Ucrânia lança contra-ataques no sul para impedir controle russo da costa do Mar Negro

THE NEW YORK TIMES – Enquanto a Rússia concentra a maior parte de suas forças de combate na ofensiva sobre a região leste, do Donbas, a Ucrânia realizou uma série de contra-ataques bem-sucedidos no sul do país, em outro front de batalha crítico da guerra.

A luta no leste mobiliza e afeta muito as duas nações, com milhares de militares mortos, mas os esforços no sul do país, em áreas hoje controladas pela Rússia, é fundamental para a Ucrânia sobreviver como um Estado independente e economicamente viável.

Os ucranianos atacam posições russas localizadas a oeste do rio Dnipro e obtiveram vitórias significativas na região de Kherson. As forças russas tomaram esses territórios nas primeiras semanas do conflito e fortalecem constantemente suas posições.

Os contra-ataques ucranianos romperam as defesas do perímetro externo dos russos fora da cidade de Kherson, a capital regional, e retomaram várias cidades e vilarejos.

Membro do Exército da Ucrânia em trincheira próxima as cidades de Mikolaiv e Kherson no dia 12 de junho deste ano. Região está sob domínio russo, mas forças ucranianas contra-atacam Foto: Genya Savilov / AFP

No entanto, as perdas ucranianas no leste e o suprimento limitado de armas ocidentais – juntamente com soldados treinados para usá-las – retardaram essa contra-ofensiva. E à medida que os ucranianos começam a enfrentar os russos entrincheirados em posições defensivas, analistas militares dizem que pode ser uma longa e sangrenta luta para recapturar centros urbanos povoados.

Os russos realizaram vários ataques para frustrar a contra-ofensiva ucraniana, mas um alto funcionário do Departamento de Defesa dos EUA disse nesta semana que os ucranianos até agora conseguiram manter em grande parte seus ganhos. Os militares ucranianos disseram que não estão nomeando todas as aldeias e cidades em que lutam, a fim de manter a segurança operacional.

A cidade de Kherson fica no delta do rio Dnipro, que percorre toda a extensão da Ucrânia e divide essencialmente o país ao longo de um eixo leste-oeste. Kherson é a única cidade que a Rússia controla a oeste do rio. Ele fornece uma base vital para as forças russas no sul, com linhas ferroviárias que o ligam à Crimeia ao sul e aos territórios ocupados pela Rússia ao leste.

A Rússia continua a tomar medidas para “russificar” a população, introduzindo o rublo, cortando a região de provedores de internet e celular ucranianos e emitindo passaportes russos.

Mas mesmo que os líderes russos continuem a falar sobre planos para integrar formalmente a região de Kherson à Rússia por meio de um referendo ou algum outro método, uma insurgência crescente desafia os esforços para consolidar o poder. Guerrilheiros ucranianos assassinaram líderes locais aprovados pelo Kremlin, sabotaram a infraestrutura russa e ajudaram os militares ucranianos a atacar as forças russas atrás das linhas inimigas.