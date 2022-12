Ucrânia sofre novo ataque russo e prédios administrativos de Kiev são atingidos

KIEV - A capital da Ucrânia, Kiev, sofreu um novo ataque do exército russo na manhã desta quarta-feira, 14. Explosões foram ouvidas no distrito de Shevchenkiv, no centro da cidade, e sirenes de ataque aéreo soaram por cerca de 30 minutos no País. Ao menos dois prédios administrativos foram atingidos pelos bombardeios, informaram as autoridades ucranianas.

De acordo com o prefeito Vitali Klitschko, equipes foram acionadas para atuar nos locais atingidos. Os bombardeios, segundo as autoridades, foram provocados por drones Shahed, os chamados ‘drones kamikaze’, de fabricação iraniana, envolvidos em outros ataques da Rússia a territórios da Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, informou que ao menos 13 drones de fabricação iraniana foram abatidos. A informação também foi confirmada pelo chefe da Administração Militar de Kiev, Serhii Popko.

Até o momento, não há relatos sobre vítimas. Além dos dois prédios administrativos, uma casa particular foi danificada no ataque de drones na região, informaram as autoridades.

Residentes locais se reúnem perto de um prédio destruído por um ataque de drone russo, enquanto seu ataque à Ucrânia continua, em Kiev. Foto: Gleb Garanich/Reuters

O relato dos ataques vem no momento em que a Ucrânia enfrenta, nas últimas semanas, uma série de ataques aéreos russos - que têm como alvos, principalmente, infraestruturas, além de continuar lutando nas linhas de frente nas regiões leste e sul.

A estratégia da Rússia é destruir essas estruturas para privar os ucranianos do calor, luz elétrica e água potável à medida que o inverno se aproxima no Hemisfério Norte. Manter as luzes acesas para as milhões de pessoas que vivem em cidades e vilas longe do front – e manter esses lugares funcionando durante o inverno – é agora um dos maiores desafios que a Ucrânia enfrenta.

Segundo as autoridades ucranianas, na mais recente rodada de ataques, ocorrida no último dia 5, mais de 60 dos 70 ataques foram interceptados por sistemas de defesa aérea, incluindo nove de 10 direcionados à capital e sua região.

Nesta terça-feira, 13, dezenas de países e organizações internacionais se reuniram em Paris para fornecer mais ajuda à Ucrânia. Em conjunto, os países prometeram enviar mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) tanto em dinheiro quanto em produtos como lâmpadas, geradores de energia e alimentos.

Autoridades norte-americanas disseram, também na terça-feira, que os Estados Unidos estavam prestes a aprovar o envio de uma bateria de mísseis Patriot para a Ucrânia, atendendo ao pedido urgente de líderes ucranianos por armas mais robustas para derrubar mísseis russos.

Na segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, chegou a pressionar os líderes ocidentais para fornecer armas mais avançadas para ajudar seu país na guerra contra a Rússia. O Patriot seria o sistema de mísseis terra-ar mais avançado que o Ocidente já forneceu para Ucrânia para ajudar a repelir ataques aéreos russos na guerra entre os países, que eclodiu com a invasão russa à Ucrânia em fevereiro deste ano. /EFE e AP