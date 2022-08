Ucrânia já avalia momento para contra-ataque no campo de batalha

THE NEW YORK TIMES, KIEV - Durante meses, soldados russos e ucranianos travaram uma guerra brutal em uma linha de frente de 1.500 milhas (cerca de 2.400 km), causando baixas, lutando até a exaustão e obtendo lentos ganhos de território quando não estavam sofrendo retrocessos dispendiosos. Depois de começar com a tomada russa de parte do sul da Ucrânia e um ataque fracassado na capital, Kiev, e depois se transformar em uma sangrenta batalha de artilharia no leste do país, a guerra está entrando em um terceiro capítulo.

Um impasse no campo de batalha prevalece, com as hostilidades fervendo, em meio à ansiosa incerteza sobre se – e quando – a Ucrânia lançará uma contra-ataque para tentar quebrar o impasse. O momento para qualquer ataque desse tipo surgiu como uma decisão crucial para o governo da Ucrânia.

Ambos os lados estão se preparando para uma guerra prolongada, mas a Ucrânia tem mais incentivos para tentar evitá-la com manobras potencialmente arriscadas já neste momento – antes que a estação chuvosa transforme o campo em pântanos intransitáveis, ou a escassez de energia e os custos crescentes comprometam o apoio europeu.

”Uma ofensiva é arriscada”, disse Michael Kofman, diretor de estudos russos do C.N.A., um instituto de pesquisa em Arlington, Virgínia, avaliando as opções da Ucrânia. ”Se falhar, o resultado pode afetar o apoio externo”, ele disse. “Por outro lado, Kiev provavelmente vê isso como uma janela de oportunidade, além da qual está a incerteza de uma guerra prolongada contra um exército russo que teve tempo de se entrincheirar.”

Do ponto de vista ucraniano, a luta de trincheiras, em sua maioria estática, não pode continuar indefinidamente. Deixar a Rússia no controle de grande parte da costa sul prejudicaria a economia da Ucrânia, já em crise devido à guerra e sustentada pela ajuda ocidental. Também daria espaço à Rússia para solidificar o controle em áreas que capturou, cobrindo a mídia de notícias e o currículo escolar com sua propaganda, prendendo ou expulsando oponentes e potencialmente declarando a terra como parte da Rússia após realizar referendos falsos.

O presidente Vladimir Putin também está enfrentando alguma pressão política para garantir um avanço no campo de batalha – especialmente após os ataques da Ucrânia à península da Crimeia ocupada pela Rússia e o carro-bomba que matou uma comentarista ultranacionalista no último fim de semana. Os ataques fizeram os falcões pró-guerra da Rússia pedirem vingança. Mas vários sinais sugerem que Putin ignorará esses apelos e se contentará com uma estratégia de ataque lento projetada para esgotar as forças ucranianas. A última evidência veio na quinta-feira, 25, quando o Kremlin publicou a ordem de Putin reforçando as forças armadas com mais 137 mil combatentes - com a mudança, o contingente deve passar dos 1,15 milhão. No total, as forças russas têm mais de 2 milhões de homens e mulheres.

Analistas disseram que o decreto dá a entender que Putin está se preparando para uma guerra longa e opressiva, mas não necessariamente um projeto de grande escala. ”As expectativas de que isso vai acabar até o Natal ou que isso vai acabar na próxima primavera” são equivocadas, disse Ruslan Pukhov, analista de defesa que dirige o Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias, um think tank privado em Moscou. “Acho que isso vai durar muito tempo.”

A Ucrânia se fortaleceu esta semana pela promessa de um pacote de ajuda militar de US$ 3 bilhões dos Estados Unidos. Autoridades do governo Biden disseram que a ajuda foi uma mensagem para Putin de que os Estados Unidos estão nisso a longo prazo, assim como para a Ucrânia de que os EUA continuarão tentando manter a aliança da Otan unida no apoio a Kiev indefinidamente.

Funcionários do governo insistem que o presidente Biden está comprometido em ajudar a Ucrânia a vencer, mesmo em uma guerra de atrição, se chegar a isso. Colin H. Kahl, subsecretário de Defesa para Políticas, disse em uma entrevista coletiva nesta semana que a suposição de Putin de que ele pode “ganhar o jogo a longo prazo” foi “mais um erro de cálculo russo”.

Na mídia estatal russa, a mensagem de que a Rússia pode estar apenas no início de uma longa e existencial guerra contra o Ocidente – agora sendo travada, por procuração, na Ucrânia – está soando com cada vez mais clareza. É uma mudança acentuada em relação há seis meses, quando os ucranianos eram retratados como sem vontade de lutar e aguardando ansiosamente a “libertação” russa.

”Teremos menos turistas russos na Europa, mas o tamanho do exército russo aumentará em 140 mil militares regulares”, disse Igor Korotchenko, editor de um jornal militar russo, em um talk show da televisão estatal. “Espero que este seja apenas o começo.”

Embora Putin possa estar satisfeito com um impasse prolongado, o presidente Volodmir Zelenski da Ucrânia está, de certa forma, lutando contra o relógio. ”A difícil situação de nossa economia, os riscos constantes de ataques aéreos e de mísseis e a fadiga geral da população pelas dificuldades da guerra funcionarão contra a Ucrânia” com o passar do tempo, escreveu Andriy Zagorodnyuk, ex-ministro da Defesa, no jornal Ukrainska Pravda. Ele disse que os militares devem estar preparados para avançar, em vez de defender. ”Não faz sentido prolongar a guerra por anos e competir para ver quem ficará sem recursos primeiro”, escreveu.

Eleições encenadas para justificar a anexação podem ocorrer já no próximo mês, dizem autoridades ocidentais, colocando mais pressão de tempo em Zelenski para lançar uma ofensiva. Mas vários analistas militares dizem que há uma desconexão entre os líderes civis ucranianos, que pressionam por uma grande vitória, e os líderes militares, que querem garantir que tenham tropas e poder de combate suficientes antes de conduzir uma grande ofensiva. ”Há um desejo de mostrar aos parceiros internacionais que seu apoio permitirá que a Ucrânia vença, não apenas aguente”, disse Jack Watling, pesquisador sênior do Royal United Services Institute em Londres, que acabou de voltar da Ucrânia. “E há uma expectativa do povo ucraniano de que eles serão capazes de libertar seu território.”

Mas ele advertiu que “uma ofensiva militar precisa se basear nas condições do campo de batalha”, não na arena política. No mês passado, os ucranianos se voltaram para a nova estratégia da chamada “guerra profunda” – atingindo alvos muito atrás do front – após meses de duelos cruéis de artilharia e combates de rua na região leste de Lugansk, que acabou caindo sob o domínio russo no início de julho.

Usando foguetes guiados com precisão de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos e outros, os militares ucranianos estão atacando depósitos de armas russos, bases, centros de comando e posições de tropas nas profundezas do território ocupado, incluindo a Crimeia, a península que Putin tomou em 2014.

Há meses que a Ucrânia telegrafa planos para a grande batalha no sul; os tipos de armas que solicitou aos aliados ocidentais e as táticas que adota no campo de batalha oferecem pistas para sua estratégia. Surpreendentemente, um recente pacote de assistência militar dos EUA incluía veículos blindados com acessórios de remoção de minas que seriam usados em um avanço terrestre, sugerindo preparativos para a abertura do que seria uma nova fase de ataque terrestre da guerra.

A Ucrânia repeliu as forças russas que estavam em Kiev, mas ainda não demonstrou que pode superar as fortificadas defesas de Putin. Para o presidente russo, mesmo uma perda parcial de território como resultado de um contra-ataque representaria um grande constrangimento, em parte por causa de como ele enquadrou as apostas: a Ucrânia, ele afirma falsamente, está realizando um “genocídio” de cidadãos que falam russo.

A Rússia não conseguiu capturar um único grande centro populacional desde o início de julho, frustrando os apoiadores da guerra. Mas o líder russo, no controle da mídia estatal e do sistema político, está bem posicionado no momento para ignorar qualquer crítica, dizem os analistas. Em vez disso, Putin insiste que suas forças estão avançando na região de Donbas, no leste da Ucrânia, “passo a passo”. Um alto funcionário de Biden, falando sob condição de anonimato para discutir avaliações confidenciais, rebateu essa narrativa em uma entrevista na sexta-feira, descrevendo o avanço russo em Donbas como tão lento que “um bom dia para eles é se avançarem 500 metros”.

Embora a sabedoria popular tenha sustentado que prolongar a guerra favoreceria a Rússia, também traz riscos para Putin, causando mais danos à sua economia e trazendo mais armamento ocidental a enfrentar: apesar da chegada de sistemas de artilharia de membros da Otan, o arsenal da Ucrânia ainda está em grande parte composto por armas da era soviética.

Em casa, Zelenski tem amplo apoio para continuar a guerra. Uma pesquisa de opinião do Centro Razumkov, uma organização de pesquisa política em Kiev, divulgada na segunda-feira, 22, mostrou que 92% dos ucranianos estão confiantes em uma vitória militar. Com a decisão de um ataque no sul se aproximando, Zelenski se esforçou para mostrar unidade com seus generais.

Em uma entrevista coletiva nesta semana, ele elogiou o comandante, o general Valeriiy Zaluzhny, e negou rumores de que pretendia demiti-lo.”Trabalhamos como uma equipe”, disse Zelenski. Solicitado a avaliar o desempenho do general, ele disse: “A avaliação mais importante é que estamos nos aguentando. Isso significa que a avaliação é boa. Quando vencermos, a avaliação será mais alta”. | TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES