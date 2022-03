Ucrânia e Rússia se encontram nesta semana para mais uma rodada de negociação sobre a guerra

A próxima rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia será realizada esta semana na Turquia, disse o negociador ucraniano David Arakhamia neste domingo, 27. As discussões devem ocorrer de segunda a quarta-feira, afirmou o negociador em um post no Facebook. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Segundo a Agência Anadolu, um serviço de notícias estatal turco, as negociações ocorreriam em Istambul. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, enfatizou seu desejo de um cessar-fogo em um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, informou a agência.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Negociadores de Rússia e Ucrânia participam de rodada de conversas para tentar acordo e pôr fim à guerra, no dia 14 de março; eles voltam a sentar para dialogar esta semana, na Turquia Foto: Cedida/via Twitter Mikhail Podoliak

As negociações continuaram durante grande parte da invasão russa da Ucrânia, que já dura um mês, e autoridades de ambos os países às vezes expressaram um otimismo cauteloso sobre a possibilidade de chegar a um consenso para o fim da guerra.

Na última semana, Erdogan - que conversa com os líderes dos dois países - afirmou que a maior dificuldade para o acordo entre as nações são as questões territoriais, que envolvem a Crimeia, anexada pela Rússia, e a região separatista de Donbas. A Ucrânia tem reiterado que não vai reconhecer a concessão de territórios.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse na semana passada que os dois lados estavam “próximos de um acordo sobre questões fundamentais”, enquanto observava que “não é fácil chegar a um acordo enquanto os civis estão morrendo”. /WASHINGTON POST