Ucrânia e Rússia prorrogam acordo para exportação de grãos no Mar Negro por dois meses

ANCARA - O acordo de exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro foi prorrogado por dois meses, anunciou, nesta quarta-feira, 17, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que mediou as negociações entre Rússia e Ucrânia. O pacto, assinado inicialmente em julho de 2022, com o apoio da ONU, venceria amanhã.

A Rússia concordou em não barrar a saída de navios dos portos ucranianos, detalhou Erdogan, enfatizando que a prorrogação é benéfica para todas as partes. Pouco depois do anúncio, a Ucrânia manifestou seu “agradecimento” a Ancara e à ONU pela prorrogação do acordo de exportação de grãos, que reforça a segurança alimentar mundial.

A Rússia confirmou a extensão do pacto por um período de dois meses, mas pediu para “corrigir” os “desequilíbrios” na aplicação do mesmo. Segundo Moscou, suas exportações de fertilizantes e produtos agrícolas continuam sendo bloqueadas pelos países ocidentais, em resposta à invasão da Ucrânia.

O acordo fez caírem rapidamente os preços do trigo no mercado europeu abaixo dos 226 euros (R$ 1.211 na cotação de hoje) a tonelada para entrega em setembro, 8 euros (R$ 42,8) a menos do que na véspera.

O valor é muito inferior ao máximo alcançado em maio de 2022, quando a tonelada de trigo atingiu quase 440 euros (cerca de R$ 2.300 na cotação da época) no mercado europeu. / AFP