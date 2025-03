EUA sinalizam que a Ucrânia terá de ceder parte de seu território à Rússia para pôr fim à guerra

RIAD - Um dia antes do início formal das negociações entre EUA e Ucrânia em Riad, na Arábia Saudita, para pôr fim à guerra com a Rússia, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Kiev terá de ceder parte de seu território a Moscou, em relação ao que eram as fronteiras do país em 2014. O diplomata também afirmou que o Kremlin terá de fazer concessões, sem especificar quais.

O futuro dos territórios ucranianos ocupados pelo Kremlin no leste do país, que incluem as províncias de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhya, além da Península da Crimeia, anexada em 2014, são um dos principais impasses entre Volodmir Zelenski e Vladimir Putin. "Acho que os dois lados precisam chegar a um entendimento de que não há solução militar para essa situação. A coisa mais importante com a qual temos que sair daqui é uma forte sensação de que a Ucrânia está preparada para fazer coisas difíceis, assim como os russos terão que fazer coisas difíceis para acabar com esse conflito ou, pelo menos, interrompê-lo de alguma forma", disse Rubio.

“Os russos não podem conquistar toda a Ucrânia e, obviamente, será muito difícil para a Ucrânia, em qualquer período de tempo razoável, forçar os russos a voltarem para onde estavam em 2014″, acrescentou

O corte temporal usado por Rubio na declaração, com referência indireta à anexação da Crimeia, pode sinalizar uma perda menor de território para a Ucrânia que as quatro províncias ocupadas atualmente, mas o diplomata se recusou a dar detalhes das possíveis concessões.

Segundo com a revista britânica The Economist, a Ucrânia provavelmente avisará que não aceitará nenhum acordo que limite sua capacidade de rearmamento, que a force a reconhecer os territórios ocupados por Moscou como parte da Rússia ou que interfira na política interna ucraniana

Zelenski e sua comitiva são recebidos em Riad pelo príncipe Saud bin Mishal bin Abdulaziz Foto: Divulgação/ Presidência da Ucrânia/AFP

Zelenski chegou nesta tarde à Arábia Saudita. Segundo membros do governo ucraniano, Kiev deve sugerir no encontro uma proposta para uma trégua no ar e no mar por serem mais fáceis de implementar e monitorar. Rubio considerou a proposta promissora para um primeiro passo para o fim das hostilidades.”Não digo que seja suficiente, mas é o tipo de concessão que se necessita para pôr fim ao conflito”, declarou.

Aproximação entre Rússia e EUA

Desde que o presidente Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro, os EUA têm se reaproximado da Rússia de Vladimir Putin. Como parte de sua agenda para pôr fim à guerra, o republicano abriu negociações com o Kremlin sem incluir ucranianos e europeus e pressionou Kiev a ceder direitos de exploração sobre suas riquezas minerais para custear a ajuda militar americana ao país.

Antes do carnaval, Trump e Zelenski se reuniram na Casa Branca para assinar o acordo mineral, mas os dois se desentenderam sobre o papel da Rússia no conflito e bateram boca em pleno Salão Oval. Após a reunião, Washington suspendeu a ajuda militar e parou de compartilhar dados de inteligência com Kiev. Nos últimos dias, já sem essas informações, a Ucrânia sofreu pesados ataques russos dentro do país e na área que ocupa em Kursk, dentro da Rússia.

Segundo uma fonte do governo ucraniano, se os Estados Unidos continuarem omitindo as informações de inteligência de Kiev, a Rússia ganhará uma “vantagem significativa” no campo de batalha. O chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, anunciou nesta segunda-feira que Kiev vai “reforçar” o contingente militar que luta na Rússia.

Avanço militar russo

Enquanto isso, no front de batalha, forças russas estão tentando cruzar a fronteira e se firmar na província ucraniana de Sumy, à medida que avançam em uma contraofensiva com o objetivo de eliminar a última posição de Kiev na região russa de Kursk. Andrei Demchenko, porta-voz da guarda de fronteira do estado ucraniano, disse à televisão nacional que as forças russas estavam tentando avançar em torno da aldeia ucraniana de Novenke e cortar as linhas de abastecimento.

“Essas são pequenas unidades de assalto, compostas por poucas pessoas. Eles tentam penetrar em nosso território, acumular forças e avançar ainda mais na Ucrânia, provavelmente para cortar as rotas logísticas”, disse ele.

