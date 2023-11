Ucrânia, Israel-Hamas. Os Estados Unidos aguentam duas guerras e ainda lidar com a China?

THE NEW YORK TIMES - O tão prometido pivô dos Estados Unidos para a Ásia estava finalmente ganhando impulso - novos acordos de segurança com as Filipinas e a Índia, exercícios militares ampliados e planos com aliados para ficar à frente da tecnologia chinesa.

Mas o Oriente Médio, como um vórtice, puxou Washington de volta. E para os parceiros dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, muitos dos quais já se preocupam com o fato de os Estados Unidos não estarem agindo com rapidez suficiente para combater Pequim, o foco repentino em Gaza - com forças-tarefa do Pentágono, entregas de armas dos EUA a Israel e visitas às capitais do Oriente Médio - parece uma perda de território, atrasando o progresso em alguns de seus desafios mais críticos.

“O que mais nos preocupa é o desvio dos recursos militares dos EUA do Leste Asiático para a Europa e para o Oriente Médio”, disse Akihisa Nagashima, legislador e ex-conselheiro de segurança nacional do Japão, em um fórum de estratégia em Sydney, Austrália, na semana passada. “Nós realmente esperamos que o conflito seja completamente encerrado muito em breve.”

Um navio da Guarda Costeira da China e um navio de apoio chinês bloqueiam um navio da Guarda Costeira das Filipinas no mês passado Foto: Joeal Calupitan/AP Photo

Os comandantes militares americanos afirmaram que nenhum equipamento deixou o Indo-Pacífico. E dois altos funcionários do gabinete, o Secretário de Defesa Lloyd J. Austin III e o Secretário de Estado Antony J. Blinken, estarão na Ásia esta semana com mensagens de tranquilidade, fazendo paradas separadamente ou em conjunto na Índia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia.

Ao longo do caminho, provavelmente ouvirão uma mistura de opiniões sobre Gaza, com a Índia apoiando mais Israel, o Japão buscando uma abordagem mais equilibrada e a Indonésia, lar da maior população muçulmana do mundo, cada vez mais indignada com os milhares de civis mortos na invasão israelense que se seguiu ao ataque do Hamas a Israel.

Continua após a publicidade

Mas o que todos esses países compartilham são perguntas sobre como o envolvimento de Washington em outra guerra distante, além da Ucrânia, será ponderado em relação às necessidades do Indo-Pacífico. Muitos estão se perguntando: quantas promessas de apoio a quantas nações os Estados Unidos - uma potência que tenta se esticar no exterior e está politicamente dividida em casa - podem realmente suportar?

As armas são uma área de preocupação comum. O setor de defesa dos Estados Unidos tem enfrentado dificuldades com a escassez de munição fornecida à Ucrânia e a Israel, incluindo projéteis de artilharia de 155 milímetros. Munições guiadas e sistemas americanos mais complexos também estão sendo canalizados para ambos os conflitos, mesmo quando os parceiros americanos no Indo-Pacífico esperam por suas próprias entregas de armas.

Japão, Taiwan e Austrália podem enfrentar atrasos em equipamentos militares que foram contratados e prometidos pelos Estados Unidos.

“Não se trata apenas de hardware”, disse Andrew Nien-Dzu Yang, ex-ministro da Defesa de Taiwan. “É preciso ensinar ou treinar as pessoas para operar esses sistemas.” “A preocupação é que os Estados Unidos não tenham uma capacidade mais eficaz e abundante para deter a China”, acrescentou.

Se a guerra de Gaza se arrastar, seus impactos poderão mudar. Embora um conflito prolongado possa sobrecarregar ainda mais os arsenais americanos, a China pode aprender com ele que a guerra urbana é extraordinariamente difícil, talvez até dissuadindo Pequim de levar adiante as ameaças de tomar a ilha densamente povoada de Taiwan, que ela considera um território perdido.

Por enquanto, no entanto, Pequim parece preferir continuar com a sua atitude agressiva. Duas semanas depois que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, um navio da Guarda Costeira chinesa e uma embarcação da milícia marítima abalroaram navios filipinos em uma missão de reabastecimento no Second Thomas Shoal, um posto avançado das Filipinas em uma parte do Mar do Sul da China que a Pequim reivindica como sua. Foi um dos encontros mais conflituosos entre os dois países em mais de 20 anos de idas e vindas sobre o território disputado.

Continua após a publicidade

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reúne-se com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, na Cisjordânia, em meio ao conflito entre Israel e o Hamas Foto: Jonathan Ernst/via AP

Alguns dias depois, um caça chinês chegou a menos de 3 metros de um bombardeiro americano B-52 em uma manobra noturna sobre o Mar do Sul da China que quase causou uma colisão - parte do que os militares dos EUA chamaram de “padrão perigoso de comportamento operacional coercitivo e arriscado”.

O objetivo da China, de acordo com o Almirante John C. Aquilino, comandante dos EUA no Indo-Pacífico, é “forçar a saída dos americanos da região”. As autoridades do Pentágono enfatizaram que isso não acontecerá.

Mas, para os céticos do comprometimento dos Estados Unidos, as oscilações bruscas na atenção de Washington estão inseridas no tecido histórico. O Vietnã se destaca como um exemplo, mas a era de George W. Bush também. Na campanha de 2000, ele disse: “Quando eu for presidente, a China não terá dúvidas sobre nosso poder e propósito na região, sobre nosso forte compromisso com os aliados democráticos em toda a Ásia”.

Um mês após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, ele foi a Pequim para se reunir com o líder chinês da época, Jiang Zemin. Evitando toda a conversa anterior sobre o gigante em ascensão como um “concorrente estratégico”, Bush enfatizou o comércio e a necessidade de combater o terrorismo em conjunto.

Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin (à esquerda), e o Presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, General Mark Milley, dão uma coletiva de imprensa na sede da Otan, em Bruxelas Foto: Yves Herman/Reuters

A Índia ainda se lembra do impacto dessa mudança - a guerra no Afeganistão aproximou os Estados Unidos do arquirrival de Nova Délhi, o Paquistão. E com a expectativa de que Xi Jinping, o atual líder da China, se reúna com o presidente Biden em uma cúpula em São Francisco neste mês, alguns comentaristas indianos se perguntam se Washington pode voltar a se inclinar para o Oriente Médio.

Continua após a publicidade

“Se voltarmos à antiga relação comercial e à ideia de ‘vamos resolver a acomodação na Ásia’, isso afetaria Taiwan, Japão, Índia e todos os nossos vizinhos”, disse C. Raja Mohan, membro sênior do Asia Society Policy Institute em Nova Délhi. “Mas acho que ainda não chegamos lá”.

Para alguns países, o conflito reacendido sobre a questão palestina também inflamou antigas crenças de que os Estados Unidos são antimuçulmanos ou, pelo menos, muito tendenciosos em relação a Israel. Depois de anos observando Washington evitar confrontar os maus-tratos, muitas vezes severos, infligidos aos palestinos tanto pelo governo israelense quanto pelos colonos israelenses extremistas, alguns não confiam mais que os Estados Unidos sejam um mediador justo.

Quando Austin, secretário de Defesa, chegar à Indonésia, provavelmente enfrentará um público irritado, e até mesmo protestos contra os EUA, apesar de seus esforços para aconselhar os militares de Israel sobre como evitar vítimas civis em Gaza.

Um corpo é retirado dos escombros após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul de Gaza, em outubro de 2023: guerra em duas frentes preocupa aliados asiáticos dos EUA Foto: Yousef Masoud/The New York Times

“Há um cinismo significativo em relação aos apelos dos EUA para a contenção israelense”, disse Chong Ja Ian, professor associado de ciência política da Universidade Nacional de Cingapura. “De muitas maneiras, o governo Biden tem uma tarefa difícil e precisa carregar a bagagem da política passada dos EUA, o que torna ainda mais importante para o governo acertar as coisas e mostrar que está se esforçando para ser imparcial.”

Os esforços de Blinken para se reunir com os líderes árabes e tentar intermediar uma pausa para assistência humanitária “atenuam um pouco a impressão de que os EUA estão simplesmente apoiando Israel, independentemente das ações israelenses”, acrescentou Chong. E em uma reunião dos ministros das relações exteriores do G-7 esta semana no Japão, o grupo das principais democracias aderiu a esse apelo por “pausas humanitárias”.

Mas para o Japão e muitos outros parceiros americanos na Ásia, a guerra em Gaza corre o risco de interromper o fornecimento de petróleo e o progresso na segurança. Quanto mais rápido ela terminar, na opinião deles, mais rápido o mundo poderá voltar ao que Washington ainda define como seu desafio mais importante: dissuasão e competição com a China em um mundo interdependente.

Continua após a publicidade

Perguntado no Japão, na quarta-feira, se os Estados Unidos estavam ocupados demais com os conflitos em Gaza e na Ucrânia para continuar seu pivô para a Ásia, Blinken disse: “Posso dizer que estamos determinados e estamos, como diríamos, correndo e mascando chiclete ao mesmo tempo. O Indo-Pacífico é a região essencial para o nosso futuro”.

“Mesmo enquanto lidamos com uma crise real em Gaza e no Oriente Médio”, ele acrescentou, “também somos capazes e estamos totalmente engajados em todos os interesses que temos no Indo-Pacífico”.