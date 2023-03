Ucrânia diz ter destruído carregamento de mísseis da Rússia na Crimeia; veja vídeo

Mísseis de cruzeiros russos foram destruídos pelo Ministério da Defesa da Ucrânia na cidade de Djankoi, grande centro rodoviário e ferroviário russo, localizado no norte da península da Crimeia, na noite desta segunda-feira, 20. O armamento, usado em navios de guerra, tinha como destino à frota do Mar Negro. Pessoas que transitavam próximo ao local registraram a explosão; um homem de 33 anos ficou ferido.

Em comunicado oficial, a Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que os mísseis de cruzeiro eram do tipo Kalibr-NK, com alcance operacional superior a mais de 2.500 quilômetros contra alvos terrestres e 375 quilômetros contra alvos marítimos.

“Uma explosão na cidade de Djankoi, no norte da Crimeia temporariamente ocupada, destruiu mísseis de cruzeiro Kalibr-NK enquanto eram transportados por trem”, disse a Inteligência militar ucraniana no comunicado.

Explosão noturna foi tão forte que clarão foi visto de longe por moradores da região Foto: Twitter/Reprodução

No Twitter, Anton Gerashchenko, assessor do ministro do Interior da Ucrânia, Denis Monastirski, publicou um vídeo do momento da explosão.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

Em seu perfil no Telegram, Oleg Kriutchkov, assessor de Ihor Ivin, chefe do governo de Djankoi empossado pela Rússia, disse que todos os drones miraram em locais civis. “Um foi atingido sobre a escola técnica da cidade e caiu entre a área escolar e uma residência estudantil. Não há instalações militares nas proximidades”, escreveu. Em sua postagem, Kriutchkov aponta que o ataque foi aparentemente uma “vingança” pela anexação de Djankoi pela Rússia desde 2014, alguns dias depois que Moscou comemorou o nono aniversário da aquisição da região.

Drones traziam adesivos do meme da internet ‘trollface’

Kryuchkov também compartilhou fotos de destroços da aeronave abatida em seu perfil no Telegram e mostrou que os drones traziam adesivos do meme da internet ‘trollface’. Ele classificou como “um particular cinismo” decorar drones que visam atacar alvos civis com memes da internet.

Cauda dos drones estavam com adesivos de memes como 'trollface' Foto: Telegram/Reprodução

Na semana passada, no dia 16, o primeiro-ministro da Crimeia, Sergei Aksenov, falou em entrevista ao vivo para a TV Crimea-24 que a Ucrânia não tinha chance de tomar a península. “Após a fortificação e formação de defesa, nada ameaça a Crimeia, os crimeanos podem dormir em paz”, prometeu Sergei. É possível que essa fala tenha sido uma referência que motivou o uso do adesivo que faz alusão ao meme ‘trollface’ nos drones.

This is what remains of one of the Ukrainian drones that struck a Russian train transporting Kalibr missiles in Dzhankoi, Crimea, last night. pic.twitter.com/sUBAMsBK9u — Visegrád 24 (@visegrad24) March 21, 2023

O canal de TV Crimea-24 disse que depois do ataque, foi instaurado um “estado de emergência ao nível municipal”. Em entrevista ao canal, Ivin afirmou que todos os objetos danificados estão sob controle. “Grupos de trabalho foram criados, estão identificando os danos e, de acordo com o marco regulatório, indenizando os prejudicados às custas do fundo de reserva”, falou Ivin.

O canal ainda detalhou que parte dos drones ucranianos atingiram a escola técnica de Djankoi. Em entrevista a Crimea-24, o vice-presidente do Conselho de Ministros da República do Cazaquistão, Igor Mikhailichenko, detalhou que a maioria dos vidros da instituição de ensino e do dormitório estavam quebrados e todos os estudantes foram evacuados.

Mesmo com o ataque, a ferrovia não foi danificada e os trens estão funcionando normalmente.

