faz parte.

Autoridades russas relataram uma enxurrada de ataques nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia na última semana, uma possível medida do aumento da capacidade da Ucrânia de projetar poder de fogo através da fronteira. Os políticos ucranianos não assumiram a responsabilidade pelos ataques. Um conselheiro do presidente Volodmir Zelenski na quarta-feira os culpou pelo “karma”.

Uma fotografia do terminal de petróleo mostrava um prédio branco de dois andares com partes de seu revestimento e paredes arrancadas. Um segundo mostrou uma cratera de um aparente impacto de concha em solo nu.

Os ataques em andamento irritaram os moradores russos, que agora enfrentam a mesma insegurança que seus militares infligiram aos ucranianos por mais de dois meses.

Negociações de paz travadas

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, em comentários publicados no início deste sábado, disse que a suspensão das sanções ocidentais à Rússia faz parte das negociações de paz, que ele disse serem difíceis, mas continuam diariamente por videoconferência.

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski tem insistido desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro que as sanções precisam ser reforçadas e não podem fazer parte das negociações. Ele disse na sexta-feira que havia um alto risco de que as negociações terminassem por causa do que ele chamou de “manual de assassinato de pessoas” da Rússia.

A Ucrânia acusa tropas russas de atrocidades em áreas próximas à capital, Kiev, que ocupavam anteriormente. Moscou nega as alegações. Na quinta-feira, 28, a Rússia realizou bombardeios a Kiev durante a visita do secretário-geral da ONU, em um ato que Zelenski chamou de “humilhação”.

Lavrov disse que se os Estados Unidos e outros países da Otan estiverem realmente interessados em resolver a crise ucraniana, eles deveriam parar de enviar armas para Kiev.

Em Washington, o pacote de ajuda de US$ 33 bilhões proposto pelo presidente dos EUA, Joe Biden, para a Ucrânia, incluindo US$ 20 bilhões em armas, recebeu apoio bipartidário. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse na sexta-feira que espera que o Congresso aprove o pacote o mais rápido possível./NYT, REUTERS e W.POST