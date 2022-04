Ucrânia escaneia rosto de mortos e presos russos e avisa as famílias

KIEV - Autoridades ucranianas fizeram mais de 8.600 buscas de reconhecimento facial em soldados russos mortos ou capturados nos 51 dias desde o início da invasão. A intenção é identificar corpos e contatar as centenas de famílias.

A equipe de Tecnologia de Informação do Exército ucraniano, força voluntária de hackers e ativistas, diz que usou essas identificações para informar as famílias das mortes de 582 russos, enviando até fotos dos cadáveres abandonados.

Os ucranianos defendem o uso do software de pesquisa facial da empresa de tecnologia americana Clearview AI como uma maneira, horrível, mas eficaz, de incitar a dissidência dentro da Rússia, desencorajar outros combatentes e apressar o fim de uma guerra devastadora. Alguns analistas de tecnologia militares temem que a estratégia possa dar errado, provocando a raiva de mães que podem estar a milhares de quilômetros dos responsáveis pela da máquina de guerra do Kremlin. Os resultados da pesquisa de reconhecimento facial não são perfeitos, e alguns especialistas temem que uma identificação incorreta possa levar uma pessoa a pensar que seu filho morreu.

Voluntários levam corpo de soldado russo para o necrotério de Bucha Foto: Rodrigo Abd

A Privacy International, um grupo de direitos digitais, pediu à Clearview que encerre seu trabalho na Ucrânia, dizendo que “as potenciais consequências podem ser atrozes demais para serem toleradas – como por exemplo confundir civis com soldados”.

Guerra psicológica.

A solidariedade do Ocidente com a Ucrânia torna tentador apoiar um ato tão radical projetado para capitalizar a dor da família, disse Stephanie Hare, pesquisadora de vigilância em Londres. Mas contatar os pais dos soldados mortos é uma “guerra psicológica clássica” e pode estabelecer um novo padrão perigoso para conflitos futuros, disse ela.

“Se fossem soldados russos fazendo isso com mães ucranianas, poderíamos dizer: ‘Oh, meu Deus, isso é bárbaro’”, disse Hare. “E está realmente funcionando? Ou está fazendo com que digam: ‘Olhem para esses ucranianos sem lei e cruéis, fazendo isso com nossos meninos?’”

O diretor executivo da Clearview AI, Hoan Ton-That, disse ao Washington Post que mais de 340 funcionários em 5 agências governamentais ucranianas agora podem usar sua ferramenta para pesquisas de reconhecimento facial, gratuitamente. Os funcionários da Clearview fazem treinamento semanal, às vezes diário, pelo Zoom com os policiais e militares ucranianos. A empresa ofereceu seu serviço no mês passado, depois de uma propaganda russa alegar que os soldados capturados na Ucrânia eram atores. W. POST